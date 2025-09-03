El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kiti Mánver en 'Dos tumbas'. Jorge Fuembuena/Netflix
Crítica de televisión

'Dos tumbas'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:45

Hovik Keuchkerian lamenta en una entrevista la tiranía del algoritmo, «la esclavitud del espectador, al que hay que enganchar en los primeros diez minutos». «Estamos ... sometidos a que pasen cosas, y yo necesito entrar de otra manera». Sus declaraciones parecen ilustrar los males de 'Dos tumbas', la serie de la que es uno de los protagonistas y que, cómo no, se encuentra entre lo más visto de Netflix. Un thriller en tres episodios con la gran Kiti Mánver como abuela vengativa, que parte de la desaparición de dos chicas en una noche de fiesta. Un disparate que ejemplifica los males de buena parte de la ficción que desarrollan las plataformas, más preocupadas por retener tiempo al espectador frente a la pantalla que por la calidad artística del producto.

