Los conciertos del finde: Ramoncín, Blake, Paula Koops, Real Straits, Royal Film Concert Orchestra, Desorden Público...

Óscar Cubillo Viernes, 23 de mayo 2025, 09:18

1 Las hermanas de Repion cierran el ciclo Punto Zero

La cuarta edición o tanda de conciertos del ciclo de conciertos de la Sala BBK llamado 'Punto Zero', enfocado en las bandas «más jóvenes, innovadoras y prometedoras», «esas que, en un futuro cercano, coparán los carteles de los grandes festivales», según la organización, terminará este finde con una molona dupla de protagonismo femenino abierta por el dream pop de Airu y rematada por el rock noventero de las cántabras Repion.

Así anunciaba la Sala BBK en febrero esta última sesión: «Punto Zero 2025 terminará el viernes 23 de mayo con otra cita doble. La banda local Airu será la invitada de Repion o, lo que es lo mismo, el dúo formado por las hermanas Teresa (28 años) y Marina (31) Iñesta, que a pesar de su juventud llevan una carrera de más de una década tocando tanto juntas como por separado (la primera, en Yawners y Aiko el Grupo; la segunda, con Mikel Erentxun). En 2023, las cántabras publicaron un último LP, homónimo, cuya buena recepción les ha permitido colaborar en grabaciones y directos de Amaral, Xoel López o Cala Vento. A Bilbao llegarán con un nuevo EP, 'Entre todas lo arreglamos' (2024)».

EL CONCIERTO: Viernes 23, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 14 €.

2 Sarria en el ciclo GPS

La banda malagueña Sarria viene a Bilbao patrocinada por el ciclo GPS (Girando Por Salas), una iniciativa del Ministerio de Cultura de Estepaís. Y lo hace para divulgar el estilo autoetiquetado como 'rock retrofuturista' que llena su segundo álbum, 'El mundo es cruel (pero creo en él)' (Esmerarte, 2024), «una mezcla poderosa y original del rock clásico con un sonido actual, inspirado por bandas icónicas como The Doors, Pink Floyd y Led Zeppelin, e influenciado por nuevos referentes como Parcels y The Lemon Twigs». En efecto, se captan muchas capas psicodélicas en sus canciones.

El grupo de Gonzalo Sarria, estuvo en febrero en México, actuando en Ciudad de México y Guadalajara, y en junio lo hará en el Azkena Rock Fest. Y en las distancias cortas del Cotton, a Gonzalo este viernes le acompañarán Alejandro Hidalgo (guitarra), Alfon López (bajo), Eduardo Díaz-Miguel (teclado) y Rober García (batería).

EL CONCIERTO: Viernes 23, Bilbao, Sala BBK, Cotton Club, 20.30 h, 11 €.

3 As The Sun Falls debutan en Euskadi teloneados por Ciconia

EL CONCIERTO: Viernes 23, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, 21 h, 10-15 €.

4 Blake presenta 'El diario de un loco'

Alejandro Cabrera Rodríguez (Salamanca, 27 de septiembre de 1991), alias Blake o BLK, es un rapero, productor y compositor español, como dice la Wikipedia. Además toca el piano desde niño, y por eso muchas de sus bases musicales son originales. Empezó en el rap en 2006 (o sea a los quince), en 2009 formó el grupo Gran Calibre (seis discos lanzó con él entre 2010 y 2016, que salió 'Santa muerte'), en 2017 debutó en solitario con 'Visceral' (inspirado por el fallecimiento de su abuelo, en lo que describió como «un año de rabia y melancolía»), y este 2025 ha salido su último álbum, 'El diario de un loco', un opus que define como crítica social, que no política (y del que nos gusta su canción 'Mala hierba').

EL CONCIERTO: Viernes 23, Zorroza / Bilbao, Gaztetxe, 21 h, 18 €.

