'Priscilla, reina del desierto', a punto de agotar entradas en el Arriaga

M. Aizpuru Lunes, 3 de febrero 2025, 12:22

En el 30 aniversario del estreno de la película y celebrando los 18 años de la premiere del musical en Australia, 'Priscilla, reina del desierto', regresa a Bilbao, donde ya triunfó en la Aste Nagusia de 2017. La nueva superproducción del espectáculo, que incluye algunas variaciones con respecto a la que pudo verse hace ocho años, va a obtener el mismo buen recibimiento que en aquella ocasión, vista la venta de entradas del Teatro Arriaga, donde tan solo quedan unas pocas entradas para las siete funciones programadas.

'Priscilla, reina del desierto', que narra las aventuras de tres artistas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo del autobús, ocupa la cartelera del Arriaga desde este jueves, 6 de febrero, hasta el domingo día 9, con dos funciones cada día menos el jueves, que solo contará con una.

Trasladan desde el teatro que «la diversión y la espectacularidad son dos de las características que mejor definen al musical Priscilla». Basado en la película ganadora del Oscar, y galardonada con los Premios Tony, Olivier y 65 premios internacionales, se ha representado en 135 ciudades de 30 países y ha sido aplaudido por más de 7 millones de espectadores.

Esta nueva superproducción incluye a 40 artistas en escena, contando con un elenco de más de 20 actores encabezado por Cristobal Garrido 'Sharonne', en el papel de Bernadette; Victor González en el papel de Tick; y Daniel Garod en el papel de Felicia.

Otros elementos a destacar de este espectáculo son los más de 500 trajes y 200 tocados que exhibe, y por supuesto, la mejor banda sonora de la historia, con 30 éxitos incontestables de la música disco entre los que se encuentran canciones tan míticas como 'Girls, just wanna have fun', 'It's raining men', 'Don´t leave me this way', 'I Will survive', 'Always on my mind', 'We belong' o 'I say a Little prayer'.