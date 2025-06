Los conciertos del finde: Myke Towers, Rigoberta Bandini, Pablo López, 6º Hirian, Okkultist, Masterplan, The Point…

Óscar Cubillo Jueves, 5 de junio 2025, 11:21 Compartir

1 Juan Tomás de la Molía baila en el 'XX Flamenco BBK'

El 'XX Flamenco BBK Bilbao', así bautizado porque han pasado veinte años desde su primera edición ya que en realidad es la 18ª edición, se compone de cinco sesiones y este viernes se celebrará la cuarta, una de las tres dedicadas al baile. Volverá a pisar el escenario de la Sala BBK el bailaor Juan Tomás de la Molía (Trebujena, Cádiz, febrero del 2000), quien ya zapateó sobre él el viernes 22 de abril de 2022 en el show veinteañero 'Savia nueva' del 16º Ciclo Flamenco BBK.

Entonces fuimos testigos de que Juan Tomás destacó en el emergente plantel por salero y personalidad, y titulamos que apunta a figura. No obstante, sigue trabajando para otros y así le vimos en noviembre de 2024 en el Teatro Barakaldo con la coreografía 'Muerta de amor' de Manuel Liñán, una obra apoteósica, postmoderna y agotadora.

Esta vez Juan Tomás vuelve con una coreografía alegre y disfrutona, la opera prima a su nombre, titulada 'Vertebrado', 65 minutos por bulerías con cuatro hombres en escena: Juan Tomás al baile, Jesús Corbacho y José el Pechuguita al cante, y Jesús Rodríguez a la guitarra.

EL CONCIERTO: Viernes 5, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 20 €.

2 Rigoberta Bandini muta en 'Jesucrista Superstar'

Once personas hay en escena en el nuevo show de Rigoberta Bandini, llamado 'Jesucrista Superstar', igual que su segundo álbum, editado el 21 de marzo, y que sigue a su debut, 'La emperatriz' (octubre de 2022). Se subirán al tablado seis coristas (@belenbarenys @berta.gratacos @juliabonjoch @martatrujillo @mireiaportas @yasminaazlorvocalcoach) y cuatro músicos (@aguadecocojoven @marina.arrufat @al_marq82 @andrea.puig.doria). Más ella, claro, Paula Ribó González (Barcelona, 30 de abril de 1990), actriz, actriz de doblaje (pon su voz a Emma Stone, a Dakota Fanning…), escritora, y sobre todo cantante que se hizo famosa por su participación en el Benidorm Fest con la canción 'Ay mamá'.

Aunque no llegó a Eurovisión sí se ha establecido como figura de primera fila en la escena de pop de consumo española. Y ahora, tras casi tres años sin subirse a un escenario, la barcelonesa vuelve a la música, revitalizada por dos años de lo que llamó 'descanso espiritual'. Esta de Bizkaia es la segunda fecha de su gira cristera, que arrancó en Sevilla el pasado sábado 31 de mayo, cita de la cual Rigoberta manifestó el domingo en Facebook, donde solo tiene 8.700 seguidores: «'Jesucrista Superstar Tour' ha nacido!!!!!! Tantos meses de trabajo han culminado en un espectáculo del cual me siento tremendamente orgullosa. Gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible. Ahora a bailar y a gozar con nosotras en todas las ciudades a las que vengáis. Gracias Sevilla porque lo de ayer que ya es inolvidable».

Y además de a sus músicos y coristas, en ese mismo post enumeraba a todos los implicados en el espectáculo: al director escénico, a los coreógrafos, a los diseñadores de vestuario, de iluminación, de escenografía y de caracterización (Helena Fenoy), a los técnicos de vídeo, luces, monitores y PA, a los diversos managers…

EL CONCIERTO: Viernes 5, Barakaldo, BEC, puertas 19 h, show 20.30 h, 39 € grada, 42 € pista.

3 Black Pistol Fire en el 25º aniversario del Azkena

El Azkena cumple 25 años, un cuarto de siglo de actividad en directo, y para celebrarlo se trae al dúo canadiense de blues-rock modernista y más allá Black Pistol Fire, que en disco suena muy fresco y juvenil. La sala lo compara con The White Stripes, The Black Keys y Kings Of Leon. Y oyéndolos, la voz aguda nos recuerda de modo recurrente a la de los australianos Wolfmother.

Black Pistol Fire son dos amigos de Toronto, Ontario, Canadá, que tocan juntos desde el instituto: Kevin McKeown (guitarra y voz) y Eric Owen (batería). No obstante, arrancaron en Austin, Texas, Estados Unidos, en 2011, y hasta 2021 les dio tiempo a lanzar seis álbumes. Parece que llevan cuatro sin material nuevo.

