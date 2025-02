Mississippi Queen blanquea su estilo

Óscar Cubillo Miércoles, 5 de febrero 2025, 01:30 Comenta Compartir

Ya está en la calle 'Phoenix', el segundo disco de Mississippi Queen & The Wet Dogs, quinteto liderado por la getxotarra Inés Goñi, flamante profesora de ruso de la UPV, además de corista de los bluseros de Leioa Travellin' Brothers y lideresa del grupo vizcaíno-guipuzcoano Samaria Gospel Singers. A Inés se la tiene por cantante de blues y góspel y hasta de funk, pero en esta segunda entrega discográfica parece que han blanqueado su estilo mediante aires de rock sudista baladista y emociones adultas y contenidas de sustrato country como las de Elvis Presley en los 70.

Las de 'Phoenix' son ocho canciones nuevas que se abren con la balada soul vía el rock sudista 'Welcome home', se revuelven con funk James Brown que desemboca en rock ('Get back up'), y siguen con rock cabaretero que se torna en guitarrista ('Running to you') y más rock setentero sureño con trazas de Elvis Presley ('Cold hands', un tema esencial en este álbum conceptual). Un Elvis cuya sombra planea en la segunda mitad del repertorio: en el country adulto 'NYC', en el góspel 'I found a love' y en el adiós con la balada bastante indie 'Song for Silvia', sirva la paradoja.

La Reina de Mississippi & Los Perros Mojados comenzaron en 2015 y este año cumplen los 10 con ambiciones. Defenderán el repertorio en gira en quinteto con el dúo nuclear formado por Inés a la voz y Malamute a la guitarra, más tres músicos cultivados en el jazz: Ander Alonso a la batería, Mikel Núñez a las teclas y Jon Ander Amigo al bajo. No obstante, el concierto de este viernes en el Bilborock (21 h, 12-15 €) contará con los coros de las guipuzcoanas Noa Eguiguren y Libe Urrutia, y además habrá tres colaboradores especiales: Gonzalo Portugal, Alain Sancho y Pablo Almaraz.

Inés, qué esperas de 2019 te pregunté en la entrevista anterior, por el disco debut 'Try me'. Y ahora te pregunto: ¿qué deseas seis años después, para este 2025?

Ha llovido mucho desde 2019. No recuerdo lo que te respondí entonces, pero sí recuerdo que estaba en otro momento vital a muchos niveles. Ahora mismo deseo poder conciliar la música con la maternidad: no quiero perderme la infancia de mis hijos, porque son años que no vuelven. Así que para Mississippi Queen & The Wet Dogs no busco cantidad de actuaciones y lanzamientos, sino calidad. Busco hacer cosas que disfrutemos y que lleguen a las personas, nada más.

Muy bien. ¿Ya tienes dos hijos? El primero me parece recordar que nació con el primer disco tuyo.

Sí. Yarik, el mayor, tiene ocho años, nació en 2016 y ya en el primer disco le dediqué una canción: 'Ray Of Sunshine'. Silvia tiene cuatro, y para ella es la canción que cierra este segundo disco: 'Song For Silvia'.

Muy bien. ¿Cómo conociste a tu mano derecha, Malamute? Parece que viene del heavy. ¡Por la pinta!, ja, ja, ja...

No exactamente del heavy, sino más bien del metal: black, doom, death, progresivo... Pero también escucha otros géneros totalmente dispares. Aitor y yo nos conocimos tocando en Kresala, un grupo de verbena, en 2014. Encajamos al instante en lo musical y en lo personal, porque nos reímos mucho juntos. Él me propuso hacer un dúo acústico de la música que me gustara cantar. En enero se han cumplido diez años de nuestro primer concierto.

Ampliar

Sí, que en 2025 celebráis una década de andadura. Sobre tu banda: ¿Malamute es profesional de la música? Porque supongo que los tres del jazz, Mikel Núñez, Jon Ander Amigo y Ander Alonso, lo son.

Sí, Aitor se dedica exclusivamente a la música. Entre semana da clases de guitarra y el resto del tiempo compone y toca en varios proyectos además de este, como Quaoar, Aguanieve o Vittersweet. Y también acompaña a Maider Legarreta.

¿Cómo trabajáis juntos a la hora de componer tú y Malamute?

Normalmente yo aparezco con una melodía con letra, de una estrofa o estribillo, o a veces ambas. Entonces nos juntamos y él crea el acompañamiento y vamos dando forma a la canción. Aunque en este disco, por primera vez, hemos compuesto una canción, 'Get Back Up', partiendo de un riff de guitarra traído por Aitor.

Aitor Zorriketa, alias Malamute, por la raza de su perra, una malamute de Alaska. ¿Cómo le metiste en el blues, el soul, etc?

Hay que decir que Aitor tenía experiencias anteriores con la música negra, pues tocó funk y fusión en Sr. Lagarto, y blues y americana con James Room. Pero es cierto que en Mississippi Queen & The Wet Dogs se ha sumergido más a fondo.

