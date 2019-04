Los conciertos del finde: Bertín Osborne, Burning, Nach, Fresones Rebeldes, La Yegros… Una docena de citas entre lo clandestino y lo multitudinario, desde la ranchera y el flamenco hasta la electrocumbia, el rap combativo o los hombres orquesta. Y entrevistamos a Cristina, de Fresones Rebeldes ÓSCAR CUBILLO Jueves, 4 abril 2019, 16:01

The Fleshtones: Sin receta en Vitoria y Bilbao

Los médicos deberían recetar los conciertos de los Fleshtones (Nueva York, 1976) porque en ellos se ríe mucho y hasta se hace ejercicio. Como preconizan los propios interesados en su Facebook: «Desde 1976, The Fleshtones han estado mezclando R&R y R&B y sirviéndolo por todo el mundo con sonrisas, actitud y sudor, ¡y llamándolo súper rock!».

Siempre que podemos vamos a ver en vivo a Peter Zaremba (voz, armónica y órgano), Keith Streng (guitarra y voz), Bill Milhizer (batería y voz) y Ken Fox (bajo y voz). No importa que no tengan disco nuevo: su último largo es 'The Band Drinks For Free / La banda bebe gratis' (YepRoc, 2016), y acaban de lanzar un single en siete pulgadas de dos canciones, 'Layin' Pipe / Lady Nightshade' (YepRoc, 2019).

Conciertos Viernes 5, Vitoria: Hell Dorado, puertas 22 h, 15-18 € (socios 13 €); Motto a las 22.45 h, Suzy y Los Quattro a las 23.30 h, y Fleshtones a las 00.15 h. Domingo 7, Bilbao: Kafe Antzokia (sala superior), show 19 h,12-15 €.

En su puesto de merchandising venderán estas rodajas y otras a lo largo de una gira hispano-germano-austro-suiza de la que consignaremos sólo las escalas españolas: Logroño (donde arrancaron el pasado sábado), Barcelona, San Sebastián, León, Pamplona, Vitoria (este viernes), Gijón, Bilbao (este domingo), Albacete, Sevilla, Estepona, Madrid, Valencia, Alicante y otra vez Barcelona el 16 de abril.

Paco del Pozo: Cara de pasar fatigas en Bizkaia y Álava

Cuando se sube a un tablao gasta cara de pasar fatigas, o sea de pasarlo mal como dicen los flamencos, el cantaor Paco del Pozo, que hace doblete vasco este finde: el viernes en la 23ª edición de los Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo (en la cercana sala sótano) y el sábado en el vitoriano ciclo Flamenco del Siglo XXI. Además, el jueves actúa en Logroño. Como avanzaba en su Facebook: «Esta semana viajamos al norte. Muchas ganas de volver a este circuito donde tengo tantos amigos y donde la afición es tanta y tan buena». Viene con un escudero suyo habitual, el guitarrista Paco Vidal.

Conciertos Viernes 5, Barakaldo: Teatro Barakaldo, 20.30 h, 18 €. Sábado 6, Vitoria: Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, 20.30 h, 15 €.

Francisco del Pozo Carpintero, madrileño de 43 años y Lámpara Minera en 1997, suena moderno y paladeable a lo Miguel Poveda, apuesta por la elegancia escénica (le hemos visto con zapatos cepillados, traje y corbata bien anudada), y se atreve con estilos ajenos como el jazz, el folk, el tango argentino, el bolero… Además, es profesor de Flamenco en la Fundación Conservatorio Casa Patas y en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid. No en vano, en sus conciertos suele explicar detalles, como que ha escuchado mucho a Antonio Mairena, a los cantaores de Jerez y a Marchena también. Su segundo disco a su nombre se titula 'En este momento' y colaboran Manolo Franco, Antonio Carrión, el propio Paco Vidal, Tino Di Giraldo, Tomasito, etc.

La Yegros: Electro cumbia mundialista

Argentina ella, La Yegros presenta su disco de (electro) cumbia titulado 'Suelta' en una gira española de seis fechas: Granada, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao (el jueves en la Stage Live) y Vitoria (el viernes en la Kubik). La Yegros es manonegrista y la promoción promete «una serie de conciertos espectaculares e irresistibles, incluso para los que no bailan». Producido por el portorriqueño Eduardo Cabra, de Calle 13, más el holandés Jori Collignon, 'Suelta' es su tercer disco y sucede a 'Viene de mí' (2013) y 'Magnetismo' (2016).

