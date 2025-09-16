La respuesta de Eurovisión a España tras amenazar con retirarse por la presencia de Israel La UER asegura que respeta la decisión de cada país sobre su participación en el certamen, aunque insiste en que el conflicto de Oriente Medio excede el mandato del Grupo de Referencia

Leire Moro Martes, 16 de septiembre 2025

Este martes, la organización del Festival de Eurovisión contestó a la advertencia realizada por RTVE, que había dicho que no participaría en el próximo evento si Israel sigue siendo parte. En el Consejo de Administración, que tuvo lugar este martes, se ratificó la postura de la televisión pública española. Se sugirió que España podría abandonar el concurso si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no revisa su decisión de incluir a Israel.

Martin Green, el director del Festival de Eurovisión, ha admitido que la situación es complicada. «Comprendemos las inquietudes y los puntos de vista profundamente enraizados sobre el conflicto actual en Oriente Medio», expresó en unas declaraciones que recogió el periódico 20 Minutos. «Continuamos consultando a todos los integrantes de la UER para obtener puntos de vista acerca de cómo manejar la intervención y las tensiones geopolíticas alrededor del Festival de la Canción de Eurovisión», agregó.

Desde la UER, organización encargada del festival, se ha intentado disminuir la tensión. La entidad recuerda en un mensaje dirigido a RTVE que las emisoras tienen plazo hasta la mitad de diciembre para confirmar su participación en la próxima edición, que se llevará a cabo en Viena. Green indicó: «Cada miembro decide si desea participar en el concurso, y respetaremos la decisión que tomen las emisoras».

En cuanto al papel del denominado Grupo de Referencia, donde están representadas las principales televisiones del concurso —incluida RTVE como miembro del Big Five—, la UER matiza que su función se limita a «hacer cumplir las normas del Concurso». Sin embargo, añade que «las circunstancias actuales van más allá de su mandato». Por este motivo, el asunto fue elevado al Consejo Ejecutivo de la organización el pasado mes de junio.

«La situación está siendo objeto de consultas por parte de todas las emisoras y organizaciones internacionales pertinentes, bajo la supervisión de un experto independiente designado por la UER», concluye el comunicado.

Comunicado integro de la UER

El Grupo de Referencia del Festival de Eurovisión, reunido en Dubrovnik, ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por varias emisoras en relación con la decisión pendiente de la UER y la Asamblea General sobre la participación de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión.

La función del Grupo de Referencia es hacer cumplir las normas del Festival; sin embargo, las circunstancias actuales van más allá de su mandato. Por este motivo, el asunto se remitió al Consejo Ejecutivo de la UER en junio.

El Grupo está siendo informado sobre las consultas que se están llevando a cabo actualmente con todas las emisoras y organizaciones mundiales pertinentes por un experto independiente designado por la UER.

Junto con la emisora anfitriona, el Grupo de Referencia está evaluando los posibles impactos y consecuencias de cualquiera de las dos decisiones, con el fin de garantizar que puedan preverse con antelación. El Grupo de Referencia entiende que el proceso de toma de decisiones está en curso y que se espera una decisión definitiva en diciembre.