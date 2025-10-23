El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El guitarrista Nico Álvarez y Johnny cara a cara. Óscar Esteban

El bolazo de Burning en la Sala BBK de Bilbao: «Cómo os quiero...»

En septeto con saxo, en la gira del 50º aniversario de la banda, Johnny Burning rocanroleó ansioso durante dos horas sin tacha, aspavientos ni rutinas

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:39

Comenta

A pesar del fútbol de la Champions (3-1 del Athletic en casa ante el Qarabaq azerbayano), más de 400 almas, o sea más del ... 80 % del aforo en pie de la Sala BBK, se congregaron este miércoles para ver a Burning (Madrid, 1974) en la gira de su 50º aniversario, en formato septeto (los cuatro miembros de mejor pinta delante, entre ellos dos guitarristas que no se pisan la manguera) y dirigidos por el único miembro fundador superviviente, un Johnny Cifuentes en buena forma a sus 70 palos.