EL CONCIERTO: Viernes 5, Bilbao, Azkena, show 21 h, 15-20 € .

4 Pablo López abre gira de '360 grados' en Bilbao

En 2019, el personaje televisivo además de pianista intenso y entretenedor locuaz Pablo López (Pablo José López Jiménez, Fuengirola, Málaga, 41 años), ofreció una singular gira en solitario con el público rodeándole, y solo cuatro escalas: Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Hay un vídeo de esos conciertos que llamó de 360 grados.

Y seis años después, retoma la iniciativa de estos conciertos de 360º con cinco fechas más: la primera en Bilbao este viernes (Miribilla), y luego Granada (14 de junio, Palacio de los Deportes), Madrid (21 de junio, plaza de toros de Vista Alegre, que está cubierta), Barcelona (26 de junio, Palau Sant Jordi) y La Coruña (05 de julio, Coliseum).

El martes había más de 3.000 entradas vendidas para Bilbao, con todo el público sentado, en la pista y en las gradas. Pablo se situará en el centro de la pista de baloncesto, con un piano de cola, y por encima debería haber cuatro pantallas gigantes para cubrir los cuatro costados. Seguro que se mueve dando vueltas por un escenario como un monologuista.

EL CONCIERTO: Viernes 5, Bilbao, Pabellón de Miribilla, show 21 h, 48-50 y 110 €.

5 El 4º Kabiefest monta 12 bolos: Celtibeerian, Masterplan, Opera Magna, Secret Sphere…

El festival de metal Kabiefest, que empezó en el alejado barrio santurtziarra de Kabiezes, se celebra ahora en una zona más céntrica y mejor comunicada, en la frontera entre Santurtzi y Portugalete. Y este año, en su cuarta edición, aumenta exponencialmente la calidad del cartel con grupos internacionales de mucho tirón, pero sin dejar de ser un festi del rollo con entrada libre.

Son dos días y doce conciertos en total.

Viernes: 18.30 h Kruddö (Bermeo, stoner y groove metal), 19.50 h Txerri Ugerrak (Romo / Getxo, rap metal), 21.10 h Celtibeerian (Ciudad Real, folk metal), 22.30 h Lebenback (Santurtzi, metal melódico), 24.00 h Empiric (Santander, heavy metal), y 01.50 h Heleven (Granada, metal progresivo moderno).

Sábado: 18.00 h Dawn Of Extinction (Valencia, melodic death metal / thrash metal), 19.20 h Octo Crura (Italia, metal industrial disfrazado con dos chicas dando la cara; son los de la foto), 20.40 h Scarlet Anger (Luxemburgo, thrash metal), 22.00 h Opera Magna (Valencia, power metal), 23.15 h Secret Sphere (Italia, power metal), y 24.30 h Masterplan (Alemania, power metal en manos de un quinteto fundado en 2001 por dos ex Helloween, el guitarrista Roland Grapow y el baterista Uli Kusch –éste no sigue en la banda-).

EL CONCIERTO: Viernes 6 y sábado 7, tarde y noche, Santurtzi, Paseo Reina Victoria / Explanada Agurtza, entrada libre.

6 El 6º Hirian del BBK Live propone 18 actuaciones

Tras las excursiones a Gallarta y Amorebieta bajo el nombre de 'Herrian' (en el pueblo), el festival BBK Live hace otra incursión fuera del monte Kobeta esta sábado bajo la vitola de 'Hirian' (en la ciudad), montando un tinglado con cuatro escenarios en el barrio de La Peña, sobre los que habrá 18 grupos, solistas y DJs. «Una programación musical de vanguardia, ecléctica y abierta a todos los gustos y públicos», asegura la organización sobre esta sexta edición de una iniciativa que ha pasado por Santutxu, Rekalde, Bilbao La Vieja…

La molona plancha del escenario Bat (Parque Ibaieder) se abrirá a las 13.30 h con Los Bengala zaragozanos y rocanroleros; a las 15.30 mostrará a los últimamente muy activos PiLT de Mungia con su numetal euskaldun; a las 17.30 h expondrá el pop-rock eternamente adolescente de los andaluces Airbag; a las 19.30 h acogerá al segoviano Hens con su pop urban; y a las 21.30 h a la chilena Javiera Mena con su electro-pop sustancioso y no banal (es la chica de la foto, en la silla o diván de pensar).

