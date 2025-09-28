El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Panorama en declive

Bilbao cultural, grietas y achaques

La extrema debilidad del mercado del arte y un sector galerista mermado son más síntomas de decadencia

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:05

Por mucho que se afirme la condición de Bilbao como un centro cultural consolidado, lo cierto es que esta noción grandilocuente tiene sus grietas y ... sus achaques. Pruebas de ello son no solo la evidente decadencia en la oferta cultural de la última Aste Nagusia o las dificultades de los responsables de ABAO para garantizar la pervivencia de la ópera en Bilbao, sino también la extrema debilidad del mercado del arte en la ciudad o incluso el cada vez más mermado sector galerista vasco. Compárense en estos días, si no, las concurridas y alegres inauguraciones oficiales de las temporadas de galerías en Madrid y Barcelona, con la pasividad pública y social al respecto en Bilbao. Curioso contraste, puesto que Bilbao no solo fue pionera hace ya décadas en la organización de este tipo de inauguraciones al comienzo del otoño, sino que además fue también la primera ciudad española en crear una feria de arte (ARTEDER). Incluso hace ya más de dos años que se abandonó aquella iniciativa público-privada llamada 'Bilbao Art District', organizada en primavera e impulsada por el Ayuntamiento y la Diputación, dejando ahora casi en exclusiva a los museos públicos y a una feria de obra gráfica la promoción del arte y su integración en la vida diaria. Algo inusual en las ciudades que están a la vanguardia de la oferta y el dinamismo cultural, toda vez que las galerías son fundamentales para afianzar la relación entre los artistas y el público, además de necesarias para impulsar el arte emergente y dinamizar la cultura artística.

