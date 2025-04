10 años de Dantzerti, una escuela «de lujo» que necesita espacio para crecer

Miguel Aizpuru Domingo, 27 de abril 2025, 01:37 Comenta Compartir

Bilbao es ya desde hace un tiempo punto neurálgico de las enseñanzas escénicas en España y en ello ha jugado un papel fundamental la creación y desarrollo de Dantzerti, que sopla diez velas este año con un futuro traslado a la vista que se antoja necesario para seguir creciendo. En septiembre de 2015, el centro superior de teatro y danza, iniciaba su andadura en Sarrika al amparo del Gobierno vasco y como primer centro público que ofrecía en la comunidad autónoma grados reglados de cuatro años, en euskera y castellano, para formar talentos. Lo hizo de la mano de una primera hornada que contó con 25 alumnos, a los que se han ido sumando las sucesivas promociones hasta superar de largo el centenar de graduados. Así, el próximo verano el proyecto cumplirá una década que, a todas luces, se puede considerar exitosa y que ha ayudado a formar una nueva generación de intérpretes y compañías que están ya trasformando las artes escénicas de Euskadi.

«Somos una escuela pública de lujo», saca pecho Unai Izquierdo, director adjunto de un centro que ofrece ahora 30 plazas al año, 15 de danza y 15 de arte dramático. Justifica su afirmación en base al ratio de estudiantes y profesores: «Ahora mismo tenemos unos 80 alumnos entre los cuatro cursos y casi 40 profesores, es un lujo que no pasa en ninguna otra escuela. Cuando nos reunimos con otras escuelas de arte dramático, alucinan». No solo eso, sino que todos los grupos de cada curso están divididos en dos, por lo que un profesor nunca tiene más de siete u ocho alumnos «y luego las clases de canto son individuales o por parejas».

Unas condiciones fuera de lo común que, según destaca Izquierdo, facilitan la formación y posterior inserción laboral de los jóvenes. No es la única característica propia de Dantzerti, que tiene la singularidad a nivel nacional de aunar en su seno la disciplina de teatro con la de danza. «Somos el único centro del Estado que combina las dos titulaciones, así lo decidió el Gobierno vasco y nos da otra proyección y otra manera de vivir, porque tenemos profesores y asignaturas comunes. En general, nos convierte en una escuela diferente, no existe otra cosa igual», destaca el director adjunto.

Esgrima en Dantzerti. David de Haro

En cualquier caso, hay diferencias entre los dos grados, tanto por número de alumnos como por proyección en el mercado laboral. En el de arte dramático los grupos siempre se llenan y la tasa de inserción laboral al término de los cuatro años roza el 100%, mientras que en danza no siempre se cubren las plazas ofertadas y hay quienes dejan los estudios a la mitad para empezar ya a trabajar, dado que la carrera de intérprete está limitada a unos pocos años. Todo ello pese a que el de Sarriko es el único conservatorio superior de danza en todo el norte de España. «Lo que pasa en Euskadi es que el grado profesional –inferior al superior– está en Vitoria, entonces hay alumnos que si quieren seguir sus estudios en vez de hacerlo en Bilbao se van a Madrid. Eso nos provoca una fuga».

El grado de arte dramático es otro cantar, impulsado por la creciente industria del cine y el teatro a nivel autonómico. Como ejemplo de éxito, el de la última promoción de graduados: «El año pasado se titularon diez personas y todas están trabajando a nivel profesional, con lo complejo que es trabajar en este mundo». Unai Izquierdo lo achaca a que se trata de un sector en expansión y a que existe un sistema de ayudas públicas a los jóvenes para que emprendan y pongan en marcha sus propias compañías de teatro y productoras. También hay empresas ya consolidadas que acuden a Dantzerti en busca de talento. «Cuando los alumnos hacen el taller de fin de carrera vienen muchas compañías a verles como si fueran ojeadores y se llevan a algunos», explica.

Ese contacto con el mundo profesional se da también a lo largo del grado con la figura del profesor invitado, con nombres destacados como Iñaki Rikarte, María Goiricelaya o Patxo Telleria. «Es otro de los lujos que tenemos. Actores, directores o coreógrafos muy relevantes vienen a nuestra escuela habitualmente a dar clases y dirigir talleres», añade Izquierdo.

