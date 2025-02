Vidarte y Arzalluz comparecerán juntos por vez primera este lunes en el Guggenheim

El posado más esperado en el mundo del arte tendrá lugar este lunes en el Guggenheim. Finalmente, el director actual del museo, Juan Ignacio Vidarte, ... y la persona que le sustituirá definitivamente a partir de abril, Miren Arzalluz, posarán juntos por vez primera en el Guggenheim. Este encuentro para los medios se repetirá en Madrid con motivo de la feria Arco, que se inaugura esta próxima semana, y el lugar elegido será el espacio que ocupará CarrerasMugica, la única galería vasca invitada a la sección oficial de la feria de arte más importante del país, en el recinto de Ifema de la capital.

Esta comparecencia pública tiene lugar el día de su llegada al museo para iniciar un mes de 'entrenamiento' junto a Vidarte, un tiempo en el que también viajará a Nueva York para conocer e instruirse junto a la responsable de la sede norteamericana, Mariet Westermann. Al término de este periodo de aprendizaje, Arzalluz se estrenará oficialmente como directora el 3 de abril, con la inauguración de la muestra de la trayectoria en el mundo del videoarte de Vito Acconci. La segunda ocasión llegará el 10 de abril, con la presentación de la muestra de Helen Frankenthaler.

En cuanto a Vidarte, que afrontará este mismo jueves su última inauguración como director tras casi tres décadas al frente del proyecto Guggenheim -la de Refik Anadol-, este viernes recibió el premio de la Sociedad Bilbaina en reconocimiento a toda su trayectoria. En un acto organizado en la sede de esta institución con 186 años a sus espaldas, recogió la escultura, un pin y un diploma que lo incorporan a la lista de 23 personalidades y entidades distinguidas con el galardón 'Dama Bilbaina'.

El presidente de la Sociedad y anfitrión del homenaje, Juan Ignacio Goiria, dedicó un discurso al director del Guggenheim agradeciendo su aportación a Bilbao delante de algunos de los cuadros que viajaron al museo de titanio en 2021 para formar parte de una exposición sobre artistas vascos: «Brindamos un merecido homenaje a una de las figuras más destacadas en el ámbito cultural y social de nuestra ciudad, me refiero, por supuesto, a Juan Ignacio Vidarte. Tu trayectoria es el ejemplo claro de lo que significa ser bilbaino en su sentido más profundo. Este premio que te entregamos no es sólo un reconocimiento a tu trabajo, sino a los valores que has encarnado a lo largo de tu vida y que compartes con los de la Sociedad Bilbaina».

Destacó, además de su papel en la creación y desarrollo del museo, su «excepcional capacidad profesional» y su «visión audaz y a la vez respetuosa con nuestras raíces. Has sido un referente fundamental en la transformación de Bilbao, que supo reinventarse, que entendió que el futuro se construye sobre la base de nuestra historia, nuestra identidad, y que la cultura es el motor para alcanzar nuevas cuotas de bienestar y progreso. A través de tu trabajo, Juan Ignacio, has logrado que Bilbao se sienta orgullosa de su patrimonio y que el Guggenheim, más que un museo, sea un símbolo vivo de la capacidad de transformación de la villa».

Vidarte, por su parte, recogió el premio emocionado tras escuchar un repaso a su vida y trayectoria cargado de emotividad, aprecio y una buena dosis de humor por parte del presentador de la gala, Ricardo Franco Vicario. Acto seguido, pronunció unas palabras de agradecimiento: «Me hace mucha ilusión, es muy especiual para mí que me reconozcáis aquí, en una de las entidades más importantes de Bilbao con más de 185 años de historia y que representa el espíritu de nuestra villa, de una sociedad culta, liberal, avanzada, enraizada, abierta al mundo y a las ideas».

Recordó el director del Guggenheim que en los salones de la Sociedad se celebró hace más de 30 años una reunión con miembros del patronato del museo para poner el marcha el proyecto al que seguirá ligado como director emérito: «Sin embargo, los premios que son concedidos a personas no por una labor creativa tienen algo de injustos, y en mi caso este proyecto que me ha tocado liderar no hubiera sido posible sin la complicidad de las instituciones que me designaron y respaldaron durante todos estos años», dijo en presencia de la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea; la diputada general, Elixabete Etxanobe; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el subdelegado del Gobierno central en Bizkaia, Carlos García Buendía; la diputada de euskera, cultura y deporte, Leixuri Arrizabalaga; y el concejal de Cultura de Bilbao, Gonzalo Olabarria. Recordó Vidarte también el apoyo de su familia «que ha tenido que aguantar lo que no está escrito en este viaje».

«Juan Ignacio era tranquilidad«

El alcalde, Juan Mari Aburto, también quiso celebrar el premio y le dedicó unas palabras, recordando los tiempos en que jugaban juntos al futbito cuando coincidieron durante la etapa de ambos en el departamento de Acción Territorial de la Diputación vizcaína: «Conocí a una gran persona». Y añadió: «No creo equivocarme si digo que Bilbao, Bizkaia y Euskadi han crecido junto al Museo Guggenheim, que es icono que tenemos, y este museo no se puede separar de la historia de Juan Ignacio Vidarte. Por eso me gustaría que no estuviéramos hoy aquí. Y lo digo sinceramente. Me gustaría que nunca hubiera llegado este momento porque tener a Juan Ignacio era tener tranquilidad, sosiego. Saber que las cosas iban a ir bien. Y estoy seguro que con Miren Arzalluz va a pasar exactamente lo mismo. Permítame, Juan Ignacio, una última petición, no nos abandones. Te he pedido consejo a lo largo de estos años, tomar decisiones es una de las cosas más complicadas. Y espero poder seguir teniendo tu sabio consejo, tu cercanía y tu preocupación por esta villa, por esta ciudad, por este territorio y por este país».

Además de las autoridades, en el acto de homenaje se dieron cita personalidades y representantes de entidades premiadas con anterioridad, como Ibon Areso, exalcalde de Bilbao; Vicente M.ª del Arenal, presidente de la Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao; José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche; Carmen Iztueta, presidenta de la Sociedad Filarmónica de Bilbao; Asier y Amagoia Loroño, presidente y directora de la Orquesta Sinfónica de Acordeones; Juan Carlos Matellanes, presidente de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO); Javier Nebreda, presidente del Club Cocherito de Bilbao; Charles Pinto, director de la Escuela de Ingenieros; y Enrique Ybarra, presidente de EL CORREO.