(Malamute nos aporta sus influencias: «Aunque seguro que me dejo alguno, mis artistas favoritos que me influyen para Mississippi Queen son Hiram Bullock, John Mayer, Screaming Headless Torsos, Markus King y la Tedeschi Trucks Band. Y fuera del soul y la música negra no existe una lista definitiva, ya que varía con el tiempo, aunque Opeth siempre estarían, y ahora podía añadir a Gaahl's Wyrd, Latitudes, My Dying Bride, Sigur Ròs…»)

Inés, en la entrevista anterior dijiste que tus mayores influencias eran Etta James, Aretha Franklin, Peggy Lee, Beyoncé y Amy Winehouse. ¿Compartes con nosotros alguna voz nueva que te haya gustado en los últimos tiempos?

Hay voces maravillosas en el panorama actual. Jennifer Hudson, la para mí sucesora de Aretha, me encanta desde que la vi en la película 'Dreamgirls' en 2008. Y entre las que han aparecido en los últimos años me quedo con Raye. Otros artistas contemporáneos cuyas voces me gustan mucho son Jalen Ngonda, Marcus King, Paolo Nutini, Chris Stapleton, Ina Forsman, Sierra Ferrell o Lukas Nelson. En el panorama nacional de la música negra, además de mi querida Noa Eguiguren, me chifla cómo cantan Ster Wax y Lidia Insausti.

¡A Lidia no le hacen justicia las grabaciones, de lo bien que canta! Oye, la letra de la segunda canción del nuevo disco, 'Get back up', lleva la E de explícita en Spotify. ¿Por qué?

Porque la estrofa dice 'life's a bitch, but so am I', y la palabra 'bitch' es explícita en inglés.

Ampliar

Ah, vale. Oyendo el nuevo álbum, 'Phoenix', se nota que habéis blanqueado el estilo musical. Es más country, más rock, ¡más Elvis Presley a menudo! En cuatro canciones he pensado en él.

Pues no he escuchado mucho a Elvis, pero sí he escuchado más country y americana los últimos años, por lo que es normal que se hayan colado cosas. Aun así, no diría que hemos blanqueado el estilo: seguimos teniendo música muy negra en nuestras composiciones: funk, soul, gospel, blues... Pero sí puede decirse que hemos ampliado el abanico y hemos compuesto algunas cosas más sureñas y country.

¿Te gustaría ser corista de The Sweet Inspirations, el grupo vocal de Elvis?

Pues me habría encantado. Lo más parecido que conozco por estas tierras son las tres titanes de Ispirit y da gusto escucharlas.

Ya. Las tres titanes de Ispirit son Noa Eguiguren, Lidia Insausti y Lide Hernando. Inés, ya eres corista de los Travellin' Brothers y cantante solista en un grupo de góspel, Samaria Gospel Singers. ¿La música es lo que más te ocupa o también las traducciones, que antes era tu empleo estable? Aparte de la crianza de tus dos hijos, claro.

Mi trayectoria profesional es una de las muchas cosas que han cambiado desde 2019: me doctoré y ahora soy profesora de ruso en la UPV/EHU a dedicación completa. La música y mi familia y amigas ocupan todo el resto de mi tiempo.

Felicidades por lo de la UPV. Siempre he pensado que eres una chica muy trabajadora, y eso que te conozco superficialmente. Volvamos al disco: la hoja promocional indica que 'Phoenix' es un disco conceptual. ¿Qué ha sido ese cambio que lo ha motivado?

Sí, es un disco conceptual. Ha habido cambios múltiples y muy significativos en mi vida, muchos de ellos fruto de decisiones complicadas pero necesarias. Y precisamente el fénix representa esa inmolación voluntaria para dar paso a un nuevo comienzo: un cambio de ciclo vital. Las canciones están ordenadas de manera conceptual. Después de dar la bienvenida al oyente con 'Welcome home', las canciones reflejan el antes y el después de ese renacer, el cual tiene lugar en la cuarta canción, 'Cold Hands' (Manos Frías), que hace de bisagra.

O sea el título 'Phoenix' no es por la capital de Arizona, sino por el renacer. ¿No te habrás separado del ajedrecista ucraniano? Estos discos de cambios los suelen generar separaciones o fallecimientos.

Sí, nos hemos divorciado.

Oh, lo siento mucho. Es una pena.

La cuarta canción del disco, 'Cold Hands' (manos frías), habla del tema. Por suerte nos llevamos muy bien y seguimos haciendo planes familiares juntos de vez en cuando. Ruslán es buena persona y buen padre, y le deseo lo mejor.

¿Cómo será el concierto del Bilborock? Ya habéis actuado bastante con este disco. Tenéis bolo este viernes en el Bilborock, y el sábado 22 de febrero estaréis en el Getxo Live Festival, en el Muxikebarri.

Hemos ido calentando motores con conciertos en Gernika, Gasteiz y Donostia. El de este viernes 7 de febrero en Bilborock será muy especial e irrepetible porque iremos con coristas, habrá varios invitados especiales y tocaremos una canción del disco, la que le compuse a mi hija Silvia, que dudo que la repitamos en ningún otro directo. Así que desde aquí animo a todo el mundo a que venga a compartir una noche tan especial con nosotras.

Temas

Rock

Música