Concierto Viernes 5, Vitoria: Sala Kubik, 21 h, 15 €.

Informa la promoción sobre el estilo de la electrobonaerense Mariana Yegros: «La Yegros es originaria de Buenos Aires y sus padres lo son de Misiones, una región al noreste que se localiza entre Brasil y Paraguay. En este enclave, del cual las fronteras respiran ritmos exteriores, suena el chamamé (mezcla de polka y música guaraní) y también las cumbias que escuchó de niña en su barrio natal de Morón. Estos dos géneros, con una mezcla de folklore andino, se incorporan con un poco de dancehall jamaicano y producciones electrónicas, creando así un cóctel del cual solo La Yegros posee la receta». En los dos últimos años ha actuado en más de veinte países, desde Marruecos hasta Hungría, desde México hasta Francia.

Fresones Rebeldes: «No descartamos grabar nuevas canciones»

En plena marea indie española noventera, los barceloneses Fresones Rebeldes (1995-2003) destacaron por su desacomplejado e imperfecto tono naíf. Pertenecían a la influyente escudería madrileña Subterfuge y editaron un par de LPs oficiales, '¡Es que no hay manera!' (1997) y 'Éxitos 99' (1999), y alguna rodaja más. Y, sobre todo, legaron a la posteridad un gran hit: 'Al amanecer'.

Concierto Viernes 5 y sábado 6, Bilbao: bar Muelle, puertas 20 h, 10-15 €.

Cristina y Felipe han reactivado a la banda y darán dos bolos en Bilbao este finde. Por eso preguntamos a ella, a la bajista.

- ¿A qué dedicáis los Fresones la vida hoy día?

- Actualmente todos tenemos nuestras familias. Precisamente, un miembro del grupo no nos puede acompañar en esta reunión por su inminente paternidad. Y nuestras profesiones son tan variopintas como nosotros: maestra, funcionario, químico, arte... También hay un profesor universitario, Miguel, que nos acompaña cuando puede.

- ¿Hasta qué alto llegasteis con el grupo?

- Lo de alto es muy relativo. Cada paso que dábamos ya era llegar a una meta, desde el primer concierto, la primera vez que sonamos en la radio, el primer single... Tuvimos un verano que prácticamente tocábamos todos los fines de semana, a veces varios días seguidos, y lo compaginábamos con trabajos y estudios. Tras ese verano, que se prolongó hasta el invierno, ji, ji, decidimos bajar el ritmo de conciertos.

- ¿Y por qué lo dejasteis?

- A mí justo me salió un trabajo en Suiza durante unos meses en los que en principio el resto del grupo iba a avanzar en la composición de nuevas canciones. Pero imagino que por la necesidad de desconexión no se acabaron. Cuando regresé de Suiza se tomó la decisión de dejarlo y Felipe emprendió un nuevo proyecto (Cola Jet Set). Eso sucedió en 2002, más o menos.

- ¿Por qué os habéis juntado ahora?

- Como ya ocurrió en la anterior reunión, de hace cinco años, fue Carlos Galán, el director de Subterfuge Records, quien nos propuso reunirnos para celebrar el aniversario de la discográfica. En esta ocasión en principio se trataba de participar en enero en el Stereoparty de Madrid, y cabía la posibilidad de hacer unos conciertos en México. A partir de ahí han salido una serie de conciertos más. Nuestras circunstancias personales de trabajo y familia nos limitan, pero iremos adonde podamos.

- ¿Hará nuevo disco?

- En esta reunión permanecemos Felipe y yo y estamos con la idea de dejamos llevar, sin presiones, y sin descartar la posibilidad de grabar nuevas canciones.

- ¿Cómo serán los conciertos de Bilbao? ¿Estáis entrenados, ensayados, rodados?

- Pues habrá que ir para saberlo, ji, ji... Bueno, haremos un repertorio donde incluimos una selección consensuada de canciones de los dos discos, más las caras B de los singles recientemente editados y alguna nueva versión que nos identifica. Ramones, ¡oh yeah! Tenemos unas ganas increíbles de tocar en Bilbao y de disfrutar de la ciudad y de la gente. Ahí siempre nos han tratado fenomenal.

