Fandango dedicado a la villa y versión de 'Soldadito Marinero', los guiños de Manuel Carrasco a Bilbao en su concierto
El artista onubense llenó Miribilla con su gira Salvaje, que está llegando a su fin
Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:00
Es de sobra conocido el idilio entre Manuel Carrasco y Bilbao. Este sábado el artista de Isla Cristina volvió a llenar Miribilla en un concierto lleno de éxitos que terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta. El espectáculo fue de menos a más y tuvo uno de sus momentos álgidos cuando el cantante se centró en ensalzar la ciudad. Únicamente acompañado por su guitarra dedicó un fandango a la villa y homenajeó a Fito versionando 'Soldadito Marinero'.
No es la primera vez que Carrasco hace estos guiños a la ciudad. De hecho, acostumbra a personalizar todos sus conciertos dedicando al menos unos versos a cada lugar en el que actúa. En 2023 ya premió a los asistentes a su concierto en Miribilla con 'Soldadito Marinero' y en 2019 su público disfrutó de un fandango bilbaíno cuya letra ha ido variando con el paso de los años. En esta ocasión deseó que los hermanos Williams llevaran al Athletic a levantar la Champions, mientras que anteriormente sus alusiones rojiblancas se centraban en la gabarra.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.