También molará en su segunda mitad la programación del Escenario Bi (Campa Ibaizabal), donde tras las actuaciones 'urban' y para mayores por la sexualidad explícita de Greta («hermana pequeña de Bad Gyal y Mushkaa», según la organización) y de LaBlackie (a las 14.30 y las 16 30 respectivamente), el panorama mejorará sus cimientos con las actuaciones de los argentino-bilbaínos Cápsula con su tributo al Ziggy Stardust de Bowie (18.30) y luego de los madrileños Parquesvr, roqueros de barrio moderno que igual hasta son primos de Alcalá Norte (20.30 h).

Al escenario Hiru (Parque Ibaieder, también, sí) a las 13.30 se subirán con su folk electrónico Ruiseñora, o sea la cantante de Badajoz Elia Maqueda y el programador de Canarias Atilio Gonzále, y les seguirán a las 15.30 el popero Michael Foster, un español de origen inglés; a las 17.30 los valencianos de agonía post existencial Ultralágrima; a las 19.30 h Svsto (chvlo nombre) con su electro pop «para bailar enfadado» según define su lideresa, la catalana Carla Moreno, ex Las Bistecs; y a las 21.30 h el navarro Kiliki, un ex Chill Mafia en solitario haciendo pop urbano noctívago.

Y el Escenario Lau (subtitulado Basoa In The City y ubicado en el Parque Ibaieder, pues es el tercer tablao montado ahí), será el «escenario dedicado a la electrónica y contará con propuestas que van del techno emocional al baile experimental empezando con Puñales (15.15 h) y seguidos del integrante de Chill Mafia, Sunny Wright IV(17.15 h), el DJ vizcaíno Miravalles (19 h) y la donostiarra Lamia Mari (21 h)».

EL CONCIERTO: Sábado 7, La Peña / Bilbao, desde las 13.30 h hasta las 23 h, cuatro escenarios, entrada libre.

7 Jorge Rossy & Mikel Kanan con su disco 'Red On Maroon'

El club de jazz monta tres bolos esta semana: el jueves uno en el 34º curso del ciclo 'Auditorio' del pianista chileno Jorge Vera en trío ('Virtuosismo, genialidad, locura', titula la nota promocional, y damos fe, pues le vimos en abril en el Rock & Blues de Zaragoza, también con Patax a la batería), el viernes otro de la baterista baracaldesa devenida cántabra Adela Green en cuarteto en la serie 'Impulso' (ella es ganadora del III Concurso Nacional de batería Chema Fombona), y el sábado lo que nos ocupa, un concierto especial, o sea de la serie 'Berezia', a cargo de una dupla catalano-neoyorquina compuesto por Jorge Rossy y Michael Kanan, el primero al vibráfono y el segundo al piano, y presentando «su primer trabajo discográfico a dúo, titulado 'Red On Maroon', un diálogo musical a partir de algunas composiciones que forman parte del songbook americano».

Avala la convocatoria del club de jazz sobre Jorge Rossy (Barcelona, 1964): «Multi-instrumentista, pianista, vibrafonista... Llegó a Berklee School of Music como trompetista, y es reconocido internacionalmente como uno de los bateristas más influyentes de su generación. Ha trabajado con músicos como Brad Mehldau, Charlie Haden, Wayne Shorter, Lee Konitz, Carla Bley, Joe Lovano, Ethan Iverson, Lee Konitz, Kevin Hays, Albert Sanz, Mark Turner, Chris Cheek, Seamus Blake, Joshua Redman, Kurt Rosenwinkel…».

Y añade sobre el vecino de Brooklyn Michael Kanan, nacido en Boston se ignora el año: «Ha trabajado con músicos como Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Jimmy Scott, Jane Monheit, Ben Street, Tim Pleasant, Neal Miner, Greg Ruggiero, Nat Su, etc., y es reconocido como uno de los especialistas acompañantes de cantantes más importantes del mundo».

EL CONCIERTO: Sábado 7, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

8 Myke Towers, reguetón portorriqueño deluxe

Hora y media de reguetón, trap, rap y más estilos se anuncia que durará el concierto del portorriqueño Myke Towers (Michael Anthony Torres Monge, Río Piedras, Puerto Rico, 15 de enero de 1994, o sea 31 años). y se añade que no faltarán éxitos como 'La curiosidad', 'La falda' y 'LALA'. Hace tres años y pico, en septiembre de 2021, a los 27 años, ya estuvo Towers en el mismo recinto (y como quien dice al mismo precio: de 41,80 a 66 €), explotando su segundo álbum, 'Lyke Myke' (2021), y con un detalle destacado de la organización: que estaría respaldado por una banda que tocaría en directo. También se decía que no faltarían hits como 'Piensan', 'Diosa', 'Si se da', 'Bandido', 'Pin Pin', 'Burberry', 'La pareja del año' o el citado 'La curiosidad'.

