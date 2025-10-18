El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ildefonso Falcones. E. C.
Tiempo de pendencias

Alicia Giménez Bartlet

Alicia Giménez Bartlet

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:01

En un escaso margen de tiempo han estallado varias pendencias entre intelectuales. La más sonada: la de Luis García Montero (director del Cervantes) contra Santiago ... Muñoz Machado (director de la RAE). El primero dudó de la idoneidad para el cargo del segundo. Le parece que un hombre que tiene fuertes vínculos empresariales no pinta nada en una institución que «limpia, fija y da esplendor» al español. La Academia en pleno se ha puesto como una moto y ha mandado una dura nota oficial al poeta\director. No sé qué pensar de una polémica ideológica que toca de refilón aspectos literarios. Tiene difícil solución.

