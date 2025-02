'El 47' y 'La infiltrada' comparten un histórico Goya

Granada es la única ciudad con nombre de bomba, recordó Pol Rodríguez al recoger el Goya al mejor director por 'Segundo premio', que firma junto a Isaki Lacuesta. Y efectivamente, la bomba llegó segundos después, cuando la incógnita de qué película se llevaba el premio ... principal proporcionó la gran sorpresa de la noche. Por primera vez en los 39 años de historia de los Premios de la Academia, dos títulos compartieron ex aequo el Goya a mejor película: 'El 47' y 'La infiltrada'.

El filme de Marcel Barrena se llevó otras cuatro estatuillas más: actor de reparto (Salva Reina), actriz de reparto (Clara Segura), dirección de producción y efectos especiales. La cinta de Arantxa Echevarría se conformó con solo dos: actriz protagonista para Carolina Yuste y el inesperado de mejor película cuando ya se había anunciado que 'El 47' cerraba el palmarés. Una decisión salomónica que recompensa dos éxitos de taquilla con un fuerte componente social en el caso del filme catalán y político en el de la directora bilbaína, que vio cómo Isaki Lacuesta le arrebataba el Goya de dirección.

María Luisa Gutiérrez, productora de 'La infiltrada', recordó que la película sigue en cartelera tras 18 semanas y 1,3 millones de espectadores. Agradeció a los familiares de Gregorio Ordóñez y a Covite su apoyo y mencionó a su socio en la productora, Santiago Segura, que no solo pone dinero para comedias familiares, sino para thrillers que recuerdan un episodio de la lucha contra ETA.

Ampliar Carolina Yuste y Eduard Fernández ganaron el Goya como protagonistas. Efe

La cosa empezó con Luis Tosar cantando el 'Bienvenidos' de Miguel Ríos, que por algo es de Granada, al que se fueron sumando otros actores nominados, Amaral y el propio cantante. Como anfitrionas, Maribel Verdú y Leonor Watling demostraron sus infinitas tablas, buen rollo y simpatía. En el primer minuto recordaron a los damnificados de la dana de Valencia en presencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. En primera fila, Richard Gere y Antonio Banderas sentados juntos otorgaban lustre internacional al evento. Algunos fallos de sonido deslucieron el espectáculo.

El Goya a mejor actor protagonista llevaba desde hace mucho el nombre de Eduard Fernández, que lo recibió de manos de su hija Greta. Lo podría haber recibido por 'El 47', pero lo hizo por 'Marco', en la que se transforma en el farsante Enric Marco, que se inventó un pasado como superviviente del Holocausto en busca de reconocimiento. «Se me fue un poco la pinza, ha sido mi personaje más complejo», reconoció el actor, que alertó sobre el peligro del fascismo. También estaba cantado el Goya para Carolina Yuste por 'La infiltrada'. Si Arantxa Echevarría le brindó su primera estatuilla por su debut en 'Carmen y Lola', la segunda le llega a los 33 años por el fenómeno cinematográfico del año, la historia real de la policía que pasó ocho años infiltrada en ETA y cuya información sirvió para desarticular el comando Donosti.

El malagueño Salva Reina ganó por sorpresa el Goya a mejor actor de reparto por su emigrante en un barrio de aluvión de 'El 47', donde este comediante con un punto excéntrico demuestra su registro dramático. Laura Weissmahr fue la actriz revelación por su papel de madre primeriza superada por su bebé en 'Salve Maria', de Mar Coll, «una patada en las entrañas», según esta gaditana de 33 años que habla cinco idiomas. Estaba cantado –valga la redundancia– que el zaragozano Pepe Lorente iba a ser el actor revelación por dar vida al músico de su ciudad Mauricio Aznar en la preciosa 'La estrella azul', que por supuesto se llevó a la dirección novel para Javier Macipe.

Ampliar Pepe Lorente con el Goya a actor revelación por 'La estrella azul'.

Clara Segura, mejor actriz de reparto, subió a por la cuarta estatuilla de la noche para 'El 47', en la que da vida a la mujer de Manolo Vital, monja entre necesitados que cuelga los hábitos para casarse con un conductor de autobús con conciencia social. Una merecidísima recompensa para esta veterana intérprete catalana, que este año también ha estrenado 'Creatura' y 'Casa en llamas'. «Todos fuimos extranjeros en algún momento. La tierra no nos pertenece, solo nos acompaña un rato mientras vivimos», expresó.

Aitana Sánchez-Gijón recordó al recoger el Goya de Honor que de los 40 directores con los que ha trabajado, solo cuatro eran mujeres. «No hay que tener miedo a la cultura, como dijo nuestra querida Marisa Paredes en unos Goya. Hay que tener miedo a la ignorancia, a la indiferencia, a la mentira, al fanatismo y a la violencia. Hay que tenerlo a la guerra, a los nuevos imperialismos y a las limpiezas étnicas», proclamó mientras su madre italiana y sus dos hijos lloraban en el patio de butacas.

Ampliar El compositor Alberto Iglesias con su duodécimo Goya por la música de 'La habitación de al lado'. Efe

Hubo tiempo en la gala para recordar el cambio climático y sus efectos en el Levante y Los Ángeles, pero no fue un mitin como otros años. Se vieron algunas chapas de Palestina y todos los invitados estuvieron obligados a responder preguntas en la alfombra roja sobre Karla Sofía Gascón, incluido Pedro Sánchez. «Procedo de un lugar que ahora es oscuro, Estados Unidos, tenemos que estar en alerta», previno Richard Gere, que mezcló su activismo y su fe budista en el agradecimiento por su Goya internacional.

El bilbaíno Javier Alvariño ganó su primer Goya con su primera candidatura por la dirección artística de 'La virgen roja', mientras la donostiarra Karmele Soler, que obtuvo la estatuilla en 2012 por 'La piel que habito', vio recompensada su increíble labor con el maquillaje de Eduard Fernández en 'Marco', que durante cuatro horas al día se quedaba en sus manos para transformarse en el carismático farsante. Alberto Iglesias ya no debe saber dónde guardar sus doce Goyas, el último por su hermosísima partitura para 'La habitación del lado'. El compositor donostiarra se acordó también de Marisa Paredes, que protagonizaba la primera cinta de Almodóvar a la que puso música, 'La flor de mi secreto'.

Ampliar Antonio Banderas entregó el Goya de honor a Richard Gere. EP

El desembarco en el cine de C. Tangana con 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' se salda con dos Goyas, mejor documental y canción. 'Emilia Pérez' mereció el Goya a la mejor película europea. No subió a recogerlo su protagonista Karla Sofía Gascón, sino sus distribuidores españoles, que recordaron que el filme de Jacques Audiard es la cinta no hablada en inglés con más nominaciones al Oscar. Entre ellas, las de la actriz española, objeto de una campaña de cancelación por unos viejos tuits: «Ante el odio y el escarnio, más cine y más cultura», recomendaron. La sombra de la actriz trans planeó durante toda la noche. Conviene atender a lo que dijo C. Tangana: «Cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón».

Pedro Almodóvar no acudió a Granada «por un accidente doméstico». Pese a competir en el apartado de mejor película, no salió mal parado y 'La habitación de al lado' sumó los premios de guion adaptado, fotografía y música original.