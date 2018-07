Dioses, gitanos y 'GH VIH'

Tampoco se puede bromear con un hipotético programa llamado 'GH VIH'. Los Pantomima Full (Robert Bodegas y Alberto Casado) hicieron el chiste en 'La Resistencia'. Algunos espectadores se han sentido ofendidos. No se puede decir que muchos porque ni siquiera son muchos los espectadores. Es como lo de Margallo («Quiero dar las gracias a los militantes que me han votado. Han sido tan pocos que espero poder hacerlo personalmente»). «En 'GH VIH' es bueno que te hagas pruebas cuando salgas si te lías con alguien. También es bueno que te las hagas si sales del 'GH' normal». «El formato es el mismo, lo que cambia es el título para sembrar la duda». Sólo mal gusto. Pero peor fue cómo empezaron: «Asumiendo que la ética no es algo que preocupe en Mediaset…». Hombre, que se ofenda Mediaset.

Cuando Shirley Jackson publicó 'La lotería' recibió multitud de cartas poniéndola verde. «Si pensara que se trata de un muestrario representativo del público lector dejaría de escribir». Yasutaka Tsutsui, autor de 'Lo que vio la criada' (Atalanta), sufrió un linchamiento en la prensa tras una protesta de la Asociación de Epilépticos de Japón por algo que había escrito sobre la epilepsia en un cuento. Anunció que dejaba de escribir por la falta de libertad de expresión.

Los Javis no ofenden a nadie con 'Paquita Salas'. Su máxima maldad, el huevo áurico de Malú. En la primera temporada se les quedó fuera un chiste sobre Paula Echevarría . «¿Qué tal es la de Velvet, la de Bustamante, que me cae fatal?». Paquita respondía: «Esa es un higo». Fue improvisación. «Pero me pareció que meterse con Paula Echevarría porque sí, con lo que nos gusta, no era plan», contó Javier Calvo. A la pobre Paula le ha caído una buena por elogiar a Dulceida para quitarse ella mérito: «Es como comparar a Dios con un gitano». Una vez Inda dijo en 'El programa de Ana Rosa' que Monedero era el Bárcenas de Pablo Iglesias. Y Ana Terradillos: «Es como comparar a Dios con un gitano». Entonces protestó la Unión Romaní. Ahora Joaquín Cortés. Nunca pensé que Paula Echevarría y Ana Terradillos pudieran tener algo en común.