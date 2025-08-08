La respuesta Shinova al comunicado de Ander Cabello: «No fue expulsado injustamente» La banda ha querido dar su versión de los hechos que han acontecido desde que el bajista saliese de la banda

Shinova rompe su silencio. Tras el comunicado del jueves de Ander Cabello en el que explicaba que había emprendido acciones legales contra la banda, este viernes, el grupo ha emitido una respuesta que no solo firman ellos. Planeta Sonoro, Hontza Produkzioak y el equipo técnico (crew) de los vizcaínos se han sumado a sus palabras.

Un texto en el que en varios puntos han querido «compartir algunos hechos esenciales». Lo primero que han querido aclarar es que Ander no fue «expulsado injustamente». «Su salida fue una decisión consensuada por el resto del grupo, tras meses de conflictos internos y comportamientos incompatibles con un proyecto común»; añaden además que, en estos meses, los afectados han intentado solucionar la situación que afectaba «gravemente» a la convivencia de todo el equipo.

Shinova explica que se han dado situaciones muy tensas en las que hubo faltas de respeto y agresiones verbales hacia miembros del equipo técnico, las oficinas y hacia «los propios miembros del grupo». Aseguran que los momentos de los que hablan están debidamente documentados y «expuestos ante las autoridades pertinentes», cuando así lo consideren necesario. La banda además niega que en ningún momento se le impidiera hablar ni se le presionara. «La afirmación de que recibió advertencias es falsa».

El grupo denuncia en este comunicado que en los últimos meses, personas directamente vinculadas al entorno de Ander Cabello han lanzado ataques públicos, acusaciones falsas, así como mensajes ofensivos y amenazas hacia miembros de la banda de manera sistemática. Una acusación que aseguran que pueden probar porque está «documentada».

Aun así, Shinova ha reconocido la aportación del bajista desde principios del proyecto, pero puntualizan que eso «no otorga un derecho indefinido a permanecer ni a condicionar su rumbo».

Comunicado integro de Shinova

En respuesta al comunicado de Ander Cabello, desde Shinova queremos compartir algunos hechos esenciales:

1. Sobre su salida:

Ander no fue expulsado injustamente. Su salida fue una decisión consensuada por el resto del grupo, tras meses de conflictos internos y comportamientos incompatibles con un proyecto común. En estos meses, se intentó en numerosas ocasiones solucionar esta situación, que afectaba gravemente a la convivencia de todo un equipo.

Durante ese tiempo, hubo tensión, faltas de respeto y agresiones verbales hacia miembros del equipo técnico, las oficinas y hacia los propios miembros del grupo. Estos hechos están debidamente documentados y serán expuestos ante las autoridades pertinentes en cuanto sea necesario.

2. Sobre su papel en el grupo:

Reconocemos su aportación desde los inicios del proyecto, y así lo hemos expresado siempre. Pero formar parte del origen de algo no otorga un derecho indefinido a permanecer ni a condicionar su rumbo.

3. Sobre el supuesto silencio:

Nunca se le impidió hablar ni se le presionó. Se le ofreció un acuerdo justo y respetuoso. La afirmación de que recibió advertencias para no hacer ruido es, sencillamente, falsa.

4. Sobre el proceso judicial:

Fue Ander quien, ya hace varios meses, inició acciones legales, en plena negociación y sin previo aviso, presentando una reclamación laboral que no se ajusta a la realidad de su vínculo con Shinova. Nosotros defenderemos nuestra posición con serenidad, por los cauces adecuados y con hechos.

5. Sobre los «principios»:

Respetamos su derecho a expresarse, aunque no compartimos su versión, ni que se acompañe de una narrativa completamente falsa.

Por otro lado, en los últimos meses, personas directamente vinculadas a su entorno más cercano han lanzado ataques públicos, acusaciones falsas, mensajes ofensivos, amenazas y comentarios personales hacia miembros del grupo de manera sistemática.

Estas personas están plenamente identificadas, y todas sus intervenciones han sido documentadas, por lo que nos reservamos el derecho de emprender las acciones legales oportunas.

La libertad de expresión no justifica la difamación ni el acoso reiterado.

No vamos a continuar tratando en público cuestiones que se deben resolver por medio de otros canales. No vamos a continuar alimentando especulaciones.

Seguimos adelante con lo que nos ha traído hasta aquí: la música, el trabajo en equipo y el respeto.

Gracias a quienes estáis ahí, apoyándonos.

Os queremos.

Firmado:

Shinova, Planeta Sonoro, Hontza Produkzioak, equipo técnico (crew) de Shinova.