5 Big John Bates, ex Annihilator, en versión gótica

El canadiense Big John Bates, cantante y fundador de los grandes del thrash-metal Annihilator (Ottawa, Ontario, 1984, aunque sólo estuvo un par de años implicado en esta aventura), anda de gira con un trío de aura gótica al que describe así la promotora española El Beasto: «Este popular trío mezcla post-rock y rock'n'roll en el mismo recipiente, agrega blues, punk y rockabilly, y de la combinación nace un estilo propio. Eso es Big John Bates, más que rock'n'roll, más que metal, más que post-rock, más que rustic-punk y americana». El jefe lleva casi 2.000 bolos con este proyecto y ha editado ocho álbumes, según El Beasto.

El pasado sábado 17 de mayo comenzó en Euskadi una gira española que acaba este viernes 23 también por estos lares. Siete bolos en siete días, sin descanso y con la siguiente hoja de ruta: Vitoria, Santander, La Coruña, León, Madrid, Oviedo y Sopelana.

EL CONCIERTO: Viernes 23, Sopela, La Atalaia del Gardoki, 21 h, 10-12 €.

6 Desorden Público desde Venezuela

Andan en gira europea de su cuadragésimo aniversario los skatalíticos y mestizos Desorden Público (Caracas, Venezuela, 1985), que fueron fundados por Horacio Blanco (30 de septiembre de 1968, guitarra y voces) y José Luis Chacín, alias Caplís (22 de diciembre de 1964, bajo), dos miembros que siguen en la alineación de «la primera banda de ska y la más popular de su país. Cuentan con un sonido propio construido de la fusión de elementos caribeños con un sonido urbano caraqueño», según se cuenta en Wikipedia.

Su nombre se inspira en los letreros de Orden Público que lucían los camiones de la Guardia Nacional venezolana. Su último álbum es un directo titulado 'Desorden en Petare' (2021; Petare es una de las 32 parroquias del área metropolitana de Caracas, y en 2.023 tenía 720 261 habitantes), y en él hay canciones como 'Gorilón' (una denuncia al presidente Maduro), 'Valle de balas' (una visión de la inseguridad ciudadana), 'Los que se quedan, los que se van' (un reggae sobre la inmigración masiva en Venezuela: «¿Dónde está Luisa? / Está en Suiza / y Cristina en Argentina / y La Gorda en Colombia / y Ramón en Japón oyendo Oscar de León / Patricia en Canadá / Esperanza está en Francia / Antonio, Aurora, Yvette están en USA / Zurima en India tarareando Simón Díaz / y Nadia en España y Sofía en Turquía / Vanesa en Mexico, Fernando está en Chile / la Gocha en Escocia, Nicanor en Ecuador / Estrella en Italia friendo empanada»), o 'Políticos paralíticos' (un punk: no más ladrones en el gobierno y cosas así espetan).

Y atención, pues su bolo se había anunciado en Bilbao, pero al final tendrá lugar en Barakaldo, en la zona de Max Center, en la calle Kareaga 65.

EL CONCIERTO: Viernes 23, Barakaldo, Sala Raw, 21.40 h, 40 € (VIP con meet & greet 60 €).

7 Paula Koops, de TikTok a su 'Motel' particular

La madrileña de 27 años Paula Koops, de onda más cercana a Aitana y a La La Love You que a Lola Índigo y a Ama Mena (que un poco también), se hizo conocida por sus canciones subidas a TikTok, y cuatro años después de esos pinitos (en julio de 2020 salió su primer single, 'Magia en caos'), en diciembre de 2024 salió su debut en larga duración, 'Motel'.

Lo ha editado la multinacional Universal, que lo anuncia en este texto así de redundante: «14 canciones y 14 historias se alojan en 'Motel', álbum debut de Paula Koops. 'Motel' es el primer álbum de estudio de la artista madrileña, un disco lleno de himnos que representan a toda una generación. Con su sello personal y ese sonido tan fresco y bailable, Paula Koops nos regala 14 canciones de amor y desamor, de vivencias únicas que retratan el imaginario de su compositora».

