El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Una escena del rodaje de 'Hermanas'. Lander Larrañaga

Emma Suárez y Elena Anaya ruedan en Bizkaia el primer largometraje de Ione Hernández

La cinta de la directora guipuzcoana, 'Hermanas', aborda una agresión sexual en el seno de una familia

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:49

Comenta

Emma Suárez y Elena Anaya ruedan estos días en diferentes localizaciones de Bizkaia 'Hermanas', el primer largometraje de la directora guipuzcoana Ione Hernández, que aborda las consecuencias de una agresión sexual en el seno de una familia.

Esta cinta supondrá el debut de Hernández en el largometraje de ficción. La película versa sobre las relaciones intrafamiliares de dos hermanas que, con perspectivas diversas, han de enfrentarse a una misma realidad: una situación de violencia sexual entre sus respectivos hijos. La ética de las hermanas y su relación se tambalean cuando una de ellas interpone una denuncia.

Protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya, la cinta, producida Solita Films, Elastica, Gariza Films e ISB Films, se rueda durante cinco semanas en diferentes localizaciones de Bizkaia y Madrid.

Ione Hernández, junto a Anaya y Suárez. L. Larrañaga

Ione Hernández, directora de cine y dramaturga, se curtió en el mundo de los cortometrajes en Estados Unidos para después trabajar en Alicia Produce, donde se ocupó de la segunda unidad de la reconocida y premiada 'La pelota vasca'. Su carrera despegó después con el documental '1% esquizofrenia', producido por Julio Medem y estrenado en cines.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  7. 7

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  8. 8

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10 Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Emma Suárez y Elena Anaya ruedan en Bizkaia el primer largometraje de Ione Hernández

Emma Suárez y Elena Anaya ruedan en Bizkaia el primer largometraje de Ione Hernández