Próxima mudanza

Dantzerti es a 10 años vista un modelo de éxito, pero tiene una acuciante necesidad de crecer para evitar estancarse, y para ello necesita más espacio del que dispone en la actual sede de Sarriko, que comparte con el conservatorio profesional de música. «Solo podemos coger a 15 y en arte dramático se presentan a las pruebas una media de 80 chavales que además vienen muy preparados, saben cantar, bailar, actuar… Entonces, cada vez es más difícil hacer la selección», lamenta el director adjunto del centro. La expansión pasa ahora por un traslado a un lugar que está pendiente de concretarse (será, eso sí, en Bilbao o alrededores), pero se prevé que se acometa a lo largo de este mismo año.

«Tenemos muchos problemas de espacio y estamos a la espera de que Educación nos dé la sede definitiva. Sabemos que están en ello y la voluntad es muy buena, así que esperemos que en poco tiempo la tengamos. Nos permitiría ampliar los grupos y, por otro lado, poner en marcha otras especialidades. Porque estamos formando actores pero, ¿qué hay de los directores o dramaturgos? Sin ellos no se crea industria y muchos chavales se están yendo a Madrid a estudiar esas especialidades», expone Izquierdo, que ve el futuro traslado como la constatación de la consolidación del proyecto.

Desde la escuela confían en contar con la nueva sede para un evento marcado en rojo en 2026: Dantzerti acogerá en mayo del próximo año el Festival Internacional de Escuelas de Arte Dramático, un evento en el que participarán 300 jóvenes y que se desarrollará en teatros y escenarios de todo Bilbao. Será el broche perfecto al curso 2025-2026, el del décimo aniversario.

«Todo está pensado para experimentar sin miedo y aprender»

Frente a las exigencias y dinámicas más estrictas del trabajo de intérprete sobre un escenario, antiguos alumnos de Dantzerti subrayan la importancia de la formación en la escuela por la libertad que permite a la hora de crear y experimentar en las artes escénicas, así como el hincapié en el aprendizaje en diversas disciplinas a lo largo de los cuatro años.

«Es ilusionante salir del Bachiller y directamente poder formarte en lo que te apasiona», destaca la actriz Yune Nogueiras, que empezó en 2016 y todavía ni ha podido terminar el trabajo de fin de grado debido a que no ha parado de trabajar desde que debutó en la película 'Akelarre'. Después, ha pasado por producciones como 'Intimidad', 'La infiltrada' o la inminente 'Gaua' y explica que el haber cursado la carrera «también te abre puertas» en una profesión difícil. «Me llevo un especial cariño con algunos profesores y una formación que abarca muchas cosas. En mi caso, me interesaba mucho lo textual y después la música y danza, porque yo también bailo y canto. Y me sentí una privilegiada», resume.

Yune Nogueiras en 'Gaua', la bailarina y coreógrafa Nagore Tamayo y el actor Arnatz Puertas. Gaua / M. Campos / Moreno Esquibel

Nagore Tamayo ha estudiado la especialidad de danza y se dedica ahora a las creaciones propias y a la enseñanza. «En Dantzerti se me abrió una ventana, tuve la suerte de poder tocar varios ámbitos como técnicas, repertorio e improvisación que no aprendes en otras academias. Y salí entendiendo en qué me quería enfocar», destaca esta antigua alumna que después ha seguido formándose en Pamplona como coreógrafa y creadora escénica.

Otro exalumno de Arte Dramático, Arnatz Puertas, recuerda los años de formación como «un lugar de encuentro, de crear, aprender y de salir adelante» en una profesión dura. «Lo que mejor recuerdo es que todo está pensado para experimentar y probar sin miedo a equivocarte, algo que ya después en el mundo laboral es más difícil de hacer», rememora Puertas, que ha puesto en marcha su propia compañía, Ixo Teatroa, junto a su compañero de Dantzerti Luis Mitxelena.

«Más allá de que la escuela está reglada y subvencionada, otro gran punto a favor es que te permite estudiar teatro en euskera», destaca el actor. A este respecto, el conservatorio implantó en enero un servicio gratuito de clases de euskera para estudiantes de otras regiones y países, con amplio seguimiento en sus primeros meses de andadura.