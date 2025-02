Aura Quintana: «Entiendo el patinaje como un estilo de vida»

Olga Jiménez Martes, 22 de octubre 2019, 22:11 Comenta Compartir

Aura Quintana (Candelaria, Colombia 1995) vive en Vitoria desde hace 18 meses y en España desde hace 4 años cuando aterrizó en Castellón. Acepta el peaje de no poder competir con su país, con el que se proclamó campeona del mundo junior en 2010, además del subcampeonato en 2014. Fichada por el Vitoria- Gasteiz International fundado por Patxi Peula y referente de El Pilar Marianistas, la patinadora ha liderado los mejores resultados, con los títulos individuales de Copa de Europa y el bronce en la liga con el equipo colegial. Tiene un talento innato que rentabiliza ganándose la vida a golpe de victorias en maratones y pruebas internacionales. Nunca pierde la sonrisa. No es para menos, viene de ganar hace tres días el prestigioso maratón de Lisboa.

–Usted ha sido una patinadora de élite en Colombia, ¿qué le ha impulsado a venirse a España?

–Vine hace cuatros años. Me quise dar un tiempo. La rutina de Colombia es diferente a la de España. Llegué a Castellón, después en Vitoria y aquí estoy, cuatro años después cumpliendo sueños deportivos, ganando la World Inline Cup (Copa de Europa), y logrando por primera vez en la historia de El Pilar Marianista la medalla de bronce en la Liga en Primera División. Este año estamos cumpliendo muchas expectativas, con el Vitoria-Gasteiz International liderado por Patxi Peula, a nivel nacional.

–Su nombre ha sonado en los mejores maratones y en las pruebas de élite, pero no en el Mundial de Barcelona, ¿por qué no estuvo?

–No tengo la nacionalidad española y para formar parte de la selección de Colombia tienes que seguir un programa específico de preparación durante todo el año. Al no estar allí, no formo parte de los planes de la selección. Mi último mundial fue en 2014. Aunque en España sigo unos entrenamientos profesionales y me dedico a ello, necesitaba competir a alto nivel y por eso, me plantee el gran objetivo de las Copas de Europa con el equipo internacional Vitoria-Gasteiz. Me animó Patxi y empecé en Italia. En Berlín el equipo acabó segundo y yo me llevé los títulos individuales de velocidad y fondo. Ni me lo creía. Fue una aventura tanto deportiva como personal.

Una dedicación «total»

–¿Por qué en Colombia existe semejante tradición de patinaje?

–Después del fútbol, es el deporte que más se sigue. Colombia está creciendo en muchas modalidades deportivas porque se está apostando. Se ha creado un ministerio específico de deporte y eso implica más cercanía con los deportistas, más ayudas económicas para que puedan dedicarse. Por ello, los resultados están llegando.

–¿Baraja la opción de nacionalizarse y competir con España?

–En este momento no me lo he planteado. Quizás en un futuro pueda pensarlo. Son muchos factores que actualmente no me van bien. No soy buena en la pista, y técnicamente me costaría mucho. Es un hándicap. Para correr maratones está bien, porque se entrena en la calle. Pero, nunca se sabe si hiciera de nuevo un trabajo más específico para volver y repetir el campeonato del mundo. Son muchos sacrificios y muchas situaciones no las controlas tú.

«Vivo de las victorias y podios que hago. La verdad es que no me va mal»

–¿Qué ha significado el bronce en la Liga para el equipo femenino?

–Un salto cualitativo, sin duda. Pero un enorme esfuerzo. Saray Narváez es fisioterapeuta y lleva 3 años con nosotras, pero vive en Zaragoza. María Peru trabaja en una fábrica y se tiene que desdoblar. Andrea Arregui estudia e Idoia Martínez trabaja y oposita. Para todas las integrantes ha sido muy duro. Este año fue una sorpresa porque íbamos quintas y en la última jornada pudimos remontar hasta la tercera plaza. Este año nos lo tenemos que replantear.

–¿Se gana la vida con el patinaje?

–Sí. Entreno diariamente, y me preparo como una profesional. Vivo de las victorias o podios que hago. Es decir, a costa de ganar varios maratones, sostengo mi economía. La verdad es que no me va mal. Por ganar un maratón puedes obtener 1.000 euros, dependiendo de la categoría del mismo. Y por las Copas de Europa también hay premios en metálico, que van de los 800 a 500 euros. Y lo complemento también con las clases que imparto a través del club El Pilar Marianistas. La dedicación es total. Entiendo el patinaje como un estilo de vida.