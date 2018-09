John C. Reilly: «Trump es un mal actor muy poco convincente» John C. Reilly. / Reuters Festival de Cine de San Sebastián A los ocho años ya hacía teatro y musicales. El protagonista de 'The Sister Brothers', un western dirigido por Jacques Audiard, es uno de los grandes actores de reparto del cine americano OSKAR BELATEGUI Jueves, 27 septiembre 2018, 16:10

Quizá el nombre no diga mucho, pero su rostro enmarcado por rizos se identifica al instante. John C. Reilly (Chicago, 1965) es uno de los grandes actores del cine americano, aunque la mayor parte de las veces brille en papeles de reparto. 'Boogie Nights', 'Magnolia', 'La tormenta perfecta', 'Chicago', 'Guardianes de la galaxia'… En la sección Perlas del Zinemaldia presenta 'The Sister Brothers', un western itinerante y existencial dirigido por el francés Jacques Audiard en el que comparte la pantalla con Joaquin Phoenix.

- ¿Qué pensó cuando un director francés le dijo que iba a hacer un western?

- Yo arranqué el proyecto antes de que Jacques fuera elegido para dirigirlo. Mi mujer y yo leímos el manuscrito del libro previamente a su publicación y ella me animó a comprar los derechos. Después nos alegramos mucho de que Jacques se nos uniera.

- Son unos vaqueros que nunca hemos visto, hasta se cepillan los dientes.

- No aparecen vacas en la película, ja, ja. Creo que reflejamos de manera más honesta cómo son estos vaqueros, seguimos a cuatro hombres que buscan una nueva forma de vivir y de ser hombre.

- El western es el género americano por excelencia. ¿Los niños de EE UU todavía sueñan con ser cowboys?

- El vaquero forma parte del mito americano, de su identidad. Buena parte de los mitos se basan a su vez en otros mitos. Yo no sé si con esta película revisamos el mito o las películas del género, solo que nos interrogamos de manera más realista sobre lo que significa ser un hombre hoy. Por otro lado, me pregunto si el western forma parte del mito americano porque viene de la realidad del Oeste o simplemente porque Hollywood nació en el sur de California y esos paisajes, las rocas y el desierto, eran lo que tenían más a mano.

- A los ocho años ya tenía clara su vocación de actor.

- No. A los ocho empecé a trabajar como actor, a estudiar interpretación y a representar obras y musicales. A esa edad no tenía ninguna referencia para ser actor profesional. De hecho, hasta que acabé la universidad no tuve claro que esa iba a ser mi profesión.

- La lista de directores con las que ha trabajado es impresionante: Polanski, Scorsese, Altman, Malick… ¿Cuál de ellos le ha impresionado más?

- Cada director es único, como las personas. Y yo aprecio a todas las personas. Sin embargo, de vez en cuando conectas con gente que cambia tu vida. Un director que cambió mi vida fue Brian de Palma, con el que hice mi primera película, 'Corazones de hierro'. Y otra persona clave ha sido Paul Thomas Anderson, él fue el primero que revisó toda mi carrera anterior y decidió que trabajaría con él tras haber visto de lo que era capaz en otros papeles.

- ¿Considera que Donald Trump es un buen actor?

- Yo creo que actúa todo el tiempo; como todos los políticos hacen teatro. ¿Que si es buen actor? No, porque no resulta muy convincente, no le creo la mayor parte del tiempo.

- Acaba de encarnar a Oliver Hardy en un 'biopic' de El Gordo y El Flaco.

- ¿El Gordo y el Flaco? (en español). En cada país se llaman de una manera diferente… Es otra película de parejas, cuenta los altibajos y los momentos gloriosos de Stan Laurel y Oliver Hardy durante una gira por teatros que hicieron al final de su carrera, en 1953. Una bella elegía y un homenaje.

- ¿Le es más fácil interpretar un papel protagonista o de reparto?

- Es divertido, porque a menudo la gente cuando tienes un papelito con un día o dos de rodaje te dice, qué bien, qué fácil de hacer. Pero tienes tanto trabajo como si fuera un papel de seis meses, no puedes aparecer y ser simplemente esa persona. Tienes que encontrar la identidad del personaje sea cual sea su extensión. Yo prefiero hacer protagonistas porque actuar es lo que me gusta hacer para vivir. Siempre tienes que pensar que tú eres la estrella de cada historia.