The Liza Colby Sound: Reinas del Rock And Roll

Dos cuartetos internacionales con chica al micrófono y concomitancias con The BellRays, por eso de expeler rock energético con deje soul, conforman un cartel doble este viernes en Vitoria. Abrirán The Damn Truth, canadienses de Montreal liderados por la cantante y guitarrista Lee-la Baum, cuyo sonido aparenta ser más sólido (tienen dos guitarras) que el de los cabezas de cartel, los neoyorquinos The Liza Colby Sound, unos sujetos que han tocado con Ozzy Osbourne, Joey Ramone, Rick Derringer, Edgar Winter, Raging Slab, Suzanne Vega o The Del Fuegos, y que están encabezados por una frontwoman que se tira por el suelo y que aparece en escena con evidente perfil sexy.

Concierto Viernes 5, Vitoria: Jimmy Jazz, puertas 20.30 h, 14-16 €; abren The Damn Truth.

Dice la promoción: «Parte chamán, parte seductora, Liza Colby nació para ganarse el manto de La Reina del Rock And Roll. Su música es para los sábados por la noche pecaminosos y para las mañanas redentoras de los domingos. Es música desgarradora; es música de liberación sexual; es música para cuando más importa».

Bertín Osborne: 80 conciertos con rancheras

Dirán lo que quieran sobre Norberto Juan Ortiz Osborne (Madrid, 64 años), pero nosotros no hemos oído nunca sobre un escenario a una big band con tanta pegada como la que se trajo al mismo Euskalduna en la gira de su disco 'Crooner' (2015), cuando contó al público sus andanzas con Frank Sinatra. Fue una big band usada de modo compacto, como un único instrumento, como debe ser.

Ahora Bertín regresa al mismo gran palacio de congresos con su sexto disco de rancheras, 'Yo debí enamorarme de tu madre' (2018), que es el título de un clásico mejicano y que ha provocado tal avalancha de memes en redes que ha alegado el cantante y presentador: «Siempre hay algún imbécil que dice la chorrada, pero me da igual, ese no es mi público. Pensaban que la canción era mía, pero tiene 50 años».

Concierto Viernes 5, Bilbao: Euskalduna, 20.30 h, entradas de 27 a 70 €.

Los doce títulos son: 'Llegó borracho el borracho', 'Abrázame, amor, abrázame', 'Yo debí enamorarme de tu madre', 'Necesito una amiga', 'En ese vaso', 'Como un vagabundo', 'Amor prohibido', 'Cuando él no está', 'Maldito amor', 'Las heridas', 'Olvida lo pasado' y 'Cada quién su golpe'. Con este núcleo de repertorio, Bertín Osborne piensa dar 80 conciertos en España, México y Estados Unidos a lo largo de 2019.

El vecino de Miami y presentador de 'Mi casa es la vuestra' (este viernes en Tele 5 programón con Abascal, Rivera y Casado; Sánchez y Iglesias rechazaron la invitación), ha declarado: «Hay cinco canciones mías convertidas en ranchera, con arreglos mariachi, algún corrido… Toda la música se grabó en México, y las voces en España. Fue una grabación sencillísima, yo terminé en solo dos días. El primer día grabé once canciones, y el segundo, las tres que quedaban (vaya: en el CD hay 12 y no 14). Mis productores tienen la teoría de que las primeras tomas son mucho mejores. Si repites y repites tomas de una misma canción, coges vicios y la naturalidad se va al garete. Igual que con las tomas en televisión o en el cine».

Stone Foundation: Para unir a las personas

Stone Foundation es una banda muy británica que se declara influida por Traffic, Dexy's Midnight Runners o Specials. Además, cuenta con el generoso padrinazgo del muy inglés Paul Weller (The Jam, Style Council…), a la sazón su productor ocasional. Las crónicas cuentan que en su quinto y último álbum, 'Everybody, Anyone', se marca más el funk. Se grabó en los Black Barn Studios de Weller en Surrey; el padrino mod solo toca piano y guitarra en algunas canciones, pero esta vez de la producción se han encargado los miembros fundadores Neil Jones y Neil Sheasby.

Concierto Viernes 5, Bilbao: Nave 9 / Museo Marítimo, puertas 21.30 h, 15-18 €. Domingo 7, Logroño: Biribay, 18 h, 15-18 €.

