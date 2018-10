Noemí Galera, «desolada» ante la actitud de los concursantes Una de las actuaciones de la gala 3 de 'OT 2018'. / Twitter Tras la expulsión de África, la directora de la Academia expresó su malestar ante la falta de comunicación de casi todos los artistas sobre el escenario JOSEBA FIESTRAS Jueves, 11 octubre 2018, 08:31

«No podemos aceptar más algunas cosas que vemos sobre el escenario», comenzó diciendo Noemí Galera con cara de circunstancias. La directora de la Academia de 'OT' echó una bronca a los concursantes porque, según los profesores, «tenemos un grave problema de emoción y de transmitir lo que cantáis. Lo más importante para un cantante es transmitir, y hoy no lo habéis logrado prácticamente ninguno de vosotros», regañó. «Estoy desolada», admitió la experta haciendo autocrítica: «No podemos seguir trabajando en esta línea y tomaremos medidas».

Damion y Joan Garrido son los nominados de esta semana, después de que los maestros salvaran a Miki y sus compañeros, a Dave. Este último logró librarse también de la expulsión, siendo África la segunda eliminada de esta edición por decisión del público. La madrileña trató de defender su estancia en el concurso interpretando 'God is a woman', de Ariana Grande, pero no logró convencer al respetable, pese a que al jurado le encantó su actuación. No así la de Dave, que se ganó a los espectadores con su versión de 'Rock and roll bumerang', de Miguel Ríos, pero no al tribunal. «No es tu estilo, le has puesto empeño, pero ese no eres tú», criticó Manuel Martos nominando al gaditano por ello. Miki y Joan, que abordaron 'Friday I'm in love', de The Cure, tampoco sedujeron al comité y fue Joe Pérez-Olivé el que, saltándose la dinámica del formato, se dirigió al dúo nominándolos al mismo tiempo. «Parecías una trompeta de feria», castigó a Joan, para luego dirigirse a Miki afirmando que él tampoco había «conectado» con el público.

Ana Torroja fue la encargada de valorar a Damion -que había cantado junto a Natalia 'Lo siento', de Beret- y afirmó que se nota que no se siente a gusto sobre el escenario. «Yo sufro viéndote porque se que no lo estás pasando bien y eso se transmite», explicó la ex de Mecano antes de condenarle.

La gala comenzó con el 'Viva la vida', de Coldplay, juntando a todos los aspirantes sobre las tablas. A partir de ahí, Carlos y María cantaron 'Contigo', de 'El canto del loco'; Famous y Noelia, 'What a fool believes', de The Doobie Brothers; Sabela y Marilia, 'Cómo quieres que te quiera', de Rosario; Marta y Alba, 'Just give me a reason', de Pink y Nate Rues; y Julia interpretó en solitario 'Born this way', de Lady Gaga, convirtiéndose gracias a su talento en la favorita del público. «No te vengas muy arriba porque el público te aplauda porque hoy has estado bien, pero no increíble», sentenciaron los jueces antes de que la joven cruzara la pasarela. Blas Cantó fue el artista invitado de la noche.