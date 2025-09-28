Fandango dedicado a la villa y versión de 'Soldadito Marinero', los guiños de Manuel Carrasco a Bilbao en su concierto El artista onubense llenó Miribilla con su gira Salvaje, que está llegando a su fin

Silvia Cantera Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:00 | Actualizado 12:07h. Comenta Compartir

Es de sobra conocido el idilio entre Manuel Carrasco y Bilbao. Este sábado el artista de Isla Cristina volvió a llenar Miribilla en un concierto lleno de éxitos que terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta. El espectáculo fue de menos a más y tuvo uno de sus momentos álgidos cuando el cantante se centró en ensalzar la ciudad. Únicamente acompañado por su guitarra dedicó un fandango a la villa y homenajeó a Fito versionando 'Soldadito Marinero'.

No es la primera vez que Carrasco hace estos guiños a la ciudad. De hecho, acostumbra a personalizar todos sus conciertos dedicando al menos unos versos a cada lugar en el que actúa. En 2023 ya premió a los asistentes a su concierto en Miribilla con 'Soldadito Marinero' y en 2019 su público disfrutó de un fandango bilbaíno cuya letra ha ido variando con el paso de los años. En esta ocasión deseó que los hermanos Williams llevaran al Athletic a levantar la Champions, mientras que anteriormente sus alusiones rojiblancas se centraban en la gabarra.