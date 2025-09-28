El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Versión de Fito y fandango para Bilbao: Manuel Carrasco se lo pasa en grande en Miribilla

El artista onubense dio un concierto ascendente lleno de éxitos y guiños al País Vasco

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:05

A Manuel Carrasco le encantaría tener cuadrilla en Bilbao. O al menos, eso parece. El músico onubense se dio un auténtico baño de masas ante 8.000 almas entregadas en Miribilla con su gira 'Salvaje', que está a punto de llegar a su fin. Derrochó simpatía, encadenó éxitos y tuvo varios guiños con la villa. Escribió un fandango para la ciudad y versionó 'Soldadito Marinero' de Fito en una de las partes más brillantes del concierto. No hubo bises, pero estuvo casi un cuarto de hora despidiéndose. Como si no quisiera decir adiós.

