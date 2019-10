«He pasado del tacón a la zapatilla de trail» Beatriz Villegas, corredora de trail, posa en el parque de Zabalgana. / BLANCA CASTILLO Beatriz Villegas comenzó a correr hace solo siete años y ya acumula podios, el último, en la reciente Vitoria Trail OLGA JIMÉNEZ Martes, 1 octubre 2019, 21:59

Beatriz Villegas (Vitoria 1980) viene de lograr el segundo puesto en los 26 kilómetros de la Vitoria Trail. En 2017 se proclamó vencedora de una forma inesperada. Esta trabajadora social empezó hace siete años a correr de una manera casual. Sin bagaje deportivo ni afición por el monte, encontró en esta combinación denominada trail, el deporte perfecto con el que ahora se identifica, siempre dejando claro que «como corredora popular y por puro disfrute». Mientras, sigue de podio en podio. Nadie sabe lo que podría haber dado de sí esta atleta tardía para la que correr se ha convertido «en un estilo de vida».

–Viene de ser segunda en los 26 kilómetros de la Vitoria Trail. Para ser una corredora popular, sube con asiduidad al podio.

–Querría dejar claro que soy corredora popular, no profesional. Sobre todo, por respeto a las que sí se dedican al atletismo. A partir de ahí, me gustaría transmitir que, si yo puedo, que he pasado de los zapatos de tacón y de no saber lo que era el monte, a las zapatillas de trail y a amarlo, cualquier persona puede iniciarse en el trail. Solo se necesita un poco de esfuerzo y voluntad. Sí que me gustaría destacar que hay que respetar el monte, y como suelo decir, correr en el monte es salir de la línea de salida, disfrutarlo, respetarlo, y llegar a la meta sin lesiones. Eso es lo ideal.

–Un inicio por casualidad que comienza en 2012. ¿Tan poco tiempo lleva corriendo?

–Es verdad. Es más, no me gustaba mucho lo de correr e ir al monte. Empecé a correr hace siete años gracias a mi marido Jon y por casualidad. En 2013 me inscribí en el circuito alavés de carreras populares y sorprendentemente quedé en primera posición. En 2016 decidí probar en el monte y me estrené en la Trail de Orio donde lo pasé fatal por el granizo, la lluvia y el barro. Podría haberlo aborrecido, pero me enganchó hasta el punto de que ese año corrí los 15 kilómetros de la Vitoria Trail y la gané. En 2017 me uní al equipo de Gaikar kirolak-Zortzietakoak gracias a Mikel. Y gané la prueba de 26 kilómetros de la Trail de Vitoria.

–¿Tiene un idilio especial con la Vitoria Trail?

–Sí, es verdad. Fue la primera prueba trail que gané. Es una carrera preciosa, muy familiar que recorre montes preciosos, aunque para mí, el podio más especial fue el tercer puesto que logré hace dos años, en la prueba de fondo de los montes de Vitoria, con un trazado de 68 kilómetros, porque fue mi primera ultra y la disfruté mucho. También destacaría el Hiru Haundiak de 101 kilómetros en el que no logré hacer podio, pero supuso todo un reto personal haciendo un tiempo de 17:57:57.

Una vía de escape

–¿Nos regala las vistas que más le han impactado?

–Cualquier vista es espectacular. Cuando subo a la montaña puedo apreciar la inmensidad y belleza del mundo, pero si he de mencionar alguna en particular, no hace falta irse muy lejos, sin dudarlo diría que correr por los montes de Vitoria, Zaldiaran, Busto, Tamboril, por mencionar algunos con un manto de nieve. Cada estación tiene su belleza, en otoño es impresionante ver el monte con la hoja de los árboles caída, en primavera floreciendo la flor, pero la imagen de todo teñido de blanco es impresionante. Fuera de Vitoria me gustaría destacar las vistas que te ofrece la carrera de Sierra Cantabria, aunque no recomendables para quienes tienen vértigo (risas).

«Hoy en día correr se ha convertido para mí en un estilo de vida»

–Se ha planteado alguna vez dedicarse de manera más profesional?

–Sinceramente, no. Soy trabajadora social, me gano la vida con ello, tengo familia y mi vida ya establecida. Dedicarse profesionalmente a esto, a mis 39 años, creo que es ya muy tardío. Implicaría un cambio radical en mi vida y ya no es tiempo. Lo tomo como una vía de escape de problemas, como un hobbie para disfrutar, para socializar con amigos, conocer gente. Y lo seguiré haciendo hasta que el cuerpo me lo permita.

–Cuéntenos qué planes deportivos tiene y en qué pruebas trail le gustaría competir.

–Aunque amo correr por el monte, no he dejado de lado correr sobre asfalto. Así que lo más inmediato es el maratón de Oporto. Es una cita que hacemos para disfrutar con amigos, viajar. Ya lo he hecho en Valencia y Sevilla ¿Alguna carrera que me gustaría hacer? La Zegama Aizkorri, por la fama que tiene, aunque sé que es muy dura. Entre mis planes de futuro u objetivos, me conformo con seguir disfrutando de este deporte día a día, y el mayor tiempo posible. Hoy en día, correr se ha convertido para mí en un estilo de vida.