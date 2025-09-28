El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
David de Haro

Fandango dedicado a la villa y versión de 'Soldadito Marinero', los guiños de Manuel Carrasco a Bilbao en su concierto

El artista onubense llenó Miribilla con su gira Salvaje, que está llegando a su fin

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:00

Es de sobra conocido el idilio entre Manuel Carrasco y Bilbao. Este sábado el artista de Isla Cristina volvió a llenar Miribilla en un concierto lleno de éxitos que terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta. El espectáculo fue de menos a más y tuvo uno de sus momentos álgidos cuando el cantante se centró en ensalzar la ciudad. Únicamente acompañado por su guitarra dedicó un fandango a la villa y homenajeó a Fito versionando 'Soldadito Marinero'.

No es la primera vez que Carrasco hace estos guiños a la ciudad. De hecho, acostumbra a personalizar todos sus conciertos dedicando al menos unos versos a cada lugar en el que actúa. En 2023 ya premió a los asistentes a su concierto en Miribilla con 'Soldadito Marinero' y en 2019 su público disfrutó de un fandango bilbaíno cuya letra ha ido variando con el paso de los años. En esta ocasión deseó que los hermanos Williams llevaran al Athletic a levantar la Champions, mientras que anteriormente sus alusiones rojiblancas se centraban en la gabarra.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  2. 2 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  3. 3

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  4. 4 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  5. 5

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  6. 6

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  7. 7 Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»
  8. 8

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  9. 9

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  10. 10

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fandango dedicado a la villa y versión de 'Soldadito Marinero', los guiños de Manuel Carrasco a Bilbao en su concierto

Fandango dedicado a la villa y versión de &#039;Soldadito Marinero&#039;, los guiños de Manuel Carrasco a Bilbao en su concierto