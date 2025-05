Los 10.000 conciertos de Peter Shapiro

«Sin Grateful Dead mi vida habría sido otra»

Amante de la improvisación, Peter Shapiro asegura que después de 25 años sigue arriesgando y «haciendo malabares» para sacar adelante sus proyectos. Persigue las «cosas geniales» que tiene en su cabeza, aunque uea veces responden a «visiones idealizadas» difíciles de lograr. - En su libro habla mucho de llamadas telefónicas. ¿Cuántas recibe al día?

- Ja ja, recibo cientos de mensajes de texto y hago docenas de llamadas telefónicas, las prefiero al correo electrónico.

- Por cierto, ¿cuántas horas ha pasado al teléfono con Dean Budnick, coautor del texto? ¿10.000?

- Hablamos varias veces al día, ¡incluso ahora, después de que se publicara el libro!

- Reúne la intrahistoria de 50 conciertos donde todo acaba saliendo bien... casi siempre. ¿Se podría hacer otro libro con los que salieron mal?

- Siempre es divertido escribir las mejores y peores partes. ¡Muchas cosas que terminaron funcionando son ajustes de cosas que no funcionaron al principio!

- Su nombre se vincula a los grandes promotores, Bill Graham y Ron Delsener. ¿Se siente su heredero?

- Intento concentrarme en lo que tengo delante. Me sigue costando esfuerzo hacer cosas porque siempre me esfuerzo para que sea como en mi visión original, a menudo una visión idealizada, difícil de lograr en la vida real. Me encuentro enfocado en la lucha por hacer las cosas geniales. Nunca es fácil si te presionas de esa manera.

- El Wetlands fue, a sus 24 años, su primera adquisición. ¿Le tomaron en serio al principio?

- Eso es algo que es más fácil hoy a los 52 años. Me llevó tiempo ser tomado en serio y, más importante aún, ganarme su respeto y confianza. Eso siempre lleva tiempo en cualquier ámbito, la gente quiere ver lo que has hecho antes de confiar en ti.

- Dean Budnick es también el productor del documental 'Wetlands Preserved: The Story of An Activist Rock Club'. ¿Cómo le afectó su cierre?

- Aprendí mucho durante mis cinco años dirigiendo el Wetlands. Allí comenzó mi carrera, realmente. Así que, después de que cerrara, me llevé conmigo todo lo aprendido y seguí adelante. Si el Wetlands no hubiera existido, no estaría haciendo esta entrevista.

- Antes de acabar la universidad ya había hecho un documental sobre Grateful Dead. ¿Qué le debe a la banda de Palo Alto?

- Ja ja. Al igual que con Wetlands, sin Grateful Dead, mi viaje por la vida habría tomado un camino diferente. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera ido a ese concierto de los Dead en Rosemont Horizon en 1993 a mis 20 años. Esa noche me mostró el poder que la música en vivo podía tener en la gente. Fue una sensación que se filtró dentro de mí y que todavía está presente hoy. La sentiré para siempre, creo. Espero que todos puedan sentir algo así.

- En aquel documental no pudo entrar con la cámara y se tuvo que quedar en el aparcamiento. ¿Pensó en dejar el proyecto?

- Creo que ahí aprendí la importante habilidad de adaptarme. Es como un segundo golpe jugando al golf. Incluso si el primero va al búnker, un buen segundo puede sacarte de ahí y ponerte en el camino correcto. Traté así mi primera película cuando no conseguí a la banda para las entrevistas, seguí haciéndola de todos modos.

- ¿No le interesan los artistas que no improvisan, que repiten su set list?

- Me encantan los momentos de improvisación, quizá por ello me acabo de embarcar en el proyecto de un nuevo club de jazz.

- Afirma que a veces, si se quiere realmente que algo suceda, hay que meter la mano en el bolsillo. ¿Ha estado alguna vez en riesgo de bancarrota?

- ¡Oh, sí, todavía hoy me sigo arriesgando! Y sigo haciendo malabares con el dinero para que los sueños sean posibles. - ¿Cómo le vienen a la mente las ideas tan locas de tantos proyectos originales?

- A menudo en mitad de la noche, acostado en la cama mirando al techo. Un momento de quietud y silencio. Durante el día hay muchas cosas que hacer y mucho jaleo, pero es por la noche cuando realmente puedes concentrarte en tus ideas.

- Durante la pandemia creó FANS.live, una plataforma online para retransmitir conciertos aún en activo. ¿Cómo vivió aquellos tiempos?

- La retransmisión en vivo realmente nos salvó. Afortunadamente, nos adaptamos rápidamente a ella. No es lo mismo hoy en cuanto a la demanda del público, pero fue grande durante la pandemia. Los fans también dieron un paso al frente, pagando por esas transmisiones de pago por visionado y colaborando durante las gratuitas.

- Ha abierto filiales del Brooklyn Bowl en Londres, Las Vegas, Nashville y Filadelfia. ¿Alguna ciudad más en mente?

- Voy a abrir un local de Garcia's próximamente en Chicago, mi versión de un club de jazz basado en Jerry Garcia [líder de Grateful Dead].

- ¿Cómo le afecta la vuelta a la presidencia de Donald Trump? - Dado el entorno actual, creo que globalmente son tiempos de ansiedad. La gente necesita que se le levante el ánimo, y la mejor manera de hacerlo, la número 1, es ir a un concierto de música en vivo. Infalible.