FANT: Cortos de pesadilla con ETA y la amama

El FANT arranca este 2 de mayo su 31 edición y estrena pertenencia a la Federación Internacional Méliès, que agrupa 33 festivales de temática ... fantástica en 21 países, con una audiencia cercana a los 800.000 espectadores. Leatherface, el psicópata armado con una sierra mecánica de 'La matanza de Texas', permanecerá en las calles de Bilbao hasta la clausura el próximo viernes 9 de mayo.

La gala de inauguración en el Teatro Campos acogerá la proyección de 'Hallow Road', del británico de origen iraní Babak Anvari, que narra la angustiosa odisea de unos padres, encarnados por Rosamund Pike y Matthew Rhys, que reciben una terrible llamada en plena noche: su hija ha atropellado a una niña con su coche en la oscuridad nocturna de un bosque. Después vendrán en maratón de casi dos horas y media los 10 cortometrajes vascos a concurso, que optan a los premios al mejor corto (3.000 euros) y mejor corto vasco (2.500 euros).

Hablemos de los dos más originales. 'Hotz', de Lander Castro, se atreve a unir dos temáticas que nunca habían coincidido en una película: el género fantástico y el terrorismo de ETA. Un hombre y una mujer embarazada (Olatz Ganboa e Iñigo Aranbarri) huyen de noche por un bosque tratando de alcanzar la frontera. Entre la niebla, una figura trata de darles caza. ¿Un monstruo? ¿Una criatura mitológica? No. Una agente de la Guardia Civil a la búsqueda y captura del Comando Hotz.

Ampliar 'Hotz', de Lander Castro.

«Desde siempre me ha fascinado la estética del cine de terror clásico, a la que después se sumó el interés ya adulto por el conflicto vasco», explica el director, que ya recorrió un centenar de festivales con su primer corto 'Carnívoro'. Paul Urkijo figura en los créditos de 'Hotz', cuya idea está tomada del largometraje que prepara Castro, 'Sustraiak'. «Me gustan los personajes que cometen un crimen y después se arrepienten. Ese arrepentimiento les persigue de por vida, como si fuera un fantasma».

'Presencia', de Igor Salutregi, dura apenas seis minutos, tiene una única protagonista y transcurre en el interior de un piso en Gernika. Arranca como un canto de amor del director a su amama, pero a los pocos segundos entendemos que estamos ante un (falso) documental deliciosamente envenenado. Ana Mari tiene 109 años y perdió su visión a causa de la retinosis pigmentaria. Vive sola atendida por una mujer y mata el tiempo llamando por teléfono al azar para mantener conversaciones. También nos explica que es un fantasma y atraviesa paredes.

Tráiler de 'Presencia'.

Ana Mari Igoa es, efectivamente, la abuela del realizador, pero no tiene 109 años y, que sepamos, no es ningún ectoplasma. En cambio se revela como una actriz fenomenal, que nos divierte y perturba con su soliloquio. «El propósito inicial del corto era entrevistarla, hacer un documento familiar, pero es que mi amama tiene mucha labia», justifica Igor Salutregi, al que le gusta «jugar con la verdad y la mentira». Lo único malo de 'Presencia' es que su protagonista, que vive ahora en una residencia, no lo haya podido ver.

Cuidador quemado

Dos muertos. El de 'Una carroña', de Daniel Alegrete, ha intentado suicidarse pero le ha salido mal. Su cuerpo se va descomponiendo pero él mantiene la conciencia para ver cómo su novio y su familia esperan que la palme del todo, hartos del olor y de los fluidos que supura. «El diseño sonoro y la fotografía se ven afectados por las cuatro fases de putrefacción del protagonista», informa el autor de esta apreciable muestra de 'body horror'.

Por su parte, Laura Guerricaechevarría firma en 'Deja de hablarme' «un cuento gótico de verano» que también aborda el 'burnout' o síndrome del cuidador quemado, en esta caso una hija que vive para la madre después de haberse dedicado al padre. «Muestro lo duro que puede llegar a ser el silencio entre dos personas», apunta la realizadora vitoriana.

Ampliar 'Deja de hablarme', de Laura Guerricaechevarría.

Junto a dos muestras de cine de animación fantástico –la arty 'Etorriko da', de Izibene Oñederra y la técnicamente apabullante 'Gizaki', de Xanti Rodriguez–, 'A-Maniki', de Elixabet Nuñez, denuncia la brecha digital que condena a los ancianos e incluye un apagón como el del pasado lunes. 'Planetagatik', de Eneko Muruzabal, es una sátira sobre las políticas medioambientales... que en sus créditos presume de haber reducido la huella de carbono.

Y si 'Tragedium', de Gastón Haag, es una chorrada entre amigos, 'Ehiza', de Aitzol Saratxaga, compite en FANT tras ganar el año pasado el Gran Premio del Cine Vasco en Zinebi. «A veces la realidad puede ser más horrorosa que la leyenda y el mito», sostiene el autor de esta fábula ambientada en un pueblo alavés en 1890, que reúne a la plana mayor de los actores vascos: Lander Otaola, Ramón Agirre, Goize Blanco, Mikel Losada, Urko Olazabal, Josean Bengoetxea, Itziar Ituño, Klara Badiola...