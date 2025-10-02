Emma Suárez y Elena Anaya ruedan en Bizkaia el primer largometraje de Ione Hernández La cinta de la directora guipuzcoana, 'Hermanas', aborda una agresión sexual en el seno de una familia

Miguel Aizpuru Jueves, 2 de octubre 2025, 11:49 | Actualizado 12:01h. Comenta Compartir

Emma Suárez y Elena Anaya ruedan estos días en diferentes localizaciones de Bizkaia 'Hermanas', el primer largometraje de la directora guipuzcoana Ione Hernández, que aborda las consecuencias de una agresión sexual en el seno de una familia.

Esta cinta supondrá el debut de Hernández en el largometraje de ficción. La película versa sobre las relaciones intrafamiliares de dos hermanas que, con perspectivas diversas, han de enfrentarse a una misma realidad: una situación de violencia sexual entre sus respectivos hijos. La ética de las hermanas y su relación se tambalean cuando una de ellas interpone una denuncia.

Protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya, la cinta, producida Solita Films, Elastica, Gariza Films e ISB Films, se rueda durante cinco semanas en diferentes localizaciones de Bizkaia y Madrid.

Ampliar Ione Hernández, junto a Anaya y Suárez. L. Larrañaga

Ione Hernández, directora de cine y dramaturga, se curtió en el mundo de los cortometrajes en Estados Unidos para después trabajar en Alicia Produce, donde se ocupó de la segunda unidad de la reconocida y premiada 'La pelota vasca'. Su carrera despegó después con el documental '1% esquizofrenia', producido por Julio Medem y estrenado en cines.