Paul Pen: «Stephen King está a un nivel inalcanzable»
ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 23 mayo 2019

Paul Pen protagoniza una de esas extrañas historias que a veces ocurren en el mundo de la literatura. Mientras en España, su país natal, es un autor casi desconocido, Pen es, sin embargo, un escritor de gran éxito en Estados Unidos, donde su última novela, 'El brillo de las luciérnagas', alcanzó los 150.000 ejemplares vendidos. Con los mismos ingredientes que le han hecho triunfar al otro lado del Altántico, el autor madrileño, hijo de holandés y mexicana, publica ahora su cuarta novela, 'Un matrimonio perfecto' (Plaza&Janés).

«Sí existen matrimonios perfectos, pero no son los que responden a la idea romántica tradicional, que no existe. Para mí, los matrimonios perfectos son los que permanecen toda la vida juntos, aunque sea sacrificando una parte de ellos mismos, pero siempre dejando un espacio para la libertad personal», explica Pen. Su novela, sin embargo, se levanta sobre la premisa de que, por mucho tiempo que pases junto a alguien, nunca acabarás de conocerlo completamente. «Puedes pasar toda la vida al lado de otra persona sin saber todo de ella, pero tampoco lo sabes todo de ti mismo, y no pasa nada. Nadie posee al otro», dice el escritor madrileño.

Sus libros pertenecen al 'domestic noir', un género que juega con la angustia que los acontecimientos inesperados generan en las casas o en el seno de las familias y que ha logrado un buen número de lectores en los países anglosajones y en el norte de Europa. «Pero yo no escribo para los lectores de un cierto país ni cambio de estilo para vender más. Prefiero seguir escribiendo lo que quiero», asegura Pen. Su nueva novela está ambientada en Estados Unidos y la anterior, en México. «El escenario es clave para las historias, igual que los personajes. Porque al final, lo que mueve las historias son unos personajes que emocionen y vayan más allá de la trama. Los libros que son pura trama no funcionan», afirma el autor, que se declara admirador de Stephen King, con el que ha sido comparado en alguna ocasión. «Es un halago, pero nadie puede compararse con Stephen King, que está a un nivel inalcanzable», continúa Pen, autor también de 'El aviso', que fue su primera novela, y 'La casa entre los cactus', y guionista del programa 'Supervivientes' en varias ediciones. «Ahí sí que hay muchas tramas y mejores que muchas novelas», bromea. «Pero contrariamente a lo que se cree, el trabajo del guionista no se produce antes, sino que es a posteriori, cuando todo está ya grabado», explica el escritor.