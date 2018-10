A Isa Pantoja se la lían su ex novio y su 'mejor amiga' Isa Pantoja, en el plató de 'Gran Hermano VIP'. / Telecinco La primera expulsada de 'Gran Hermano VIP' reapareció en el debate y se encontró con dos 'edredoning' de Omar Montes y Techi JOSEBA FIESTRAS Lunes, 1 octubre 2018, 03:46

«No me quiero creer lo que ha pasado en las últimas horas», decía una extrañamente jovial Isa Pantoja que regresaba al plató de 'Gran Hermano VIP' tras su expulsión de la casa el pasado jueves. Y es que el 'culebrón' está alcanzando cotas increibles. Resulta que cuando la hija de la tonadillera dejó el concurso, su exnovio, un tal Omar Montes, se incorporó al formato. Una vez dentro, no dejó que pasaran ni 24 horas para montar el show y eligió a Techi, la supuesta mejor amiga de 'Chabelita', para acostarse con ella. Los concursantes flipaban.

«Yo, ante todo, respeto las cosas de mis amigas», declaraba Techi antes de zambullirse en un 'edredoning' que suena más a 'pasta' que a 'amor'. «No entiendo la actitud de ninguno de ellos», comentaba Isa sin perder la sonrisa. Y claro, dentro ya se habla de montajes. Makoke le contó a Suso que le habían dicho antes de entrar al programa que Isa llamó a una tal Tamara (les juro que no tengo ni idea de quién es esa chica, y eso que llamó por teléfono al debate, pero no debe de tener apellido porque lo ignoraron en todo momento) para que se enrollara con Omar y les hicieran unas fotos mientras la joven estaba en el concurso. La chica se defendió negando la mayor y echando balones fuera. Lo cierto es que ni el guionista más ingenioso (o perverso) inventaría una trama así.

En cuanto a su madre, la muchacha dijo que ya había hablado con Isabel Pantoja y estaba «más tranquila». Con su hermano aún no se ha comunicado, pero lo hará pronto. Pero la llamada y los reproches maternos pasan ahora a un segundo plano porque el circo ha llegado a la ciudad. «Yo me fui porque me daba vergüenza ajena», le decía Makoke a Ángel Garó cuando le contaba el encuentro sexual que había tenido la parejita la noche anterior. El novio despechado (o interesado) y la amiga más querida (o no) la han liado parda. «Hermano, ¿tienes clara la jugada? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», le preguntaba Suso a Omar antes del famoso 'edredoning'. «Es que es muy cariñosa», alegaba el boxeador rapero. Y tanto afecto condujo a la coyunda. «Me parece asqueroso, sobre todo por ella –embestía Isa desde plató-, es una sinvergüenza y la voy a reventar», amenazaba. Larga vida al melodrama.

«Es todo tan surrealista que da qué pensar», reflexionaba Sandra Barneda sobre la entretenida telenovela. Aunque a mi lo que me pareció realmente surrealista fue ver a Maribel Verdú, Paula Echevarría y Juana Acosta entrando en la casa para publicitar su última película. ¡Lo que hay que hacer por la 'promoció'!, que diría David Broncano.