El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Jordi Savall, en el ensayo que el viernes dirigió en el conservatorio Jesús Guridi de Vitoria antes del concierto en el Kursaal. Blanca Castillo
Jordi Savall | Violagambista, director y musicólogo

«La música hecha por ordenador nos podrá sorprender pero no emocionar»

El Kursaal recibe hoy a un gran referente de la interpretación historicista con el coro y orquesta que fundó y lidera desde hace más de tres décadas

María José Cano

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:28

Músico legendario y habitual en los escenarios donostiarras, el maestro catalán (Igualada, Barcelona, 1941) vuelve al podio con dos de las agrupaciones fundadas y lideradas ... por él, Le Concert des Nations y La Capella Nacional de Catalunya. Esta tarde presenta en el Kursaal un monográfico con obras de Mendelssohn.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8

    El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  9. 9 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La música hecha por ordenador nos podrá sorprender pero no emocionar»

«La música hecha por ordenador nos podrá sorprender pero no emocionar»