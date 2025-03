La librería Cámara de Bilbao se negará a vender 'El odio' «porque daña nuestra sensibilidad»

La novela 'El odio', de Luisgé Martín, que recoge la confesión de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos en 2011, ha desencadenado ... una intensa batalla legal y ética. La polémica va por entregas y el final es incierto. A estas alturas se desconoce cuándo se pondrá a la venta del libro, prevista para este miércoles, y se duda incluso de que vaya a distribuirse algún día. Todo son incógnitas. Los hechos, no obstante, son los siguientes: la editorial Anagrama paralizó inicialmente la distribución del libro tras recibir un burofax de Ruth Ortiz, madre de los menores asesinados, pero un juez de Barcelona rechazó la petición de suspensión cautelar solicitada por la Fiscalía de Menores. Aquel fue el primer capítulo de la polémica.

La vuelta de tuerca llegó cuando el Ministerio Público no solo recurrió la decisión del juez ante la Audiencia Provincial sino que decidió mantener la paralización de la venta, alegando que la publicación podría vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos. El debate público se ha intensificado y algunas librerías como Cámara en Bilbao no han dudado en tomar posiciones. De momento es la única en Bizkaia que ha decidido no comercializar el libro en el futuro «porque daña nuestra sensibilidad, nos remueve por dentro y es algo que va a más». Se trata de una percepción «puramente personal» que no ha tenido seguimiento en el sector librero de Euskadi.

Los gestores del establecimiento, el más antiguo del gremio en Bilbao, han visibilizado su repulsa a la novela en Instagram con un cartel en el que se ve tachada la portada bajo el lema de 'En mi librería, no'. Javier Cámara, tercera generación de la estirpe al frente del negocio, apela a la libertad de selección para justificar el veto a 'El odio'. «Igual que no vendemos horóscopos porque no creo en ellos, también hay un montón de libros que no tenemos. En España se editan 80.000 y en nuestro local caben 20.000. Los criterios de descarte son muchísimos y uno de ellos es la sensibilidad. Más allá de la resolución judicial, yo creo que nosotros como agentes culturales también podemos opinar«.