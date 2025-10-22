Fito sorprende con una nueva canción días antes del lanzamiento de su disco y su regreso a los escenarios 'A contracorriente' está incluida en el álbum 'El monte de los aullidos', que se publica este viernes 24 de octubre

Marina León Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:56

La espera llega a su fin. Tras cuatro largos años, este viernes 24 de octubre los fans de Fito y Fitipaldis tendrán entre sus manos el octavo álbum de la banda, 'El monte de los aullidos'. El trabajo incluirá diez cortes con títulos como 'Mentira y verdad', 'La noche más perfecta', 'Como un ataúd' o la instrumental 'Ardi', dedicada a la perra del cantante.

En septiembre el grupo publicó un primer adelanto con la canción 'Los cuervos se lo pasan bien' y este miércoles han lanzado una segunda sorpresa. Se trata del tema 'A contracorriete', que ya está dispobible en todas las plataformas. «El monte de los aullidos es como juntar tres canciones en una. Lo que me gusta pensar es que cuando llegues al final no sepas cómo has llegado allí», explicó el músico en su canal de YouTube.

Acompañado una vez más por su equipo habitual, el disco ha sido producido por Carlos Raya y cuenta con la participación de sus músicos: Coki Giménez a la batería, Boli Climent al bajo, Javi Alzola al saxo, y el propio Raya a las guitarras.

La gira

El lanzamiento discográfico estará acompañado de 'Aullidos tour', una gira por 36 ciudades de la península, que arrancará el 22 de noviembre en Santander. En Bizkaia, la expectación es máxima: las entradas para los conciertos del 9 y 10 de enero en el BEC se agotaron en apenas hora y media, lo que obligó a anunciar dos nuevas citas para el 15 y 16 de mayo de 2026 de las que ya solo quedan los últimos tickets

Con más de 150.000 tickets vendidos en solo dos horas, la banda bilbaína confirmó que sigue siendo profeta en su tierra. Barakaldo acogerá así el cierre del primer tramo de la gira, a falta de futuras paradas en festivales y grandes recintos.