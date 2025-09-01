Detenido un fan por masturbarse durante un concierto de Korn en Nueva Jersey

Lo que debía ser una de las noches más esperadas para los fans del nu metal terminó convertido en noticia por un episodio insólito. Durante ... el concierto que Korn ofreció junto a System of a Down el pasado 27 de agosto en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), un asistente fue arrestado tras masturbarse en su asiento mientras arrancaban los primeros temas del repertorio.

El suceso salió a la luz después de que otro espectador lo grabara desde varias filas más atrás y lo compartiera en TikTok. En las imágenes se aprecia cómo un hombre del público golpea al sujeto en la cabeza para intentar frenar su comportamiento, justo antes de que el personal de seguridad interviniera. El individuo opuso resistencia al ser desalojado, pero finalmente fue escoltado fuera del estadio por agentes de policía.

La grabación generó un segundo debate en redes sociales. Por un lado, muchos usuarios criticaron la difusión del vídeo una vez que el acusado había sido detenido. Por otro, se cuestionó la reacción policial contra el espectador que golpeó al hombre, que también acabó arrestado pese a que algunos lo consideraban un acto de defensa colectiva.

La legislación de Nueva Jersey califica la masturbación en público como «exposición indecente», un delito que puede derivar en alteración del orden público. La sanción se agrava si el comportamiento es presenciado por menores o personas con discapacidad intelectual, y en todos los casos queda reflejado en el historial del infractor.