La doble vida de Los Retumbes Andrés y Ana, matrimonio de Barakaldo. / Fotos: Carlos Gª Azpiazu El matrimonio formado por Andrés y Ana se pone antifaz para actuar anónimamente en un dúo de rock tamborero y troglodita. En el bar El Tubo de Barakaldo hasta hicieron sacrificios ÓSCAR CUBILLO Martes, 16 julio 2019, 15:39

El lunes, para descontaminarnos los oídos y reparar el alma tras tanta banalidad sintética absorbida en el Bilbao BBK Live, fuimos a tomarnos unas cervezas al bar El Tubo de Barakaldo, que tocaban Los Retumbes. Acudimos sin ánimo de escribir, pero como la cosa pintó tan guapa desde el principio aquí estamos contándoles su bolo de rock and roll primitivo y enmascarado de casi treinta canciones en 72 minutos aberrantes y atronadores en un garito lleno de gente que, como dijo la tamborera Ana, parecía una sauna.

Ana es la cantante de los cuasi mods Brand New Sinclairs y de los hacedores de canciones infantiles inteligentes Anita y Los Peleles. En Los Retumbes se ajusta un antifaz, se pone un vestidito Picapiedra y aporrea caja, timbala y platillo (sin bombo). Acompaña a su marido, el también enmascarado guitarrista Andrés, con quien también comparte las otras dos formaciones.

Los parroquianos también lucían antifaces.

Dieron un bolo solvente y creciente a pesar de contener casi 30 temas. Canciones cavernícolas, garajeras, rocanroleras y hasta surferas. Ante el público también enmascarado gracias a los antifaces que repartieron los oficiantes, Los Retumbes resonaron a Bo Diddley ('Hey, retumba'), se emparentaron con Los Daltonics bilbaínos ('Soy un animal' –la de «practico la violencia sin ninguna indulgencia»-, el localista, costumbrista y ramoniano 'Parque de los Hermanos', de Barakaldo, sí), dedicaron una canción original a Joe Strummer por el principio del show y versionaron por el final a su grupo The Clash ('White Riot' retitulado en castellano 'Revuelta blanca'), y además arbitraron otro original dedicado al difunto Brian Jones, de los Rolling Stones.

Los cónyuges baracaldeses también atacaron el boogie vía Dr. Feelgood, el punk de capital de provincias a lo Hula Baby ('Montañas de lindano'), el tribalismo de sus admirados The Gories ('Smartzombie'), el punk carpetovetónico de los primeros Siniestro Total ('Surfin' Fuckushima' –sic-), el garaje de Doctor Explosión (la de 'Eres idiota') o instrumentales escuela Link Wray (no solo lo decimos por el cover de 'Comanche', cuando Andrés bajó a tocar entre la apretada y caliente clientela de El Tubo). Y tocaron una titulada 'Retumbar es mejor que follar', y versionaron el 'Road runner' de Bo Diddley (con Ana batiendo los parches con maracas en vez de baquetas), y generaron pogo durante un tema con coros lalalá, y lograron acuclillar a toda la peña en el penúltimo rock, tipo The Cramps / Desechables ('Basura').

Raúl El Guapo y su cuadrilla en 'Comanche'.

Y ya que había (y hay) fiestas en Barakaldo, se pusieron barraqueros a la hora de proponer sacrificios humanos figurados. Hubo tres momentos para esto, para ajusticiar a ciertos personajes. «Nosotros somos los verdugos, vosotros decidís a quién sacrificamos», propuso el sumo sacerdote Andrés. Uno del público sugirió ajusticiar al de El Correo, je, je… Pues no le faltaba razón al sujeto, pues previamente habíamos pensado que mejor que ajusticiar discos de artistas que pertenecen a otro universo, deberían mojarse más y nominar a músicos del mismo entorno. Citemos al tuntún: Belako, Gatibu, Fito, Maha (el dueño de El Tubo es su batería), Atom Rhumba, La Polla Records, Berri Txarrak, Su Ta Gar… Y que nadie se dé por aludido, pues solo hemos nombrado a nombres conocidos del rock vasco actual.

Por el contrario, los sacrificios en formato LP de vinilo fueron el primero de Los Cantores de Híspalis (cómo destrozaba a golpes la rodaja de 33 pulgadas, cómo rasgaba con rabia su portada Andrés en el clímax de su doble vida), el segundo de La Década Prodigiosa (aquí la parroquia indultó a Barrabás, menos mal), y en tercer lugar uno doble, de Rocío Jurado y de Julio Iglesias, el cual no gustó a la concurrencia que se puso a gritar «amnistía, amnistía, amnistía…» y luego «Julio, Julio, Julio…».

Dentro de 15 días Los Retumbes van a grabar un nuevo disco. De momento sólo tienen este EP de cuatro cortes.