Dantzaldia abre su escenario al mundo con una edición liderada por mujeres

El XXVI Festival Internacional de Danza de Bilbao-Bizkaia, Dantzaldia, abre esta tarde las puertas de una edición marcada por la renovación y el compromiso ... social. Tras más de dos décadas al timón, La Fundición ha cedido el testigo a un nuevo equipo, que asume la dirección con la idea de «tender puentes» entre generaciones, países y disciplinas. El relevo generacional llega acompañado de un gesto simbólico: antes de cada función sonará el audio 'Danza por Gaza', «nuestro pequeño grano de arena frente al genocidio», han explicado en la presentación.

La inauguración será a las 19.00 horas en La Fundición, con entrada libre hasta completar aforo y con el estreno en Euskadi de Panopticon, de la coreógrafa y bailarina griega Vasiliki Papapostolou, de la compañía Tarantism. La pieza, doblemente premiada en el Masdanza 2024, indaga en la tensión entre orden y caos a través de un cuerpo vigilado que busca escapar del control social. Sus manos teñidas de rojo evocan tanto la disciplina como la rebeldía, en un solo que entrelaza teatro físico, danza urbana y latin ballroom. Tras la función habrá un encuentro con la artista y un ágape informal, subrayando la voluntad del festival de acercar la danza al público.

Mirada internacional

Hasta el 4 de diciembre, Dantzaldia desplegará una docena de citas en escenarios como el Museo Guggenheim, el Museo de Bellas Artes, Azkuna Zentroa, Barakaldo Antzokia, BilbaoArte o Multicines 7. El recorrido será también un mapa de estrenos, con cuatro en Euskadi y uno en el país.

El hall del Museo de Bellas Artes se transformará en un escenario insólito con tres piezas cortas el 30 de septiembre: 'Ven de La Macana', un dúo gallego de fuerza e intimidad que les lanzó a casi 30 países; 'Il faut que je', de la francesa Clémence Juglet, una crítica al vértigo contemporáneo galardonada en Gdansk y Burgos-Nueva York; y 'Simposio', de los italianos Bellanda, que beben del breakdance para explorar la búsqueda del «cuerpo único» desde Platón a las dinámicas actuales.

En octubre, llegarán las portuguesas Margarida Montenÿ y Carminda Soares con 'Simulacro', estreno en el país de la mano de La Fundición, un ejercicio de intimidad y resistencia a través de gestos cotidianos y memorias compartidas.

Ya en noviembre, el calendario se intensifica con Marcat Dance, desde Jaén, que presentará 'El bosque' en Azkuna Zentroa, inspirado en la potencia de la naturaleza y reconocido con tres Premios Lorca y un Max en 2023. La sevillana Paula Comitre, una de las grandes voces del flamenco actual, estrenará en Euskadi 'Après vous, madame' en el Guggenheim, con música en directo del pianista francés Orlando Bass. El 22 de noviembre Mucha Muchacha, colectivo madrileño íntegramente femenino, irrumpirá en el Barakaldo Antzokia con 'Mucha Muchacha', un homenaje a Las Sinsombrero de la Generación del 27 y un canto a la libertad, la feminidad y la cooperación.

Ampliar

Danza al alcance de toda la sociedad

El festival se despedirá el 4 de diciembre en Multicines 7 con el estreno en Euskadi del documental 'Rojo clavel', dedicado al bailaor Manuel Liñán, cuya rebeldía escénica ha desafiado los códigos del flamenco tradicional.

Varias actividades serán gratuitas y, en las que hay que pagar entrada, el precio oscila entre 5 y 20 euros. A ello se suma la incorporación de dos nuevas sedes —BilbaoArte y Multicines 7— y actividades paralelas como la masterclass de Paula Comitre en Leioa o la presentación del libro 'El movimiento como pensamiento' del extremeño Álvaro Murillo, que explora la danza desde la ciencia.

Con esta edición, Dantzaldia reafirma su papel como escaparate de tendencias internacionales y plataforma para la creación local. Pero, sobre todo, se presenta como un festival que no se limita a programar danza. En palabras del nuevo equipo, «la danza forma parte de la vida cotidiana y debe estar al alcance de toda la sociedad».