El cantante y guitarrista Neil Jones explica: «Queríamos hacer melodías que unieran a las personas sin importar cuáles fueran sus antecedentes o creencias y, por primera vez en mucho tiempo, explorar temas más cercanos que nos afectan a todos, como la familia, la pérdida y el encontrar consuelo en algunos de los momentos más oscuros que todos pasamos. Fue importante para nosotros cambiar el sonido y lo hicimos cada vez más difícil y más divertido. Para mí, estas 11 pistas suenan como 8 músicos que maduran y se desarrollan como lo hace un deportista».

Diego Amador Trío: El Ray Charles gitano

Como cada primavera, el Bilbaína Jazz Club acogerá al Ciclo 1906. En esta edición serán tres conciertos protagonizados por los pianistas flamencos Diego Amador (viernes 5 de abril) y Chano Domínguez (25 de mayo), más el saxofonista portorriqueño Miguel Zenón (6 de junio). Los tres actuarán en una Sala BBK despejada de las butacas para convertirse en un club con mesitas, velitas, birritas y hasta galletitas saladas.

Apodado 'El Churri' y también 'El Ray Charles Gitano', Diego Amador (Las 3000 Viviendas, Sevilla, 1973) actuará en trío con él al piano, Rafa Díaz al bajo y Diego Amador Jr. a la batería y percusión. Multiinstrumentista («básicamente soy un guitarrista que toca el piano» tiene dicho, pues toca guitarra, batería, bajo eléctrico, mandola y piano) y cantaor, Diego abarca desde la salsa hasta el jazz y ha compartido grupos con Chick Corea, Pat Metheny, Charlie Haden, Jerry González, etc. Dentro del flamenco ha tocado con Tomatito, El Potito, Diego El Cigala, Remedios Amaya, Joaquín Cortés, etc. Y más allá del flamenco y del jazz, ha escoltado a Oscar d'Leon y Alejandro Sanz, por ejemplo.

Concierto Viernes 5, Bilbao: Sala BBK, 20 h, 18 €.

Diego Amador es hermano menor de los líderes de Pata Negra, de Raimundo y Rafael, y afirma: «Mi vida cambió el día en que mis hermanos aparecieron con unos discos de Miles Davis y Chick Corea». Además le han marcado Camarón, Chick Corea, Jimi Hendrix, Isaac Albéniz…

Fuzz In The City: ¿El festival más underground?

El festival favorito de no pocos melómanos bilbaínos es el bautizado 'Fuzz in the City', un encuentro anual semiclandestino o underground que, según alardea en su Facebook, pretende «hacer llegar a Bilbao a las bandas más atronadoras, explosivas y salvajes de los más remotos rincones del mundo».

En la sexta edición del 'Fuzz in the City' habrá pinchadas por garitos desperdigados, hombres orquesta, una paellada popular, etc. El núcleo de su actividad la aportarán los conciertos de abono con estos siete grupos y artistas: el viernes, en el Hika, cerca del puente de La Ribera, se sucederán Professor Baba & His Invisible Band (un hombre orquesta del Reino Unido, por eso el nombre de su Banda Invisible; es el de la foto y dice que hace R&R negro y sanador), Diablo Cuney (quinteto baracaldés de alta energía), y Sloks (trío turinés con chica al micro que le da al punk, el garaje y el lo-fi); el sábado también en el Hika habrá otro tridente con Dinamita Brothers (cuarteto madrileño garajero), Gogo Loco (dúo del Reino Unido inspirado por el Diddley beat y el rockabilly, no en vano su baterista golpea con maracas) y Thee Blind Crows (trío gallego de blues punk); y el domingo, en el bar Nave 9 del Museo Marítimo, tocarán solo The Scaners (cuatro franceses de Lyon que se etiquetan como punks).

Conciertos Viernes 5, Bilbao: Hika Ateneo, 20 h, 16 € (bono tres jornadas 24-28 €); Professor Baba & His Invisible Band, Diablo Cuney, Sloks. Sábado 6, Bilbao: Hika Ateneo, 20h, 16 € (bono tres jornadas 24-28 €); Dinamita Brothers, Gogo Loco, Thee Blind Crows. Domingo 7, Bilbao: Nave 9, 20 h, 16 € (bono tres jornadas 24-28 €); The Scaners.

