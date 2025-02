Itxaro Borda y Leila Guerriero salen del «encierro» de la escritura para arrancar Gutun Zuria

El oficio del escritor es uno de los más solitarios que existen, con horas de soledad e introspección que son seguramente la única manera de ... culminar una obra. Así lo han constatado este martes en Azkuna Zentroa las autoras Itxaro Borda y Leila Guerriero, que han salido de su «encierro» para dar el pistoletazo de salida a Gutun Zuria, el festival literario anual.

Las dos premiadas con el galardón BBK Gutun Zuria, que reconoce con la makila de honor la trayectoria de estas dos autoras, han agradecido así la oportunidad que brinda el encuentro bilbaíno para salir de la madriguera y compartir con lectores y otros escritores reflexiones sobre todo tipo de temas relacionados con las letras.

«Es un honor que no sé si merezco, como nos pasa a todos los autores vascos, que tenemos cierta neurosis», ha expresado Itxaro Borda, referente en la literatura euskaldun de las últimas décadas y que compartirá junto a la autora occitana Aurélia Lassaque un coloquio el sábado sobre las lenguas minoritarias. La autora de Baiona se ha referido también al carácter «autista» del escritor, «que cuando crea lo hace en un encierro, totalmente confinado».

Sobre esta soledad creativa se ha explayado también la argentina Leila Guerriero, que ha protagonizado uno de los fenómenos editoriales del pasado año con 'La llamada', crónica periodística sobre una superviviente de los centros de tortura de la dictadura de Videla: «El encierro es el único lugar donde soy capaz de escribir y agradezco estos días salir de esa cueva, hablar y compartir en distintas lenguas».

Guerriero, referente de la no ficción en las letras hispanas, ha agradecido el «inesperado» galardón: «Uno no escribe para ganar premios y además a este uno no se postula. Es un placer que a 12.000 kilómetros de mi casa exista una gente que se ha reunido, ha mirado a Buenos Aires y ha dicho: 'esta señora escribe cosas que nos parecen bien'».

El ensayista cubano Iván de la Nuez, asesor del equipo organizador de Gutun Zuria –que se celebra hasta el sábado– se ha referido también a la creciente importancia de la no ficción, cuando hasta la fecha ha sido la novela «la princesa o el príncipe del baile». «Pero nosotros somos un festival de las letras, no solo de literatura, y somos también un ensayo, un borrador de algo por venir, un festival futurista que va más allá del presente», ha definido el certamen.

Por tanto, De la Nueza ha pedidopara esta edición «volver a los hechos, volver al cuerpo» y poner la vista en los escritores multidisciplinares. Por último, ha querido dar las gracias al exdirector de la Alhóndiga Fernando Pérez por su labor impulsora del festival en los últimos años: «Ha conseguido que Gutun Zuria se parezca a la hibridez de Azkuna Zentroa y viceversa».