El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor argentino Martín Caparrós. Virginia Carrasco
Las críticas de la semana

Martín Caparrós y la ciudad-personaje

Narrativa. ·

Una novela donde Buenos Aires es un personaje, como lo es también una casa de 1908, que es metáfora de la ciudad

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:10

Comenta

La ciudad como un ser vivo y autónomo, como personaje literario, tiene una larga tradición en la novela y en la poesía. Alejandría inspiró el ... célebre cuarteto novelesco a Lawrence Durrell y el inolvidable poema en que Kavafis la vive como una maldición: «Allí donde vayas, la ciudad te seguirá». Si nos trasladamos a la de Buenos Aires, tenemos como referencia aún reciente la novela de la uruguaya Fernanda Trías titulada significativamente 'La ciudad invencible' y nos vendrá con facilidad a la cabeza el Parque Lezama, por donde deambula Martín, el atribulado héroe de Ernesto Sabato en 'Sobre héroes y tumbas', como no nos resultará muy difícil evocar los poemas que Borges le dedicó a esa populosa metrópoli testigo de sus cuitas sentimentales, entre ellos aquel bello soneto que se cerraba con un fatalista e inquietante pareado: «No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  5. 5 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  6. 6

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  7. 7 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  8. 8

    «El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagro»
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Martín Caparrós y la ciudad-personaje

Martín Caparrós y la ciudad-personaje