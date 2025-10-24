Atresmedia 'copia' a TVE para competir en las Campanadas: Chicote y Pedroche también estarán en La Sexta El grupo de comunicación audiovisual más visto de este país quiere recuperar el liderato perdido el año pasado

Cristina Pedroche y Alberto Chicote darán las Campanadas este 31 de diciembre en Antena 3 y La Sexta. Atresmedia, el grupo audiovisual con mayor audiencia del país, ha decidido 'copiar' el modelo de TVE y unificar la emisión en todos sus canales. Así, la pareja líder de las Nocheviejas durante la última década tendrá protagonismo absoluto en las televisiones del grupo, cuando hasta ahora compartía cartel con Cristina Pardo y Dani Mateo, encargados de comerse las uvas con los espectadores de La Sexta.

La estrategia de Atresmedia obedece al éxito de TVE en el último año. Broncano y Lalachús arrebataron la pasada Nochevieja el liderato en las audiencias a Pedroche y Chicote por medio millón de espectadores y este año desde la televisión privada quieren darle la vuelta a la tortilla. Uniendo los datos de ambos canales, Atremedia podría superar a RTVE en la cifra global de audiencias.

Pedroche estuvo ayer presente en 'Y ahora Sonsoles' para hablar de lo que será la Nochevieja de este año. «¡Va a ser la Super Bowl de las Campanadas! ¡Va a ser una retransmisión simultánea y va a llegar a todo el mundo!», prometió. Como era de esperar también habló del vestido aunque no dio pistas de lo que verán los espectadores. «La idea y el discurso está más que pensado en mi cabeza», aseguró.

El especial de las Campanadas de Atresmedia será emitido simultáneamente por Antena 3, laSexta y atresplayer. Además de su alcance televisivo, el evento se consolida como una oportunidad única para las marcas y anunciantes. La retransmisión es uno de los espacios más cotizados del año, gracias a su impacto y al vínculo emocional que genera con los espectadores. Así, Atresmedia se ha convertido en el grupo comercial líder de las Campanadas en los últimos diez años.

El grupo audiovisual ubicado en San Sebastián de los Reyes golea desde hace muchos años a su principal rival en comercial: Mediaset España. La pasada Nochevieja Atresmedia congregó a 5.944.000 espectadores de media por los 776.000 que optaron por comerse las uvas en Telecinco y Cuatro.