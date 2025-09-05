El gol más importante de Valdano

La mañana del jueves arrancaba temprano. Tocaba madrugar para dar la bienvenida a Álvaro Benito, que presentaba en el FesTVal el documental 'Cicatrices' en el ... que desgrana su vida. Y a su lado, Jorge Valdano. El argentino recordaba que, casualidades de la vida, esa misma mañana conmemoraba los 50 años de su debut como futbolista en el Deportivo Alavés. Vino a Vitoria con 19 años y metió tres goles en el primer partido. «Fue un año complicado. En el último partido de Liga, en el minuto 86, metí el gol para no descender a Tercera. Es el gol más importante de mi vida», nos contaba el exentrenador emocionado.

Aquel tanto salvó al conjunto albiazul, pero condenó al Avilés. Y como Jorge Valdano es un señor, no dudó en sumarse a la celebración que en junio reunió de nuevo a la plantilla asturiana para celebrar su breve ascenso a Segunda División y les envió un vídeo pidiéndoles disculpas por aquel gol marcado con la camiseta del Glorioso.

Víctor Laguardia, ex jugador del Alavés, se sumó a la reunión matutina del FesTVal para regalar a Valdano una camiseta albiazul, que el argentino prometió ponerse a menudo.

Juanjo Bona, al que algunas fans esperaban desde las cinco de la mañana, cosechó piropos

Más deporte. Carlos Martínez, al que el año pasado concedíamos el Premio Constantino Romero, regresó a Vitoria para arropar a los de MovistarPlus+, pero el madrugón no le impidió hacer deporte. «En cuanto acabe la presentación, me pongo el chándal y me voy al monte con unos amigos», informaba.

Reencuentros. Alejo Sauras es amigo de los de verdad. El tío se ha preparado bien para 'MasterChef Celebrity', currando en cuatro restaurantes y, además, con clases particulares intensivas. Este jueves celebrábamos su nueva visita al FesTVal junto a un nuevo colega, Juanjo Bona, el joven cantante que cosechó piropos en la alfombra naranja. Yo llegué al Europa a las 8.30 de la mañana y ya había más de una docena de adolescentes esperándole. Me aseguraron que alguna llevaba ahí desde las cinco de la madrugada. Eso es admiración y lo demás tontería.

Y para veneración, la que siento por Gonzo, que presentó la nueva temporada de 'Salvados' de forma súper original: con gafas de 3D ochenteras que permitían ver el tráiler desde diferentes perspectivas. El comunicador felicitó al equipo de marketing por la buena idea. Y tanto Megan Montaner como Silvia Alonso, que protagonizan la nueva temporada de 'La caza. Irati', también destilaron simpatía tanto en la rueda de prensa como en la alfombra naranja. Ambas conocen bien el FesTVal y vienen encantadas a Vitoria.