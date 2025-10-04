El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La joven polaca Esther Zilberberg (en el centro) posa en Bilbao con un ejemplar de 'Mujeres', del Comité de Mujeres Antifascistas (1937). KDGC. 'Mujeres'

El enfoque femenino de la Guerra Civil

Más de 200 mujeres ·

. La contienda atrajo a reporteras de 26 países, la mayoría universitarias y menores de 40 años, que pusieron el foco en la población civil

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Más de 200 periodistas, fotógrafas y colaboradoras de prensa llegaron de medio mundo para trabajar en España durante la Guerra Civil. En su inmensa mayoría, ... tenían menos de 40 años, título universitario y simpatías por la República. Entre 1936 y 1939 publicaron sin cesar y no se amilanaron ante sus colegas masculinos (que eran unos 2.000). En aquella época lo mejor de la profesión se concentraba al sur de los Pirineos. Nunca antes había despertado tanto interés mediático una contienda nacional. ¿Razones? Más allá del avance del fascismo y sus implicaciones en Europa, la presencia de 40.000 jóvenes en las Brigadas Internacionales tenía en vilo a familias de los cinco continentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza
  8. 8 La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10

    Los primeros cimarrones criados en la costa vasca se los comerán en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El enfoque femenino de la Guerra Civil

El enfoque femenino de la Guerra Civil