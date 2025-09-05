El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Martínez, Álvaro Benito y Jorge Valdano. FesTVal

El gol más importante de Valdano

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:16

La mañana del jueves arrancaba temprano. Tocaba madrugar para dar la bienvenida a Álvaro Benito, que presentaba en el FesTVal el documental 'Cicatrices' en el ... que desgrana su vida. Y a su lado, Jorge Valdano. El argentino recordaba que, casualidades de la vida, esa misma mañana conmemoraba los 50 años de su debut como futbolista en el Deportivo Alavés. Vino a Vitoria con 19 años y metió tres goles en el primer partido. «Fue un año complicado. En el último partido de Liga, en el minuto 86, metí el gol para no descender a Tercera. Es el gol más importante de mi vida», nos contaba el exentrenador emocionado.

