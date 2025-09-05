El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los influencers Natalia García y Sergio Carvajal, en la alfombra naranja.

Los influencers Natalia García y Sergio Carvajal, en la alfombra naranja. Blanca Castillo

Un día de plataformas y purpurina

La penúltima alfombra del FesTVal se anima con «la sensación de las nuevas generaciones», Gabriel Guevara, e 'influencers' como Lucía de la Puerta

Elena Jiménez y Ania Ibañez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:54

Comedia, glamur, ficciones «con interés social» e imágenes para la reflexión. El FesTVal, que cuenta con EL CORREO como medio oficial, desplegó este viernes ... en el Palacio Europa su penúltima alfombra naranja con una variedad de formatos que encantó a todos los públicos. Aunque esta fue principalmente una jornada centrada en la juventud y la realeza. Por el fenómeno fan que despertaron algunos actores entre adolescentes, la presencia de 'influencers' (cada vez más habituales en estos saraos) y porque las reinas de 'Drag Race España' se lucieron en Vitoria, por primera vez en la historia de esta cita, con sus tacones altos, purpurina y abundante laca.

