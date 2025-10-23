Alauda Ruiz de Azúa presenta Los domingos en Bilbao: «Grabar en casa es como estar en zapatillas»

Bilbao se ha vestido de estreno este jueves con la presentación de 'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, que llega a ... las salas tras conquistar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. El preestreno, celebrado en los Cines Golem Alhóndiga y organizado en colaboración con El Correo, ha reunido a la directora, parte del reparto y a numerosas autoridades.

La emoción de «jugar en casa» ha marcado la cita. «Me hace mucha ilusión estar en Bilbao estrenándola, porque así podemos dar las gracias a toda la gente y a la ciudad que nos arropó», ha confesado Alauda Ruiz de Azúa antes de la proyección. «Presentar Los domingos aquí es uno de los pases más especiales. Me siento arropada, pero también tengo muchos nervios», añade.

La cineasta vizcaína, que ya dejó huella con 'Cinco lobitos', ha explicado que el rodaje en su tierra le aportó una conexión única: «Grabar en casa es como estar en zapatillas. Conoces las dinámicas familiares, los espacios… se rompe un poco la distancia entre la ficción y lo real». También ha destacado el arraigo local de la historia: «Si la familia de 'Los domingos' no hubiese sido bilbaína, habría sido una película distinta. Aquí tendemos a la contención, nos gusta lo familiar, pero también nos callamos muchas cosas. Era importante retratar eso».

La actriz Blanca Soroa, una de las protagonistas, ha vivido su salto al cine «con mucha naturalidad». «Desde el primer día de rodaje todo fue un proceso nuevo, pero muy ilusionante. Mi personaje y yo no nos parecemos mucho, aunque algo de mí siempre hay. Grabar cerca de casa fue un regalo, podía volver con mis padres, ver a mis amigas y descansar», contaba sonriente.

Entre el público, los suscriptores de El Correo han disfrutado de una velada especial. «Soy suscriptor desde hace mucho, he leído las críticas y teníamos muchas ganas de venir. Es la primera vez que asistimos a un evento así», comentaba Jesús a la entrada del cine. Marian, acompañada de su hija, reconocía haber acudido por recomendación de una amiga que la vio en el Zinemaldi: «Vengo a muchos eventos que organiza El Correo y me encanta poder vivir algo así en Bilbao».

La proyección, que se ha emitido también en streaming en los Cines Golem de Burgos, ha contado con la participación de los actores Miguel Garcés y María Rodríguez, la coproductora Nahikari Ipiña y la directora de producción Itziar García Zubiri.

Con 'Los domingos', Alauda Ruiz de Azúa vuelve a demostrar su sensibilidad para retratar los vínculos familiares y las emociones contenidas, esta vez desde la mirada de una adolescente que se enfrenta al peso de las expectativas y las creencias: «Son cuestiones sobre nuestros límites, la tolerancia, lo afectivo… y lo difícil que puede ser tener 17 años y nadar a contracorriente en tu propia familia».