Travers Brothership absorben los estilos americanos Los cuatro buenos músicos de Carolina del Norte. / LORENZO PASCUAL Estupendo sabor de boca dejó el cuarteto de Carolina del Norte en el Kafe Antzokia, dotado de un guitarrista espectacular. No se lo pierdan en Vitoria (domingo) y Castro (próximo sábado) ÓSCAR CUBILLO Viernes, 8 febrero 2019, 14:43

La verdad es que acudimos algo prevenidos, desconfiados, el jueves al Antxiki, la sala pequeña de arriba del Kafe Antzokia, para catar al cuarteto Travers Brothership (Asheville, Carolina del Norte, 2012), al que los discos, comerciales y de estilo desperdigado, no le hacen justicia. Pero los tíos, muy jóvenes, nos sorprendieron y rebasaron nuestras expectativas: tocan estupendamente, están perfectamente conjuntados, y hacen música muy de raíz americana (por esto, por ser tan de raíz, quizá los CDs les han quedado tan regulares, tan artificiales), de panoplia tan variada que se puede pensar que uno se encuentra ante una banda hostelera, sin personalidad definida, pero con solidez apabullante (beneficiada por el alto volumen del Antxiki).

Bastantes canciones sonaban a manidas, a arquetipos, hasta que entraba el guitarrista y, pumba, eso subía a las alturas por volumen, versatilidad, facultades... Todo un 'guitar hero' el tal Kyle Travers, hermano gemelo del baterista y principal cantante Eric Travers (por eso el grupo se llama así: La Hermandad Travers). El caso es que salimos tan encantados que no podemos dejar de recomendarles sus conciertos de Vitoria (domingo, Urban Rock Concept, puertas 19.30 h, show 20 h, 10-12 €) y de Castro Urdiales (el sábado que viene, Pub La Noche, 21.30 h, gratis).

Los gemelos de estatura elevada Eric y Kyle (se les distingue fácilmente: el primero es melenudo y barbudo como un hippie, y el segundo es muy apuesto y sonriente, el único del cuarteto que va afeitado) tocan juntos desde los siete años y con Travers Brothership van dando más de 400 conciertos. El jueves en el Antxiki ofrecieron el primero de su primera gira española: 13 temas en 80 minutos con tres versiones: 'Take Me To The River' de Al Green, el instrumental de James Brown 'Ain't It Funky Now' (que a La Reina le recordó al James Taylor Quartet y no anduvo desencaminada) y, a modo de bis, un 'Voodoo Chile' de Jimi Hendrix con Kyle tocando la guitarra detrás de su cabeza y revelando el gran influjo del paracaidista.

Al final del bolo hablamos un poco con el baterista Eric porque esas tres versiones ya las habíamos identificado. Eran fáciles, aunque Eric, tan joven, pensaba que 'Take Me To The River', versionada también por Talkin' Heads, es original de Levon Helm, el baterista y vocalista de The Band que tanto le influye a él y a la Hermandad. Eric nos aclaró que no habían tocado más covers entre los trece temas. O sea, que fueron originales otras piezas que nos generaron dudas, caso del calco de los Neville Brothers 'Individuals' (con un punteo progresivo de Kyle que le puso la cara roja como un tomate), las slides puro Allman Brothers de 'Everyone Knows' («también lo he pensado yo», convino Óscar Cine), el blues que empezó a lo BB King, que se recargó con voces duduá y robó estribillo a Queen 'Brighter Than One' («esto es Queen», avisó La Reina por wasap desde la barra), o los dos instrumentales superprogresivos, en plan fusión 'Ursa Major' (de lo mejor de la sesión) y el inédito 'Egg In A Basket' (al presentarlo dijo riendo el guitarrista: «vamos a hacer algo a lo Traffic»).

Músicos formidables y buenos cantantes (excepto el teclista, los otros tres ejercieron de vocalistas solistas), los cuatro de la Travers Brothership absorben sin disimulos las influencias del rock americano. Así, las que cantó el bajista resultaron muy negroides ('Make a Guess' la entonó a lo Terence Trent D'Arby y contuvo pasajes puro Santana, y la creciente 'Jaded' recordó a Stevie Wonder), la inaugural 'Hit By Hit' fue un latigazo blues-funk a lo The Kinsey Report con punteo vía Stevie Ray Vaughan, un reggae relajado a lo Eric Clapton fue el 'Do Confide' que protagonizó el guitarrista (con lalalás que a Ane le evocaron a Cohen, una Ane que en los momentos más progresivos pensó en Pink Floyd), y un rock espacial con carga Jethro Tull 'Be Here Now', el último número antes del bis.

Muy bien la Hermandad Travers, pero si se decantaran por el rock sudista a lo mejor subirían un escalón y acabarían tocando en el Azkena Rock Festival.