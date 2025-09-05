Un día de plataformas y purpurina

Comedia, glamur, ficciones «con interés social» e imágenes para la reflexión. El FesTVal, que cuenta con EL CORREO como medio oficial, desplegó este viernes ... en el Palacio Europa su penúltima alfombra naranja con una variedad de formatos que encantó a todos los públicos. Aunque esta fue principalmente una jornada centrada en la juventud y la realeza. Por el fenómeno fan que despertaron algunos actores entre adolescentes, la presencia de 'influencers' (cada vez más habituales en estos saraos) y porque las reinas de 'Drag Race España' se lucieron en Vitoria, por primera vez en la historia de esta cita, con sus tacones altos, purpurina y abundante laca.

Y es que lo más difícil estos días de festival es encontrarse el entorno del Palacio Europa totalmente tranquilo, desértico. Esa es la imagen que se recuperará a partir de mañana, cuando los focos se hayan apagado y la capital alavesa deje de ser un gran plató televisivo hasta dentro de un año.

Todo llegará, sí. Pero de momento el recibimiento que dieron este viernes los vitorianos a las estrellas catódicas siguió siendo de un altísimo nivel. La pasarela que despertó los primeros autógrafos y 'selfies' del día fue la que protagonizó el elenco de 'Poquita Fe', que se presentó con Raúl Cimas, «los suegros (María Jesús Hoyo y Juan Lombardero), el vecino (Chani Martín), la madre (Marta Fernández Muro) y la cuñada (Julia de Castro)» y, también, con la charanga vitoriana Akelarre para que la fiesta fuera aún mayor.

Ampliar Raúl Cimas y Julia de Castro de la serie 'Poquita Fe'. B. Castillo

El humor del dúo encarnado por Cimas y Esperanza Pedreño (a la actriz, conocida por 'Camera Café', se le echó en falta en la capital alavesa) saldrá en la próxima temporada del sofá y se enfrentará, como cualquier otro vasco e hijo de vecino, a la crisis de la vivienda tras ser desahuciados de su piso y acabar viviendo con los padres de ella.

El programa de este sábado 11.00 horas. En las jornadas profesionales la Academia de Televisión ha convocado un encuentro sobre 'Actuar en series' en el que participarán varios actores y actrices de primer nivel.

20.00 horas. Gala de clausura en el Palacio Europa. 'Poty' y Alberto Maeso dirigen la ceremonia que presentarán Jota Abril y Ane Rot y amenizarán Xavier Deltell y Daniel Fez.

«Tenía que haber un giro de guion», apuntaron Pepón Montero y Juan Maidagan, directores de la serie, quienes reconocieron que la escasez de oferta residencial, «muy real para los jóvenes hoy en día», les sirvió de «inspiración».

Los nuevos capítulos se estrenarán el 25 de septiembre en Movistar Plus+ y, quizás, según reveló ayer la actriz Julia de Castro, puedan volver a tener entre sus espectadores a la mismísima reina de España. El éxito del 'debut' de esta serie fue tal que Letizia Ortiz le confesó a la intérprete que se «reían mucho en casa» viéndolo. Algo que los creadores achacaron a que la pareja principal, José Ramón y Berta, «son buena gente, son cándidos, dos personajes muy bonitos» que deslumbran «en un mundo que está lleno de enfados y de cinismo».

Lo «precario» de ser 'drag'

Majestades de otro estrato fueron las representantes de 'Drag Race España' que también fueron recibidas con muchísimo cariño en la ciudad. El programa, que se estrena el próximo domingo 28 de septiembre en Atresplayer, viene «fuertecito» y «cargado de cosas que hay que digerir», subrayó Supremme De Luxe, que volverá a estar al frente del 'show'. Eso sí, más allá del 'talent', todas las reinas convinieron en señalar la importancia que tiene «cualquier visibilización del colectivo».

Ampliar Ana Locking, Le Cocó, Supremme De Luxe y Samantha Ballentines. B. Castillo

«Esto es muy necesario porque cuenta una realidad... A parte de la LGTB+, la del artista drag, que ha sido un trabajo siempre muy precario, poco valorado. Es muy vocacional y aunque estemos tristes, agobiados sin dinero... seguimos. Porque nos gusta seguir entreteniendo al público, a vosotros», resumió Samantha Ballentines.

Más nervios, gritos y emoción despertó al anochecer el paso de los protagonistas de la serie 'Mar Afuera', que busca que «cualquier espectador del mundo pueda empatizar» con esta historia ambientada en un centro de menores.

Adaptación italiana «Queremos una foto y un abrazo», confesaron Erika y Keyra ante la llegada del elenco de 'Mar Afuera'

Esta adaptación del fenómeno italiano 'Mare fouri', que se estrenará el próximo domingo 14 de septiembre en la plataforma Atresplayer, cuenta entre sus filas con el actor Gabriel Guevara, «la sensación para las nuevas generaciones», según lo definió el director del FesTVal, Joseba Fiestras.

No le faltaba razón. Y es que adolescentes como Keyra o Erica se plantaron en la alfombra naranja hasta cuatro horas antes para ver pasar a Guevara, conocido por su papel en la trilogía de 'Culpa Mía', junto a Natalia Azahara ('A través de mi ventana'), Hugo Welzel, Laura Simón, Carles Francino e Itziar Atienza, que ya lleva dos estrenos (el anterior fue 'Zoomers') en esta semana de festival.

Una serie en cuatro idiomas

«Queremos una foto y un abrazo de Gabriel y de Natalia», confesaron sinceras las jóvenes. «Nos hace muchísima ilusión poder verles a tan pocos metros y que sean cercanos con nosotras», se mostraron contentísimas ante el plan de tarde. La sorpresa y alegría se volvieron redondas cuando también vieron aparecer por allí a las 'influencers' Carla Flila, la vizcaína Lucía de la Puerta y a Miquel Melero y Sergio Carvajal.

Pura fiesta El elenco de Poquita Fe se presentó en la alfombra naranja a ritmo de la charanga Akelarre

Más estrenos que prometen. La serie-documental 'Generación Cannabis' (RTVE y ETB) que pone el foco en los problemas que supone el consumo de esta droga y que «deberían ver padres, madres y jóvenes», según recomendaron sus productores.

También se anunció 'Pensión Incompleta', la primera serie grabada en euskera, gallego, catalán y castellano, que verá la luz en 2026 y tiene como punto de partida a un grupo de aparentemente entrañables viajeros del Imserso (Ane Gabarain y Joseba Apaolaza, entre otros) que de la noche a la mañana se convierten en los principales sospechosos de la desaparición de obras de arte.