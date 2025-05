«Esta gira me está dando mucho material para escribir»

Silvia Cantera Viernes, 23 de mayo 2025, 21:13 Comenta Compartir

El verano de Shinova está plagado de festivales. El próximo, el Vibra Mahou en Gijón este mismo sábado. La gira acaba el 27 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid con el mayor concierto que han dado hasta la fecha. Gabriel de la Rosa asegura que será un espectáculo «único» y promote que «habrá invitados».

- ¿Hay algún tipo de preparación física y mental antes de una gira tan intensa?

- Sí, sí. Tienes que haberla, porque al final una gira es muy exigente, al menos una como la que empezamos ya en marzo del año pasado, y que se prolonga hasta una semana y más tarde, sin haber parado de tocar, hasta el 27 de diciembre, que lo cerramos en Movistar Arena. Entonces, hay que tener el foco en su sitio, porque es complicado, ¿no? Físicamente también requiere mucho. Hay cosas muy bonitas, otras más complicadas, pero todas son parte de nuestra profesión y tenemos que aprender de ellas y aceptarlas como tal.

- ¿Su reciente paternidad le ha hecho enfocar las giras de otra manera?

- Bueno, la paternidad te hace, no sé si cambiar de perspectiva, pero sí tener una perspectiva quizá más amplia. Muchas cosas que antes parecían muy relevantes dejan de serlo. Y sobre todo, incluso uno mismo, que dejas de ser el prota de tu vida porque hay alguien mucho más importante que tú y es un gran motivo de felicidad.

-¿Pesa más ahora salir de gira?

- Me encanta ir a tocar, pero es verdad que ahora cuesta más salir de casa. Pero es mi profesión y es lo que soy y, bueno, ya le tocará también viajar como viajan su padre y su madre.

-¿Cómo mata el tiempo en todas esas horas de carretera y viajes?

-Ahora mismo escribiendo, porque esta gira sí que ha dado para muchísimo material y muchas de las emociones que se han vivido, pues ahora mismo se están transformando en algo artístico. Entonces, en esta última temporada estoy escribiendo todo lo que no escribí en la primera parte de la gira. Además, Erlantz, Dani y Frou están currando muchísimo en el sonido, con algo muy bonito que queremos enseñar. No puedo hacer mucho 'spoiler', pero ahora mismo estamos en un momento creativo muy muy bueno.

- Así que pese al jaleo que puede haber en la furgoneta, el viene la inspiración...

- Sí, claro. También es verdad que duermo mucho en la furgo, creo que cierro los ojos y a los segundos que he 'sobado', pero sí, es verdad que últimamente he insistido más en los viajes, aprovecho esos ratitos, quizá porque ahora no tengo tanto tiempo en casa para escribir.

-¿Y cómo lleva las largas temporadas fuera de los escenarios?

- Siempre me suele suceder que me acabo subiendo por las paredes, cuando ya es una temporada sin tocar, ya sientes la necesidad de subirte a un escenario, sea donde sea y como sea, porque al final es lo que nos llena, pero bueno, todavía tenemos unos cuantos por delante, así que disfrutaremos de ellos.

Cambios en la formación

-El principal cambio en esta gira es que han pasado de ser cinco a ser cuatro miembros, con la marcha del bajista Ander Caballero. ¿Cómo se han sentido en estos últimos conciertos?

-¿Cómo nos hemos sentido? Bueno, es un proceso, está siendo un proceso muy duro, pero que se está llevando por los cauces correspondientes y de la manera más profesional posible.

-¿Quién es el bajista que les está acompañando en estos últimos conciertos?

- Nos va a acompañar hasta final de gira Alain Martínez, que es un músico, no solo bajista, es un muy buen bajista, muy buen músico, y una persona extraordinaria. Además es muy cercano, es de cerca de casa, y estará con nosotros hasta final de gira.

-¿Cómo llevan los nervios previos al Movistar Arena? Será el concierto más grande que den, al margen de los de los festivales.

-Va muy bien, con muchas ganas, la venta va muy bien, estamos preparando la escenografía, ya tenemos bastante avanzado, aunque todavía quedan unos meses. Aunque en un escenario tan grande, en una fecha tan especial y sí, genera cierta inquietud. Podemos prometer que vamos a intentar que sea un día digno de recordar, porque estamos trabajando mucho en ello y será algo único.

- ¿Habrá nuevos temas antes del Movistar Arena?

- Es muy posible. Me cuesta callarme, pero sí. Tenemos que ver los plazos, pero hay intención de presentar algo un poquito antes. Veremos si nos dan los tiempos.

- ¿Habrá invitados en el concierto?

- Habrá invitados, sí. No puedo decir quién, pero habrá invitados y gente superbonita, que estarán ahí ese día. Y hasta aquí puedo leer (risas).

Temas

Música