EL CONCIERTO: Viernes 23, Bilbao, Azkena, 22 h, 22-25 €.

8 Real Straits revisan 'Brothers in Arms' 40 años después

Hace una semana en un bus cruzando la Rioja, en la radio sonaban a tope los Dire Straits. Esta semana en el Sardinero de Santander, los viejos pescadores amateurs echaban las cañas mientras el transistor emitía a tope a los Dire Straits. El Correo recordaba hace poco el concierto de los Dire Straits en la Plaza de Toros de Vista Alegre ante 16.000 almas con motivo de la gira mundial de su álbum 'Brothers in arms', que vendió más de 30 millones de copias. ¡Y este viernes actúa en el Kafe Antzokia un grupo tributo de Oviedo centrado en esa misma gira!

Copiamos de su web: «Real Straits es el tributo a Dire Straits más fiel y auténtico que puedas imaginar. El proyecto más especial de nuestra historia como banda será el 'Bothers in arms 40th Anniversary Tour 2025-2026', con el que perseguimos rememorar el disco y la gira de 'Brothers in Arms' en los años 1985-86, momento en el que Dire Straits se convierte en la banda más importante del planeta. Un selecto puñado de ciudades recibirá nuestra visita en 2025, e iremos cocinándolo a fuego lento. ¡40 años de pasión, nostalgia y rock and roll!».

Y esta es la alineación: «El papel de Mark Knopfler es asumido por el guitarrista Ángel Miguel, acompañado de Dany León (guitarra), Samuel Rodríguez e Hiram Zúñiga (teclados), Alejandro Blanco (batería) y Antón Ceballos (bajo). Parte de este elenco son o han sido músicos de Elliot Murphy, Willie Nile o Avalanch, entre otros».

EL CONCIERTO: Viernes 23, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 25-30 €.

9 El BBK Live propone 9 actuaciones en Amorebieta

El Herrian, el mini-festival itinerante de una sola jornada que el BBK Live traslada a los pueblos de Bizkaia, se montó el sábado pasado en Gallarta, donde no hubo mucha gente. Pero es de esperar que acuda más público este sábado a Amorebieta, donde se encadenarán nueve bolos sobre dos escenarios (uno en el parque Zelaieta y otro en el parque Zubiondo) desde las 13.30 h hasta las 22.45 h.

Copiamos del mail de la organización: «La jornada arrancará con la explosiva mezcla de electrónica y actitud punk de S T R (13.30 h) y del dúo asturiano de pop íntimo y literario Pauline en la Playa (14.30 h). Después, referentes del punk euskaldún como Leihotikan (15.30 h), la pionera del hyperpop en español Rakky Ripper (16.30 h), Marilia Monzón (17.30 h) y el trío madrileño Tiburona (18.30 h; las tres chicas de la foto). El punto festivo y colorido de la jornada lo pondrán Colectivo Da Silva (19.30 h) presentando su nuevo álbum por primera vez en Euskal Herria, la banda del rock de raíces en castellano Los Deltonos (20.30 h) y una de las propuestas más sólidas del post punk electrónico estatal: VVV [Trippin' You] (21.30 h)».

EL CONCIERTO: Sábado 24, Amorebieta, parques Zubiondo y Zelaieta, de 13.30 h a 22.45 h, entrada libre.

10 Avicii, David Guetta, DJ Tiesto, Daft Punk y más con sinfónica

Anuncia la promoción: «Esta es una experiencia musical inigualable donde los límites entre lo clásico y lo moderno se desdibujan. La Royal Film Concert Orchestra y DJ Symphonic se unen en este espectáculo que combina la majestuosidad de una orquesta sinfónica con la energía vibrante de un DJ. Este es un concierto en el que disfrutar de una reinterpretación única de algunos de los temas más icónicos del pop y la música electrónica, desde las emotivas composiciones de Coldplay, pasando por los ritmos futuristas de Daft Punk, hasta la euforia de los clásicos de Pont Aeri. Todo esto, con arreglos especialmente diseñados para resaltar lo mejor de cada estilo musical».

