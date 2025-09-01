El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La banda estadounidense de nu metal de Bakersfield The Independent

Detenido un fan por masturbarse durante un concierto de Korn en Nueva Jersey

El suceso ocurrió durante la primera de las dos noches en el MetLife Stadium junto a System of a Down

Ekaitz Vargas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:23

Lo que debía ser una de las noches más esperadas para los fans del nu metal terminó convertido en noticia por un episodio insólito. Durante ... el concierto que Korn ofreció junto a System of a Down el pasado 27 de agosto en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), un asistente fue arrestado tras masturbarse en su asiento mientras arrancaban los primeros temas del repertorio.

