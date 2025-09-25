El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La bailarina y coreógrafa Vasiliki Papapostolou estrenará en Euskadi su pieza este jueves a las 19 horas en La Fundición

La bailarina y coreógrafa Vasiliki Papapostolou estrenará en Euskadi su pieza este jueves a las 19 horas en La Fundición Giorgos Tsagliotis

Dantzaldia abre su escenario al mundo con una edición liderada por mujeres

La XXVI edición arranca este jueves con 'Panopticon', de la coreógrafa griega Vasiliki Papapostolou, y se prolongará hasta diciembre con estrenos, nombres locales y miradas internacionales

Ekaitz Vargas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:33

El XXVI Festival Internacional de Danza de Bilbao-Bizkaia, Dantzaldia, abre esta tarde las puertas de una edición marcada por la renovación y el compromiso ... social. Tras más de dos décadas al timón, La Fundición ha cedido el testigo a un nuevo equipo, que asume la dirección con la idea de «tender puentes» entre generaciones, países y disciplinas. El relevo generacional llega acompañado de un gesto simbólico: antes de cada función sonará el audio 'Danza por Gaza', «nuestro pequeño grano de arena frente al genocidio», han explicado en la presentación.

