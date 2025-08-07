El cofundador de Shinova, Ander Cabello, anuncia acciones legales contra la banda tras ser expulsado El exbajista del grupo vizcaíno se ha pronunciado sobre su expulsión del grupo y asegura que «no se va a quedar callado»

Cuando en abril de este año Ander Cabello, excomponente y miembro fundador de la banda vizcaína Shinova, anunció que ya no pertenecía a la banda, ya se podía intuir por la forma en que lo hizo que no había sido un abandono en buenos términos. Este jueves, el bajista ha publicado un comunicado en el que no deja en muy buen lugar a sus excompañeros.

«He sido expulsado injustamente de Shinova por mis compañeros del grupo», comienza Ander, que hasta ahora había guardado silencio sobre los motivos que le habían llevado a esa situación. Cuando la banda lanzó la noticia en un comunicado, explicaron que «sus caminos habían tomado rumbos diferentes», pero el texto lo firmaba toda la banda menos él. El exbajista de la banda, en cambio, publicaba al mismo tiempo fragmento de un documental de Félix Rodríguez de la Fuente sobre buitres. Aunque no lo acompañó de ningún texto, entre los comentarios se puede leer: «Menudos hipócritas, mentirosos. Team Ander siempre». Con esto se podía entender que la ruptura no había sido agradable.

Desde el documental de los buitres, Ander solo había publicado un vídeo en las redes sociales. Un vídeo en el que se podía leer: «... un día antes de que me echaran de Shinova». En ese momento se aclaraba que su salida no había sido voluntaria. Nueve semanas han pasado de esa publicación hasta el comunicado de este jueves.

No ha contado los motivos exactos de su salida, pero ha querido dejar claro que no quiere que se pierda su trabajo de los últimos 17 años. «Fui fundador de este proyecto y nadie tiene derecho a borrar mi trabajo, el compromiso y la visión que he aportado desde el primer día».

Ander Cabello ha dicho que «no va a seguir más tiempo callado en esta situación», y a continuación ha explicado los motivos. «Por parte de 'mis compañeros', durante este tiempo, únicamente he recibido advertencias de que no haga ruido y acepte lo que quieran darme; por ello no me queda más remedio que acudir al juzgado a defender mis derechos», ha explicado.

«No me voy a quedar callado ni a aceptar decisiones arbitrarias. Creo en la justicia, en la transparencia y en hacer las cosas bien», finalizaba Ander. Son muchos los comentarios de apoyo que ha recibido. Por su parte, la banda por el momento no se ha pronunciado al respecto.