Ya catamos un aperitivo el domingo 2 de marzo en el mismo Euskalduna, donde actuó la Royal Film Concert Orchestra reproduciendo un repertorio cinematográfico (pero con menos de Morricone de lo anunciado y deseado a tenor del cartel), y a modo de coda se le unió el DJ para un bis o extra.

Y este es el repertorio anunciado para este sábado: Avicii ('Wake me up'), David Guetta ('Titanium'), Queen ('We will rock you'), Darude ('Sandstorm'), Eric Prydz ('Opus'), Calvin Harris ('Summer'), Coldplay ('Gora bizitza' –sic-), DJ Tiesto ('Adagio for strings'), ABBA ('Mamma mia'), Avicii ('Hey brother'), Ur-jauzia ('Every time we touch'), Daft Punk ('One more time'), Coldplay ('A sky full of stars'), Queen ('Bohemian rhapsody'), Swedish House Mafia ('Don't you worry child'), Safri Duo ('The bongo song & Sambadagio'), History DJ Medley (Robert Miles, ATB, Levels), Pont Aeri ('Flying free').

EL CONCIERTO: Sábado 24, Bilbao, Euskalduna, 20 h, de 37 a 63 €.

11 Travellin' Brothers y su único show en Bilbao en 2025

Decíamos el último día de abril que la promotora independiente bilbaína Noise On Tour organiza en la Sala BBK el ciclo Hiriz Hiri, que consta de cuatro conciertos: el primero fue el de los reactivados Toundra (1 de mayo, 300 espectadores reunieron), el segundo es el que nos ocupa esta semana, el de los bluseros de Leioa Travellin' Brothers (24 de mayo; será el único bolo que darán en 2025 en Bilbao, o sea en la capital), el tercero lo protagonizará el ex M-Clan Miguel Campillo (13 de septiembre) y el cuarto y último será el de los muy en forma e inspirados Burning (22 de diciembre; antes, este sábado 31 de mayo, igual podemos verlos en el festival de Areatza, ¡con entrada libre!).

Y anuncia NoiseOn Tour ante la cita sabatina de los Travellin': «Ganadores del European Blues Challenge 2015 en Bruselas (a la mejor banda europea), 20 años, diez discos y más de 1.200 conciertos contemplan a los Travellin' Brothers como una de las bandas más respetadas de la escena blues europea. Tras sus giras por más de 15 países, incluyendo su visita a China por primera vez, este año celebran su 20º aniversario con una gira muy especial».

EL CONCIERTO: Sábado 24, Bilbao, Sala BBK, 20.30 h, 15-18 €.

12 Ramoncín catorce meses después en Bilbao

El viernes 23 de febrero de 2024, tras muchos años, décadas incluso, sin venir a Bilbao, Ramoncín agotó el aforo de la sala Stage Live (450 almas a 25-30 €; estuvo su amigo el exfutbolista Rafa Alkorta, a quien saludó en un par de ocasiones), y evidentemente muy a gusto pilotó un concierto de 21 canciones en 118 minutos crecientes, y eso que empezó rompiendo la pana. Ramoncín actuó en septeto (¡hasta cinco mástiles se enfilaban al borde del tablado, los de las cuatro guitarras y el del bajo) y exhibió buena voz y gran presencia escénica (delgado y vestido con camisa de cuero negro).

Entre las 21 canciones cupieron tres de las favoritas del que suscribe: 'Putney Bridge', a la tercera, a cuatro guitarras y sin perder ni actitud, ni empaque, y las dos que El Rey del Pollo Frito suele dejar para el final de los conciertos, 'Al límite', con las presentaciones de los músicos, y el adiós en la cima con 'Litros de alcohol'. Tampoco faltó la favorita del propio Ramoncín, la que considera su máximo creativo: 'Miedo a soñar', larga, oscura y guitarrera (tres Stratocaster más su Telecaster), con progresión y poses.

