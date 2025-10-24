El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Julia diciendo que Bilbao es una ciudad asombrosa, «¡y vosotros también sois asombrosos!» Óscar Cubillo
La siberiana Julia Perminova abre una semana de piano en el club de jazz

Co-liderando a un cuarteto internacional con el saxo alto de Roberto Nieva, la música rusa llenó el JazzOn Aretoa y presentó un concierto variado y creciente

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Viernes, 24 de octubre 2025, 01:25

Esta semana el club de jazz, el JazzOn Aretoa, sito en Bilbao La Vieja, al lado de la Casa Cuna, ofrece tres conciertos de pianistas: ... el que les contamos aquí, el de este jueves en la 35ª temporada de la serie Bilbaína Jazz Club, con la pianista rusa Julia Perminova; el de hoy viernes, una sesión especial del cántabro Marcos Salcines, habitual del club, con su repertorio titulado 'Pianismo' (que ya hemos catado en Santander y en Vitoria); y el del sábado en el tercer JazzOn Fest, con la pianista catalana Elisabet Raspall, en cuarteto con viola, violonchelo y la guitarra onírica de Dani Pérez.

