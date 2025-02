Mikel Urretagoiena y su tiempo en orden cronológico

Óscar Cubillo Viernes, 21 de febrero 2025, 01:12 Comenta Compartir

Esta semana el club de jazz celebra sus 34 años de conciertos semanales (¡ni siquiera la pandemia pudo con ellos!) con una jam session que tendrá lugar este viernes y en la que se repartirá la habitual tarta de aniversario (20 h, 10-11 €; el grupo base lo forman Marcos Salcines al piano, Aritza Castro a la batería y Fran Serrano al contrabajo). Además, hay otras dos citas esta semana: el sábado el trompetista valenciano David Pastor protagonizará una sesión del ciclo Lithium (20 h, 23-25 €), y este jueves tuvo lugar la sesión del Bilbaína Jazz Club (18-20 €), la que lleva 34 años, en la que el pianista guipuzcoano Mikel Urretagoiena presentó su disco 'Denbora' (Errabal, 24) en dos pases, lo que le pilló de sorpresa (hoy viernes hará lo mismo pero del tirón en la Biblioteca Bidebarrieta, a las 19 h, por 5 €, en el 25º ciclo Bilbao Distrito Jazz).

El viernes la biblioteca se llenará y el jueves una cuarentena de aficionados estuvimos en el JazzOn Aretoa atendiendo al concierto de 10 temas en 91 minutos (incluyendo once de intermedio), en el que se repasaron los nueve cortes del disco en su orden cronológico. El décimo tema, el del bis, no pertenece al álbum, sino que se trataba de una recuperación del 'Nice View' (Buenavista), de su grupo The Machetazo, compuesto por Mikel recordando los tiempos que ha vivido en Madrid.

Y es que Mikel Urretagoiena (Ordizia, 1991), tras siete años viviendo en Madrid, volvió a su pueblo, con lluvia, verde y monte arriba. Durante dos años de reflexión en casa ha compuesto su debut en solitario, este 'Denbora' que reprodujo en orden cronológico y en trío rematado por el gallego Xan Campos al piano (este jueves era la primera vez que tocaba con él; el disco lo grabó con el guipuzcoano Íñigo Ruiz de Gordejuela) y el madrileño Dani Pozo al bajo eléctrico (él sí grabo el disco).

El gallego, el madrileño y el vasco.

El trío operó compacto, el alcalaíno Dani Pozo imprimió la electricidad necesaria y suficiente (un bajo eléctrico con todo el significado el suyo), el líder guipuzcoano demostró una buena batida a los parches (en los momentos solistas rezumaba una suerte de folk atávico, incluso txalapartaris en los introitos), y el piano del pontevedrés se hizo líder, protagonista, partiendo de marasmos lánguidos onda ECM (el inaugural 'Martxan', o un 'Gailura' -cima- que no ha creado en estos dos años de vuelta a Ordizia, sino que ya tenía compuesto y, como contó, lo ha tocado con músicos diferentes en Holanda, Nueva York, Madrid…, pues Urretagoiena ha estudiado en el Musikene donostiarra, en Holanda y en Nueva York) y melodías reminiscentes de Brad Mehldau ('Euri dantza' –la danza de la lluvia, «por la lluvia de mi pueblo, que te da pie a la introspección y la composición»-, el tema titular 'Denbora', 'Tatanak', o 'Bidaiak' inspirado en los viajes de los músicos, a menudo llenos de ilusión), hasta llegar a implicarse en gradaciones cuesta arriba (la versión de Benito Lertxundi 'Nere herriko neskatxa maite', con su clímax final circular muy Michel Camilo, o el corte de despedida del CD, 'Bueltan').

