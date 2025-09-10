El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
Logo Patrocinio
Xabier con la nyckelharpa. Peru Urresti
El bafle

Xabier Zeberio abriendo el 41º Getxo Folk

El tolosarra, ex Oskorri y Benito Lertxundi, abrió el festival presentando su disco 'Pause' con la Orquesta de la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:53

Este miércoles comenzó el 41º Festival Internacional de Getxo, que hasta el domingo ofrecerá cinco conciertos de abono: de Xabier Zeberio, Estrella Morente, Capercaillie, Carminho ... y un homenaje a Benito Lertxundi, todos a las 8 de la tarde, o sea que al acabar aún funciona el metro. Además, habrá varios bolos más con entrada libre durante el fin de semana: de Chambao y Muerdo en el parking de la plaza de Ereaga el viernes y el sábado a las 10 de la noche, y de viernes a domingo sesiones de mañana y tarde en la Plaza de la Estación de Las Arenas (puestos a apostar por uno señalemos el del sábado a las 13 h, el de Hutsun Txalaparta, y pues nos encantó su estupendo álbum compartido con el JEL Trio).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  6. 6

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8

    Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis perteneciente a una colección desaparecida en Bilbao
  9. 9 El brutal castigo por perder un alijo: golpeado con un palo de clavos, obligado a comerse sus heces y a beber agua con cemento
  10. 10

    Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Xabier Zeberio abriendo el 41º Getxo Folk

Xabier Zeberio abriendo el 41º Getxo Folk