Karen Matheson, cantante y fundadora en 1984 Pedro Urresti
Capercaillie para todos los públicos en el Getxo Folk

El histórico grupo celta escocés alternó gaélico e inglés, canciones e instrumentales, y baladas y reels durante un concierto levemente creciente que pecó de convencional y hasta de modernista

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:22

Viernes, tercera jornada del 41º Festival Internacional de Folk de Getxo, y el concierto principal, el del Muxikebarri, se llenó en más del 90 %. Unas ... 666 butacas de las 733 disponibles se ocuparon para ver a Capercaillie (Oban, Escocia, 1984), un nombre destacado del folk celta que en ochote dio un concierto de 16 temas en 106 minutos a tempo bastante lánguido, como si hubieran llegado cansados, digamos por su actitud escénica. Pero, menos mal también este día, la actuación se animó en el último tercio, igual que la víspera con la flamenca Estrella Morente.