Afortunadamente, esta vez solo han pasado14 meses para que Ramoncín regrese a Bilbao, y también ha agotado el aforo del Antzoki: 600 almas a 27-35 €.

EL CONCIERTO: Sábado 24, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 27-35 €.

13 Marban en el ciclo 'City Tour'

Guillermo Marbán (guitarra y voz), Álex Briegas (guitarras), Miguel Flores (bajista), Álvaro Martínez (sintetizadores) y Javier Heppe (batería) son de Getxo y de Bilbao, y forman Marban, grupo indie pop de la escudería Subterfuge que este domingo al mediodía participará en el primer 'City Tour', ese ciclo de nueve conciertos gratuitos en cuatro bares de Bilbao patrocinado por la bebida alcohólica 'Aperol Spritz'.

Marban han lanzado un larga duración titulado 'Mármol', al principio autoeditado y luego relanzado por Subterfuge, que aireó esto en la hoja promocional: «El sonido Mánchester, Arctic Monkeys, The Smiths, The Cure, Golpes Bajos o Sr. Chinarro influencian a este joven quinteto vasco en 'Mármol', un álbum conceptual en el que aborda la nostalgia, el dolor y el conocimiento de uno mismo. Una especie de diario post-punk cargado de motivos góticos y barrocos».

EL CONCIERTO: Domingo 25, Bilbao, Nave 9, 13 h, entrada libre.

14 Otro cumpleaños del Coppola

La pizzería Coppola, sita en la calle Barraincua número 6, en la acera de enfrente del Residence, suele montar conciertos semiacústicos con entrada libre los domingos a las 6 de la tarde gracias a la melomanía que mueve a su dueño, Ignacio. Pero este domingo la programación es especial porque se celebran los doce años de andadura del Coppola con un cartel múltiple con los siguientes grupos y solistas actuantes:

13 h, rock and roll con Pleasure James & The Unsatisfied Minds (en la foto ponemos a su líder, el bilbaíno Jaime Hustler); 14.30 h, Laguna Goons, los Strokes malagueños vecinos de Getxo; 16 h, El Inquilino Comunista, unas estrellas en un recinto mínimo; 17.30 h, Los Pavimentos (tributo a Pavement); y a las 19.00 h, William, el líder de Los Brazos con su repertorio en solitario.

EL CONCIERTO: Domingo 25, Bilbao, Coppola, desde las 13 h, entrada libre.

15 J.D. McPherson, el rocker de Oklahoma que lee a Ortega

Teloneado por el canadiense Bloodshot Bill, este domingo recalará en el Kafe Antzoki el guitarrista y cantante de retro-rockabilly negroide J.D. McPherson, un tipo culto y educado nacido en Tulsa, Oklahoma, hace 48 años. Sus iniciales J.D. son las del nombre de su padre, Jonathan David. J. D. es profesional desde 2011, cuando abandonó su trabajo de profesor de primeria, y ahora viene en gira con su álbum 'Nite owls' (New West, 24), que suena sucio a lo Heavy Trash y que incluye demasiados temas pop (¿estamos a Rolex o a setas?).

Le entrevistamos allá por noviembre de 2011, cuando J.D. acababa de leer el ensayo 'Meditations on Hunting' (o sea 'Prólogo a 20 años de caza mayor', del filósofo español José Ortega y Gasset, quien si resucitara hoy día pediría volver a la tumba), y le planteamos si le gusta más la música de raíces blancas (rockabilly) o negras (rhythm and blues). Y respondió cual profesor: «Me encantan ambas, pero debo admitir que me atrae más el rhythm and blues de los años 50. Tiene mogollón de swing. Me gustan los discos que sacó entonces el sello Specialty, con tantos grandes cantantes con músicos muy buenos. Muchos de esos tipos eran músicos de sesión de Nueva Orleans. Se puede decir que el rhythm and blues de Nueva Orleans es mi estilo regional favorito».

EL CONCIERTO: Domingo 25, Kafe Antzokia, 19 h, 25-28 € (más Bloodshot Bill).