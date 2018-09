Fermin Muguruza: «En España vivimos un macartismo insoportable» Fermin Muguruza. / E. C. El cantante debuta en la dirección con 'Black is Beltza', un largometraje de animación que recorre las revoluciones y la música de los 60 OSKAR BELATEGUI Jueves, 27 septiembre 2018, 20:34

A Fermin Muguruza (Irún, 1963) le hubiera gustado ser Otis Redding y vivir el mítico Festival de Monterrey en la California hippy. También conocer al Che en la Cuba revolucionaria e irse de parranda con Juan Rulfo en el DF. Todo ello lo hace a través de la ficción en 'Black is Beltza', un espídico, musiquero y radiante largometraje de animación que ve la luz en el Zinemaldia. La cinta se estrena en los cines el 5 de octubre con el aval de un reparto de dobladores de lujo: Unax Ugalde, Emma Suárez, Oscar Jaenada, Rossy de Palma… y Willy Toledo, que este viernes estará presente en el estreno. «Le vamos a decir ongi etorri. Se va a caer el Kursaal», vaticina el exKortatu.

- 'Black is Beltza' ha sido un cómic, una exposición y un disco antes de convertirse en largometraje.

- Siempre había tenido en la cabeza hacer una película de animación para adultos, soy muy fan de los cómics y estoy convencido de que es un género sin explotar. En 2011 acabamos el guion y tres años más tarde Lourdes Fernández me pide abrir el último espacio que le queda en la Alhóndiga con un proyecto mío. Y muestro los dibujos y toda la documentación y objetos que llevo recopilando. Después, grabamos un disco en Barcelona, que no es la banda sonora que acabamos de editar.

- El punto de partida es la negativa a que dos gigantes de Pamplona negros de los que sacan en los sanfermines desfilen en Nueva York el Día de la Hispanidad de 1965.

- Ni siquiera llegaron a embarcar. Eso creó mucho conflicto en Pamplona, los que fueron a Nueva York de la comparsa tuvieron que firmar ante el gobernador de Navarra que no iban a hacer ningún acto reivindicativo.

- La película concluye dos años más tarde con la muerte de Otis Redding en un accidente de aviación.

- Sí, hay muchos paralelismos simbólicos, aunque no quiero hacer spoilers. En el Festival de Monterrey coincide gente muy diferente: Ravi Shankar, Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Who… y Otis Redding. Ocurre cerca de Berkeley, donde surgen los movimientos contestatarios y antisistema. Era muy bonito acabar con la muerte de Otis Redding y que sonara la música de Mikel Laboa. Ese mismo fin de semana se celebró una final histórica de bertsolaris que marca la recuperación de la lengua vasca. Son cruces de caminos que yo dejo para quien quiera explorarlos.

- De todas esas revoluciones, ¿cuál le hubiera gustado vivir? ¿La Euskadi de los 80?

- Esa la viví, ja, ja. Y sobreviví. Yo nací en el 63, esos momentos son mi infancia pero no los recuerdo. Había cosas que flotaban en el ambiente. Cuando me preguntan qué músico me hubiera gustado ser siempre contesto que Otis Redding. Es un gran faro. De hecho lo versioné con Negu Gorriak. De vivir en 1967 no me quedaría solo con un lugar. Había una revolución global en todo el mundo. Y todos los puntos están conectados. Rulfo, García Márquez, Gillo Pontecorvo… La revolución cultural es la que a mí me hubiera gustado vivir, aunque soy muy antinostalgia. Yo vengo de ahí.

Fotograma de 'Black ir Beltza'.

- Usted vive en su día a día esa mezcla de culturas, lugares y lenguas que ya anticipa la película.

- Sí. Me invitan a Chiapas y conozco al subcomandante Marcos, voy a Ramala y casi me encuentro con Arafat… Me han ocurrido muchas cosas en la vida que me han ido llevando de un sitio a otro. Esta misma mañana he hablado en inglés, francés, catalán, euskera y castellano. Ese es mi gran patrimonio en esta vida.

- ¿Cómo ha ido reclutando a ese reparto de voces?

- Conozco a muchos de los actores desde hace años. A Maria de Medeiros la conocí gracias a Manu Chao, a Isaach de Bankolé me lo llevé de pintxos cuando vino con Jim Jarmusch a San Sebastián… Emma Suárez dijo que me quería apoyar en esta revolución que es 'Black is Beltza'… A todos les he tenido que seducir y les he grabado en mil sitios.

- También a Willy Toledo, que viene a San Sebastián. ¿Qué le parece lo que le está pasando?

- Le he dicho que venga porque aquí está todo el mundo volcado en la libertad de expresión, el festival sabe que quiero invitarle. Todos los que trabajamos en la película pensamos que es una vergüenza lo que le ocurre. Todos estamos hartos. A los actores en este país se les odia mucho. Al nuevo dirigente del Partido Popular le han sacado en la hemeroteca insultando a Javier Bardem porque no se lo perdonan desde que participó en el 'No a la guerra'. Es muy doloroso, ¡si es un actorazo reconocido en todo el mundo! Eso no ocurre en Francia, donde hay un apoyo total a la creación y los artistas. Cuando voy a Madrid estoy en el Teatro del Barrio con Alberto San Juan y Willy. Y ya están muy hartos. El mensaje de mañana va a ser: ongi etorri, Willy. Se va a caer el Kursaal aplaudiéndole. Aquí en el País Vasco sabemos lo que es ese tipo de persecución. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, le digo, joder Willy, a dónde vas. Pero tiene todo el derecho del mundo a decirlas. Vivimos un macartismo insoportable en España. ¡Si es un actor cojonudo! Y no le permiten actuar, hay miedo a que le metan en una película y después venga toda la caverna y le hagan el boicot.

- ¿Es verdad que ha hipotecado su piso de Irún para hacer la película?

- El mío y el de mi compañera, que es la directora de producción. Los dos. Ni si quiera podré irme a su casa si las cosas van mal… Cuando se está convencido de algo hay que ir a por ello. Tenemos solo el apoyo de Euskal Telebista y del Gobierno vasco, pero sé que saldremos adelante. Ya la hemos vendido a China.

- ¿Su nombre al frente de un proyecto le resta apoyos?

- Sí, yo soy como Willy Toledo. Lo que ocurre es que ahora tengo otro estilo, pero cuando llego a ciertos sitios no tengo acceso. También te digo que el otro día conocí a Beatriz Navas, la nueva directora general de Cinematografía. Y hubo otra sintonía. Claro, ella fue la directora de La Casa Encendida, viene de ese mundo. Pero hasta ahora se me han cerrado las puertas a mi cine, mi música y la obra de teatro que hice con Albert Plà. Yo hacía mucho tiempo que no iba a Andalucía, donde tengo muchísimos seguidores.