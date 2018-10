Una copa muy deseada Vitoria será sede de la Copa de la Reina en 2019 El título de la Copa de la Reina en 2018 se lo llevó Perfumerías Avenida / FEB SANTIAGO ABAD Viernes, 26 octubre 2018, 00:14

Nada como esperar el desenlace a algo en el que se pone tanto cariño y esmero. Como cuando se alumbra al primer hijo, se consigue el primer empleo, la primera victoria, el primer título. Recuerdo aquella Copa del Rey con el Baskonia, en el año 95 en Granada. Ese primer título para el club. La emoción, el crecimiento imparable de un club en ese paso intermedio a convertirse en uno de los mejores, en referente. En ese proceso, cuando lo vives como jugador, el paso del tiempo te da perspectiva y lo saboreas más.

Ahora que disfruto del baloncesto femenino y que veo cómo la Liga Dia crece, que las canchas arrastran público, que las retransmisiones suman espectadores, que la gente se junta en los bares para verlo, pienso que algo está cambiando.

Mendizorroza es un pabellón de referencia. Me siento orgulloso de haber jugado ahí y, ahora, de poder ser espectador de una Copa de la Reina. Este evento que no hace tan poco, 4 o 5 años apenas tenía repercusión, se ha convertido en el objeto de deseo para ciudades que se postulan. Este año, plazas tan importantes como Salamanca, Cáceres o Lugo, ciudad donde viví y fui feliz cuando jugué en Breogan, no han podido con Vitoria. Era el momento y así lo han entendido también las instituciones alavesas que han visto el crecimiento de Araski y del deporte femenin,o en general. Bien visto y bien gestionado. Lo que bien se hace, bien acaba. He adaptado el refrán, pero en la federación española saben de sobra, la capacidad organizativa de la ciudad. No es casualidad que la ACB siempre baraje Vitoria como sede.

Ahora toca repartir y certificar que Araski lo hará de diez como anfitrión. Por fin veremos Mendizorroza como en los viejos tiempos, con más de 3.000 en las gradas. Es lo que toca y debería ser. Nos vemos en el templo vitoriano.