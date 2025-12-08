Leire Martínez anuncia la fecha de lanzamiento y el título de su primer álbum en solitario La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' estrena su disco compuesto por 11 temas en los que ha colaborado con artistas como Edurne o Andrés Suárez

Marina León Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:31 | Actualizado 20:48h.

Desde que Leire Martínez y 'La Oreja de Van Gogh' decidieran seguir su camino por separado, la artista no ha dejado de trabajar en componer nuevos temas. Tras lanzar el single 'Mi nombre' y poco después 'Tres deseos', por fin ha llegado el momento de anunciar su primer álbum en solitario, que saldrá a la venta el 20 de febrero de 2026.

Así lo anunció el domingo la propia Leire a través de un misterioso post en Instagram con la fecha y una cuenta atrás. Este lunes ha desvelado más detalles, como por ejemplo el título del disco, 'Historias de aquella niña', que estará compuesto por 11 temas en los que ha colaborado con artistas como Edurne o Andrés Suárez.

«Mi primer álbum en solitario. Para mi era impensable no hace tanto y con tanta trascendencia en lo personal. Después de un año de mucho trabajo, poniéndome a prueba a diario, ya llega el momento de 'abandonar' las canciones para que las hagáis vuestras», escribe. «Sé que las trataréis con cariño y me hace muchísimas ilusión! Estoy deseando que llegue el momento», añade y señala que la preventa comenzará este martes a partir de las 12.00 horas.