Myke Towers dio en la diana con su álbum debut, 'Easy Money Baby' (2020), triple platino según la Asociación de la Industria de la Grabación en Estados Unidos. Le han seguido el citado 'Lyke Myke' (21), y luego 'La vida es una' (23), 'LVEU: Vive la tuya... no la mía' (23), 'La Pantera Negra' (24), y 'Lyke Miike' (24), una continuación (que no una reedición) del opus de 2021.

'Like Miike' es muy rapero, se editó el 25 de diciembre, día de Navidad, y entre sus 23 cortes colaboran Pirlo (con en el que canta 'vamos a hacel el amol con un vibradol'), Eladio Carrión, Jon-Z, Akapellah, Neutro Shorty, Clarent, Miky Woodz, Dowba Montana, Pressure 9x19 y L-Gante.

EL CONCIERTO: Sábado 7, Barakaldo, BEC, show 21 h, de 44 a 70 €.

9 My Sweet Torment + Okkultist, metal con chicas al micrófono

«Death metal sin concesiones. Oscuridad. Técnica. Rabia. Dos bandas, un mismo ritual. No te pierdas una noche llena del death metal más auténtico, con una puesta en escena feroz y letras que exploran el lado oculto del alma», se anuncia por ahí.

En disco molan mucho los primeros de la dupla, que salen a las 9, los tales Okkultist, portugueses de Alcobaza con la cantante Beatriz Mariano, la chica de la foto, que regurgita cual maléfico machote. Hacen death metal, se juntaron en 2016, en Spotify tienen dos álbumes, 'Reinventing evil' (19) y 'O.M.E.N.' (23), y ésta es su primera visita a Euskadi.

Completan el cartel y están previstos a las 10 los bilbaínos My Sweet Torment, que en su Facebook se describen así: 'melodic death metal desde 2004'. Presentan su último álbum, 'The order of the shadow' (25), y su vocalista actual es Maia, también cantante de góspel.

EL CONCIERTO: Sábado 7, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, puertas 20.30 h, shows 21 h, 12-15 €.

10 La Atalaia y su finde con tres bolos guiris, desde DF, NYC y TX

En un fin de semana plagado de competencia subvencionada (algún día habrá que hablar del exceso de festivales inflados con dinero público que hacen papilla a los programadores privados), La Atalaia del Gardoki, el restaurante de Sopelana, programa tres interesantes bolos guiris con entrada de pago.

El viernes están los garajeros mexicanos Viv & The Sect (los cinco de la foto), que la víspera paran en el Dabadaba de San Sebastián, sala que los anunciaba así: «Una banda originaría de la Ciudad de México que combina el garaje con la psicodelia sin ningún prejuicio. En el 2014 sacan su primer single, llamado 'So excited' (…). En 2016 graban su primer LP, 'This will pass', con la producción de Jim Diamond (The White Stripes, Dirtbombs, The Sonics, entre otros) en el sello estadounidense Get Hip Recordings».

El sábado están The Thing, cuatro neoyorquinos que comenzaron en el instituto «influidos por pioneros de los 60 como los Kinks, Grand Funk Railroad y artistas del recopilatorio 'The Nuggets'. A medida que progresaban en habilidades y conocimientos, la banda empezó a vislumbrar una carrera inspirada en artistas de la talla de Brian Jonestown Massacre, King Gizzard y The Black Keys».

Y el domingo tienen a los texanos de Austin, la meca musical de donde salió Stevie Ray Vaughan, The Point, liderados por Jack Montesinos y Joe Roddy, sendos multi-instrumentistas y productores con una apertura de miras tal que pueden incluso sonar como los bluseros saharauis Tinariwen. La Atalaia nos remite este párrafo en inglés que preconiza: «The Point se embarca en una odisea musical explorando la fusión del jazz, los estilos de guitarra tuareg, el pop, el dub, el psych y más. Su música ofrece constantemente sonidos incomparables y distintivos, lo que les ha llevado a tocar junto a figuras tan estimadas como Kamasi Washington, Gary Clark Jr., Bombino y otras».

EL CONCIERTO: De viernes a domingo, Sopelana, La Atalaia del Gardoki (Mendieta Kalea, 47).

Viernes 6: Viv And The Sect, 21.30 h, 10-15 €.

Sábado 7: The Thing, 21.30 h, 12-15 €.

Domingo 8: The Point, 20 h, 10-12 €

