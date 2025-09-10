Xabier Zeberio abriendo el 41º Getxo Folk

Este miércoles comenzó el 41º Festival Internacional de Getxo, que hasta el domingo ofrecerá cinco conciertos de abono: de Xabier Zeberio, Estrella Morente, Capercaillie, Carminho ... y un homenaje a Benito Lertxundi, todos a las 8 de la tarde, o sea que al acabar aún funciona el metro. Además, habrá varios bolos más con entrada libre durante el fin de semana: de Chambao y Muerdo en el parking de la plaza de Ereaga el viernes y el sábado a las 10 de la noche, y de viernes a domingo sesiones de mañana y tarde en la Plaza de la Estación de Las Arenas (puestos a apostar por uno señalemos el del sábado a las 13 h, el de Hutsun Txalaparta, y pues nos encantó su estupendo álbum compartido con el JEL Trio).

Lo dicho, que este miércoles arrancó el 41º Getxo Folk en el Muxikebarri, donde a las 20.00 horas había 371 espectadores dispuestos a ver a Xabier Zeberio (ex Oskorri, ahora en el Alos Quartet y en más proyectos) presentando su primer álbum editado a su nombre y apellido, el titulado 'Pause' (Forbidden Colours, octubre de 2023). Lo hizo con el respaldo de la Orquesta de la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, dirigida por Patxi Azurmendi e integrada por una veintena de músicos, muy jóvenes en su mayoría.

Ampliar Peru Urresti

Fue un concierto fragmentado, muy etéreo o flotante (como las visuales de fondo, en blanco y negro), de 13 temas en 77 minutos desde que se pusieron a tocar hasta que hicieron mutis después del bis. Un concierto atinadamente descrito en la introducción por el presentador: «Es su primer disco en solitario, muy tranquilo e intimista, con folk, jazz, pop, clásica, world music… Y Xabier Zeberio ha actuado en numerosas ocasiones en el Getxo Folk con distintas formaciones: Oskorri, Kukai Dantza, Oreka TX, Xabi Aburruzaga…».

A menudo nos evocó a la banda sonora de 'Interstellar' ('Irail dantza' y más) la música de este álbum compuesto durante la pandemia y calificado de 'nórdico' en la hoja promocional firmada por Harkaitz Cano. En el Muxikebarri, que sonó estupendamente (felicidades al técnico de sonido, Unai Mimenza), Zeberio tocó más la nyckelharpa que el violín y la viola (aquél se le cayó en un momento en que la escena se oscureció, ésta la utilizó en el solo de apertura tan medieval), tuvo también bastante peso en el resultado final el pianista Iñar Sastre, y a la derecha de la escena estaba sentado y rodeado por sus cacharritos electrónicos Aitor Etxebarria (dueño del sello Forbidden Colours, que ya no existe, pues funcionó de 2014 a 2024).

Intercalando algunos solos introductorios con los serenos desarrollos del cuarteto base y de la orquesta juvenil, Zeberio & Co. recrearon una suerte de banda sonora imaginaria, suspendida del éter y fragmentada, no sólo entre pieza y pieza, y lo hicieron asomándose a lo celta ('Grabitate zero', 'Daniela'), una vez empezando el piano a lo Einaudi y sugiriendo el pop el resto de los actuantes ('Salento'), vinculándose el misterio a Rodrigo Leao ('Pause'), creciendo en agradables gradaciones vía Michael Nyman ('Pool', con nubes retráctiles en las pantallas, 'Abuztuan'...), versionando a Oskorri, de los que dijo que hace diez años, durante esta misma semana, estuvieron actuando en el Getxo Folk durante su gira de despedida ('Amoriua'), y asumiendo la new age, por qué no decirlo ('Nun zira').