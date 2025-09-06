El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Instante en el que Geller efectúa su truco de la cucharita junto a Íñigo. Lo vieron 20 millones de espectadores. TVE

La gran noche de Uri Geller

Saltó a la fama en España hace hoy 50 años por 'arreglar' relojes y doblar una cuchara con el poder de la mente en TVE ante más de 20 millones de espectadores

Luis Alfonso Gámez

Luis Alfonso Gámez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:09

Aquel verano un tiburón de cine aterrorizó a los bañistas de las playas estadounidenses, las sondas Viking despegaron hacia Marte, la autopista Bilbao-Behobia llegó ... a Irún, una joven intentó asesinar al presidente Gerald Ford, Papúa Nueva Guinea se independizó de Australia, empezó la larga agonía de Franco y en las verbenas de España se bailó 'El bimbó' de Georgie Dann. Si usted vivió el verano de 1975, es muy probable que no se acuerde de algunas de estas cosas, pero sí del joven que se asomó una noche al salón de su casa y, con el poder de la mente, dobló cucharas e hizo que relojes parados volvieran a la vida.

La gran noche de Uri Geller