Burning: Gratis en la gira del adiós

Se hallan en la gira de despedida Burning (Madrid, 1974), aún pilotados por su único superviviente, el pianista y vocalista Johnny Cifuentes, el dueño del bar El Cocodrilo. El tour del agur se llama 'No va más' y la banda la completan Nico Álvarez y Edu Pinilla a las guitarras, Carlos Guardado al bajo, Kacho Casal a la batería, y Maikol Slingluff.

Este sábado Burning deberían tocar temazos de ayer ('Una noche sin ti', el de dan las diez, sintonizo a los Stones, recuerdos del pelo largo…) y de hoy ('Águilas', de su último álbum, 'Pura sangre', de 2013 ya, cuánto ha llovido), y hits transversales tipo 'Mueve tus caderas', 'Qué hace una chica como tú en un sitio como este' o 'Esto es un atraco'.

Conciertos Sábado 6, Barakaldo: Carpa de la Herriko Plaza, 22.30 h, entrada libre. Horario completo: 18.30 h Lemy River; 19.15 h Sara Zozaya; 20.00 h La Nevera Vacía; 21.00 h The Mani-Las, 22.30 h Burning.

La actuación de Burning será el colofón de una velada quíntuple precedida por The Mani-las (21.00h), el trío de chicas encabezado por Maika Makovski, más tres de los ganadores de la primera edición del concurso municipal Hiriko Soinuak, al que se presentaron 99 grupos a sus cuatro categorías, nominadas Principal, Barakaldo, Igualdad y Euskera.

El ganador de la categoría Principal ha sido Lemy River (un tipo nacido en Tolosa y vecino de Barcelona; además actuará en el Bay of Biscay Festival de Mundaka y grabará un disco con Gaua Producciones), el ganador de Barakaldo ha sido La Nevera Vacía (un disco con Gaua Producciones) y el del premio Igualdad, Sara Zozaya (grabación de un single). No actuará este sábado el mejor participante en Euskera, Lanbroa (grabación de una canción).

Nach: Rematando el BreakOnStage 2019

Denominado 'festival internacional de culturas urbanas', el Break On Stage espera recibir un mínimo de 5000 espectadores y se segmentará en cuatro propuestas: el concurso internacional de breakdance; el desafío scooter; el concurso de danza urbana (más de cien grupos se inscribieron y seis han llegado a la final); y, a las 9, el concierto del rapero Nach (Ignacio José Fornés Olmo), nacido en Albacete hace 45 años y criado en Alicante, donde se licenció en Sociología, pues es un personaje polifacético: poeta, actor, etc.

Concierto Sábado 6, Bilbao: Miribilla, 10-14 €; puertas 18.15 h, shows 18.45 h, concierto Nach 21 h.

Lágrimas de Sangre: Rap combativo

Los vocalistas Neidos, Still Ill y Microbio, el productor y DJ Acid Lemon y el guitarrista Ramón Anglada conforman ahora Lágrimas De Sangre (LDS), una de las mejores formaciones del rap español, gestada allá por 2006 en el Masnou, Barcelona. El proyecto debutó oficialmente con 'Si uno no se rinde' (Kasba, 15), la reválida fue 'Viridarquía' (New Beats-Kasba, 16), y su tercera entrega es 'Vértigo' (autoedición), las tres siempre militantes de lo que ellos mismos llaman 'rap combativo'.

Concierto: Sábado 6, Bolueta / Bilbao: puertas 20 h, 12-15; más Adala.

'Vértigo' tiene cortes como el que lo titula, 'Salsa boloñesa', 'Gira la moneda' (con Adala, que abre el show de Bilbao), 'A ver si lo pilláis ya', 'Robotofóbia' (con Miguel Noguera), 'Guerra mental - Societat d'algun troll' (con EAM), 'Futuro bajo arresto', '15/11/18' (con el huido de la justicia Valtonyc; por cierto, LDS, aunque catalanes, participan del lema 'jaiak bai, borroka ere bai'), 'Chispa y oxígeno' (con Kutxi Romero, de profesión bandolero y líder de los reactivados Marea), 'Tant per fer' (con L'Autentic Home Llúdriga), 'Nuestras soledades' (con Vito), 'Quemar el mar' o 'Meteoritos'.